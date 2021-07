A gépfegyveres Tóth Andi kurválkodva autót lop

A hisztis herceg és az ön-áldozathibáztató királylány mesebeli küzdelme után szarból font ostorral suhintják arcon a magyar nyelvet, hogy a fal adja a másikat. De szerencsére Szakács Gergő népzenei átdolgozása megmenti a helyzetet, és felgyullad a fény az alagút végén. Közben Tóth Andi kurválkodik, gépfegyverrel rabol, autót lop, betör, leszbizik, drogozik és ittasan vezet, de mi titokban várjuk, hogy hozzánk is becsöngessen és rabolja el a szívünket. Szívtelenül pedig kimondhatjuk, hogy a megöntözött öntöző helyett a ledrónozott drón forradalmasítja a balatoni klipgyártást. Aki csak a reggaeton miatt van itt, nyugodjon meg és olvasson tovább, nem megy el üres kézzel.

Herceg x Opitz Barbi feat. Missh: BarbiBaba

Egy csodálatos kastély csodálatos kertjének csodálatosan zöld gyepén egy csodálatos tó partján a csodálatos Mága Zoltán hegedül. Ki más lehetne ilyen exkluzív környezetben az, aki a talpalávalót húzza? Ki más lenne olyan elegáns, hogy a közel negyven fokban is öltönyben muzsikál? Ki más lenne olyan nagyvonalú, hogy megörvendezteti a nagyérdeműt sztárvendégeivel: Herceggel, Opitzcal és Missh-sel? Ki más tudna ilyen ízesen mozogni törzsből, hogy a zene máris varázslatos bájitallá alakul, és mi szerelmesen elbódulunk az első kortytól? Bárki is húzza háttal a kamerának, az én szememben örökké Mága Zoltán lesz a hegedűs a parkban, ne vegyétek el tőlem a reményt, a hitet! Ne legyetek álomgyilkosok!

Most, hogy a lényegen túl vagyunk, rátérhetünk magára a klipre is. Herceg amerikai kosarasnak van öltöztetve, így gördül be egy fehér kabrióval a kastély elé, és a kamerába hajolva belesuttogja, hogy „herceg”. Pár másodperccel később egy dobermannt tart pórázon úgy, hogy közben legalább annyira retteg, mint Ace Ventura a második részben a fehér denevértől. Vagy mint én a skorpióktól. Talán a rettegés miatt, talán mert ma még hivatalos lenne egy másik kastélypartira is, nem teketóriázik, hamar a lényegre tér:

Tegyük ezt rendbe Szemtől szembe Na, ne tedd itt nekem a Barbie babát

Hát jónak mondja, hallod-e, hiszen maga Opitz Barbi ül egy hosszú asztal egyik végén. Messziről látni, hogy ő az, ugye nincs még egy ilyen haj a vidéken, Balázs Pali mégsem lehet az, neki nem ilyen piros a szája.

Ez a munkám, hát értsd meg Ha lányokkal látsz, az színészet

Csak az a kérdés, ugye, hogy milyen típusú tartalom készül, és hogy amatőr vagy profi-e, mindenesetre minden kifogások legjobbika ez, amit valaha hallottam. Nem lebuktam, csak dolgozom, szívem. De Barbi se ma jött le a falvédőről, és megnyomja Hercegen a stand by gombot:

Ne hisztizz, Herceg Adj most egy percet Az érzéseimet is értsd meg Olyan rosszak a nők, de tényleg Főleg az, aki részeg Az mindenre képes

Hoppá, most már mindent értek! Ezek szerint a Hisztiző Herceg talán csak a körülmények szerencsétlen áldozata? Akkor hadd legyek én az áldozatok szerencsétlen körülményessége, és hadd hívjam fel a figyelmet egy fontos jelenségre, az ön-áldozathibáztatásra. Figyelem:

Hibáztam én is, belátom Túl féltékeny voltam, már látom Nekem sem könnyű, ugye érzed? Mert őrülten szeretlek téged.

Ebből a szövegből már csak a városi legendás kérdés hiányzik: Te kinek hiszel, nekem vagy a saját szemednek? De mindegy, szabaduljunk meg ebből az érzelmi Stockholm-szindrómából, és térjünk át Missh-re, aki ASAP Rocky akart lenni, de senki sem szólt neki, hogy ahhoz nagyobb méretű napszemüveg kellene.

Ja igen, azt elfelejtettem írni, hogy a zene természetesen reggaeton, szóval mindenki nyugodjon le a francba, ez a hét sem telik el csak úgy.

Szakács Gergő: Indulj el

Szakács Gergő az egyszerre szép hangú és szép férfi, aki szemtelenségből még jól is énekel, szóval tulajdonképpen gyűlölnöm kellene, de sajnos képtelen vagyok rá. Már csak azért is, mert ez a szám egyszerűen tökéletes. Úgy, ahogy van. Nem csak az átlagos trendingszínvonalhoz képest. Ez idézőjelek nélkül, önmagától jó. Persze ehhez Gergőn kívül Somogyvári Dani is kellett, aki hetente legalább egy dallal trónol a trendingben, itt viszont még tőle is kimagasló munkát hallhatunk. Izgalmas, de mégis arányos és ízléses hangszerelés, kiváló hangzás, tökéletes éneklés, mindössze talán a fütyörészésszerű leadről vitatkozhatnánk kicsit, de ízlésről meg nem vitatkozunk.

A dal az Indulj el című népdal átdolgozása. Popzenei köntösbe öltöztetni valami népieset elég veszélyes, sokaknak beletörik a bicskájuk. Itt viszont aggodalomra semmi ok, Gergő pont annyira népies és közben mai, hogy a kecske is jól lakik és a káposzta is megmarad.

