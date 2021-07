Másfél év után először a BalatonParton buliztunk

Csütörtökön nyitotta meg kapuit a BalatonPart Kulturális Központ, ahol egész nyáron várják az érdeklődőket színes programokkal. A nyitó napon ByeAlex koncertezett, a közönséget egy kis eső sem tartotta vissza.

Balatonvilágoson egész nyáron fesztivál lesz, a Zamárditól búcsúzó Strand Fesztivál is ide költözik. A hazai zenei világ nagyjai is színpadra lépnek, így mások mellett a Wellhelllo, Rúzsa Magdi, a Bëlga és Krúbi is mikrofont ragad. A koncertek mellett filmvetítések, színházi előadások, beszélgetések kortárs képzőművészekkel, zenészekkel az, ami miatt érdemes napközben is ide látogatni. Hétvégente pedig családi programok várják a közönséget.