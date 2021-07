A Halott Pénz a karantén alatt sem tétlenkedett

A Halott Pénz Járai Márkja nem is akar beszélni a múlt évről, mert nem szeretne többé negatív lenni, bár nincs is miért, hiszen a halott Pénz összerakott egy komplett albumot és kijött tíz videó klippel, ami nem kis teljesítmény.

El voltunk foglalva. Sok meló zúdult ránk az elmúlt időszakban, ezzel próbáltuk magunkban tartani a lelket. Most már látjuk a fényt az alagút végén.

-mondta Márk.

Ilyen katartikus élményben van részünk. Már forgatunk, új klipekről van szó, találkozunk más zenészekkel, ez nagyon jó.

Szerencsére az album áprilisi megjelenése után hamarosan zöld lámpát kaptak a koncertek is, ami elég szerencsésen jött ki a zenekarnak. Marsalkó Dávid ezt még két hónapja nehezen tudta elképzelni:

Ha azt mondják két hónapja , hogy több, mint tízezer ember lesz egy Halott Pénz koncerten, akkor azért nehezen hittem volna el, de hál istennek így lett.

A zenekar koncertekből a továbbiakban sem fog hiányt szenvedni

Egy nagyon szuper nyár-ősz elé nézünk, ami azért ez a másfél év után nagyon jól esik az ember lelkének.

A fiúk most bizakodóak, nem hagyják, hogy bárki elvegye tőlük a pozitív látásmódjukat. Maradjon is így, mi is ezt kívánjuk.