Emil Goodman rendezése és Spáh Károly operatőri munkája ugyanerről a kiváló arányérzékről tanúskodik. Igazi országimázsképeket tesznek újra izgalmassá a mindenhol megjelenő és a teret megbontó világító keretekkel, ajtókkal.

Azt hiszem, erre a számra és klipre még sokan fognak hivatkozni, ha valami jót kell csinálni a jövőben.

TwinPix: Miért őt szereted még?

Ahogy az előző szám az utóbbi idők legjobb átdolgozása, ez a szám és klip talán az év legjobb paródiája. Tökéletesen tart görbe tükröt az igénytelen magyar popzene gőgös arca elé, és mindent felvonultat, ami megmosolyogtató a hazai YouTube-on.

Kezdjük mindjárt a klippel. Rögtön az első beállítás olyan, hogy süt róla, nem pepecseltek sem díszlettel, sem ruhákkal, sem sminkkel, sem világítással, nem bajlódtak semmiféle koncepcióval, csak hagyták, hogy spontán megtörténjen, és legyen olyan szar, amilyen a valóság, ha rossz szögből nézzük. A TwinPix megmutatta, hogy ők bármikor kisujjból kiráznak egy ilyen rossz szöget.

Folytassuk a hangzással. Ritkán hallani ilyen olcsó gitárhangzást, ilyen harsány dobokat, ilyen tompa énekhangot és ilyen aránytalan, minden harmóniát nélkülöző keverést. Micsoda fricska a sznoboskodó audiofileknek!

Az első versszak mutatja a trú fákkot azoknak, akik szerint egy selypítős raccsolás elrettenthet bárkit is az énekléstől. De ne szőrözzünk ilyeneken, hiszen ez a rész nem a beszédhiba miatt rossz, hanem azért, mert direkt így akarták, hogy a hasunkat fogjuk a nevetéstől a közösen átérzett szekunder szégyenérzettől reszketve.

A szöveg egy patikamérlegen kimért rettenet, szarból font ostorral ilyen csúnyán még nem suhintottak a magyar nyelv arcára. Olyan autentikusan, igazán, őszintén rossz, hogy csak a legszakavatottabb szemek képesek kiszúrni a turpisságot, mégpedig hogy ez direkt ilyen. Pedig a szerzők még segítenek is azzal, hogy megjövendölik a kívánt esztétikai és érzelmi hatást.

Akarom, hogy halld ezt a dalt hogy minden egyes sort majd magadba befogadj Akarom, hogy szenvedj ugyanúgy mint Én mikor megírtam és úgy éreztem itt a vég

Jelentem: hallottam, magamba befogadtam (sic!), és szenvedtem, és valóban érzem, hogy itt a vég.

Yamina X Tóth Andi: Fantasy

Végre elkészült a Spring breakers című film magyar változata. Selena Gomez helyett ezúttal Yaminával és Tóth Andival. Akik legalább annyira velejéig romlottak, mint a lányok a 2012-es amerikai filmből. De ez csak egy rossz poén, ellentétben a klippel, ami viszont jó. Büki Balázs ezúttal sem tud hibázni, megint kiváló atmoszférát teremt, és Rádli Bence gyönyörű képeivel együtt kerek egész történetet kapunk, egy igazi filmszerű élményt, amelyet a két főhős játéka is szépen erősít. A Sping Breakersen kívül számtalan másik film is beugrik közben, a legegyértelműbb utalás talán a Scarface gépfegyveres jelenete Al Pacino helyett ezúttal Tóth Andival.

A szöveg most angol, amivel nagyjából jól boldogulnak a lányok, bár a magyaros kiejtést vibrátóval és kompresszorral próbálják elnyomni. De ennél jóval több is veszett Mohácsnál, örüljünk neki, hogy vannak ilyen vagány énekesnőink, akiknek jól áll a:

kurválkodás az utcasarkon,

gépfegyveres rablás,

autólopás,

betörés,

lövöldözés,

leszbikus cicázgatás,

drogos megőrülés,

vezetés bódult állapotban.

HRflow x Missh: Van elég

Média- és popzenetörténeti pillanat! A megöntözött öntöző, hölgyeim és uraim, a klipkészítés kulisszái mögötti kulisszák, a werk werkje vagy hiúságok hiúsága!

A Van elég című szám klipje paradox módon pontosan azt ismerte fel, hogy nincs elég drónt filmező drón a balatoni videók között. Illetve hogy borkaizni aldis vodka és narancslé nélkül is lehet. Ezt a két forradalmi invenciót párosítva megszületett a balatoni klipek klipje, hogy címében igazolja létezését, nomen est omen, bezzeg most már van elég ilyen. Nincs is szükség többre.

A naiv filmkészítés, a próba nélküli iskola, az első take-ek megtartásának vezérelve diktálták a forgatást, nem mind arany, ami fénylik, de csiszolatlan gyémánt attól még lehet, gondolhatta Hegyi Roland (forgatókönyvíró/rendező). Nem igazán értem a stáblistát, sokkal indokoltabb lett volna az életet és a véletlent feltüntetni alkotóként, mert így nagy lesz a sértődés a részükről. Szegény valóság, micsoda blamázs, hogy Roland ellopja a show-t és a kreditet!

Apropó, senki se aggódjon, mert a zene reggaeton. A szövegben pedig elhangzik a „Bébi, tedd el a pénzt.” De a szöveget nehezen érteni, mert a hangfelvétel minősége teljes mértékben szinkronban van a képfelvételével.

Kezd elválni a hús a májtól, de a bab azért még nincsen húsból. Megvolt az év legjobb paródiája, és még mindig reggaeton folyik a csapból. Jövő héten kiderül, van-e még ott, ahonnan ezek jöttek.