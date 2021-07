Sopron felé – itt az új Road Movie-klip!

Bár idén is elmaradt a VOLT fesztivál, igazi nyári all stars hangulat elevenedett meg Sopron utcáin. A Road Movie-sorozat legújabb dala – a Sopron felé – videóklip-forgatásán járunk. Klikk a videóra!

Sopron felé vágyódik a legújabb Road Movie dal

A dal egy speciális Road Movie all stars szám: kilenc előadó vesz benne részt. Mint mindegyik epizódhoz, ehhez is készült guide-videó, amelyben Till Attilával járják körbe a zenészek Sopron legjobb helyszíneit. A film koncepciója is az volt, hogy a különleges, eldugott pontjait is megmutassa a városnak.

Egy jövőbe tekintő hangsúlyt szerettünk volna a címmel. Miközben a dalban van egyfajta nosztalgia is, hiszen a korábbi jó emlékekből, jó tapasztalatokból, az utazás szépségéből is táplálkozik; van benne vágyódás is. Az elmúlt másfél év hiánya megtanított minket arra, hogy milyen fontos újraélni azokat a kedves emlékeket, amikre szívesen emlékszünk.

– mondta Marsalkó Dávid, a dal szövegírója, társproducere.

A Road Movie-sorozat 2019 augusztusában indult el a Margaret Island balatoni dalával. A koncepció az volt, hogy készüljön egy dal a zenekarhoz köthető városról, és mellé egy guide kisfilm is, amelyben körbe tudják járni a helyi izgalmas pontokat Till Attilával.

Most jöttem rá megint, most fedeztem fel újra, hogy mennyire szép ez a város!

– ámuldozott Tilla a forgatás közben.

A friss klip érdekessége, hogy egyik előadó sem soproni születésű, viszont mégis mindenki erősen kötődik a városhoz.

A koncepció nagyon szabad. Rengeteg improvizáció van a forgatás alatt is. Nyakunkba vesszük a várost egy-egy előadóval, és rengeteg izgalmas, rejtett kis zugot találunk. Igyekszünk olyan helyeket is bemutatni, amik egy átlag látogató számára ismeretlenek lehetnek akkor is, ha már többször járt Sopronban

– mesélte Gráf Péter, a klip rendezője.

Katt fent a werkvideónkra, és merüljünk el Sopron utcáin a nyári forgatás hangulatában!