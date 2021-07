A csajod az enyém is

Miért ne lehetnénk mind szörnyetegek? Miért ne szólhatnék be másoknak? Miért ne lehetnék szerelmes a vitorlástáborban? Kétszer is. Miért nincs szar melóm, istenem, és miért ér milliókat a zeném és a kedvenc testrészem? Miért fogadjam el a segítségeteket? Minek barátkozzak, ha már van elég barátom? Miért kopogjak, ha simán be is törhetek? Miért ne öltözhetnénk fehérbe? Ezekre a kérdésekre kapunk választ ezen a héten a YouTube-on.

Dzsúdló - Miért ne?

Egy hármas egy testvérpárral? Miért ne? Hogyha rossz akarok lenni? Miért ne? Olyan szövegek a popzenében, amelyeknek értelmük is van? Miért ne? Vicces zenekarnevek? Miért ne?

A Dzsúdló ezúttal sem tud hibázni, fogajuk el, hogy ez egy jó zenekar. Miért ne? Ja, piercing az orrban? Miért ne?

Hívott anyukád, kérdezte merre jársz Lassan két éve a nyomomban Azt mondta ideje hogy haza menj

Életszagú szöveg, ami bizonyítja, hogy nem ciki az ‘anyuka’ szót használni. Sőt, azt is kimondhatjuk bátran, hogy „roncs lettem lelkileg”. Miért ne?

Abba, hogy „nem vagyok jó gyerek”, sok minden belefér, és ezeket sem rejti véka alá Dzsúdló.

Meg nem írtam a csajodról Állj meg Pedig írhatnék, a helye meg az illata is itt van még

Az őszinte popba még az is belefér, hogy ne csak flexeljünk és a fényesebbik oldalunkat csillogtassuk a kirakatban, hanem a hátunkon tátongó fekete lyukat is az utca felé fordítsuk néha. És, ha már őszintén mesélünk a saját szörnyetegségünkről, akkor másoknak is beszólhatunk. Miért ne?

Olyan sokat hallom tőletek, hogy magasra szálltok De csak verebeket látok, ha felnézek



Néhány nap és megjelenik az új lemez, a Szörnyeteg, és augusztus 27-én lemezbemutató a Parkban. Repüljetek oda, kis verebecskék!

Carson Coma - Kék Hullám Kemping

Ahogy a Beatles lelépett Indiába, ez lehetne egy olyan szám, amikor az Arctic Monkeys leutazik Balantonszemesre, és nekik sem akaródzik hazamenni. Inkább megtanulnak magyarul, és lehúznak tinédzserként ezer nyarat a balcsin. Na erről szól a Kék Hullám Kemping.

Én meg Almáditól Keszthelyig már majdnem mindent kétszer láttam, S akkor még egyetlenegyszer sem néztem feléd.



Kis magyar Balaton körkép a kis magyar polgároknak, vagy magyar kispolgároknak, ahogy tetszik. Hogy a lángos, csókolom? Bizony, végre egy szám, amiben szerepel a lángos. Le a kultursznobizmussal, le az északi part neresedő kivagyiságával, kit akarunk becsapni? Mindannyian slattyogós papucsban a lángos árán hőzöngő kisemberek vagyunk, ne játsszuk el az ellenkezőjét! Ez az őszinte báj süt a számból, és ezt a hangulatot erősíti az év egyik legjobb low budget klipje. Persze ehhez kellenek a főhősök is, akik hol csobbanva, hol biciklit pumpálva, hol vonatozva juttatják eszünkbe a fiatalságunkat:

Ó a 2014-es vitorlástáborban Aztán kétszer lettem szerelmes – de egyszer sem beléd.

A zene ezúttal is telitalálat, meglepő kis kiállások, váratlannak ható, de pontos dramaturgiai érzékkel beszúrt kellemes inzertek, vagánykodás, cukiskodás. Tudjátok, olyan carson comás. Érdemes külön megemlíteni a hangmérnököt, Zwickl Ábelt, akinél jobban itthon szinte senki sem tapintja ki a mai rockzene pulzusát.

Nekem, mint a nyári melankólia nagy szerelmesének külön öröm, hogy a dalszöveg helyből nosztalgiázik: már a jelenben azon kesereg, hogy milyen hiányérzete lesz a jövőben. Ettől ember az ember. Még ahhoz is hülye, hogy legalább egy pillanatig felhőtlenül boldog legyen:

Ilyen lennék, hogyha nem lennél nekem, És már az hiányzik, hogy hiányozz. (Már az hiányzik, hogy hiányozz)

MISSH x G.W.M. - MILLIÓK

Milli-milli-milliók Utálnak, ha látják a millióm

MIssh egy kert közepén lévő ágyban ébred másnaposan, rózsaszín napszemüvegben egy jó seggű csaj mellett. Majd elkölti reggelijét egy úszómedencében, könyvolvasást mímel (vajon mit olvashat? a megfejtéseket kommentben várjuk a facebookon a cikk alatt). A következő képen már legóruhába öltözött munkások építik a villájukat, Missh és G.W.M pedig egy-egy konténer tetejéről osztják a pénzt. Ja, nem, bocs, az észt. Közben már harmadszor halljuk a refrént. Amikor negyedszerre csendül fel, a reggeli után Misshnek egy ezüst tálcán kokaint szolgál fel a lengén öltözött bejárónője. Ezzel a képi eszközzel felkészítik a nézőt (és hallgatót) a refrén ötödszöri befogadására. De muszáj megjegyezni, hogy ez nem olyan zavaró, mint amilyennek elsőre hallatszik, hiszen a szám meglepően fülbemászó. A hangszerelése is játékosabb, mint amit megszokhattunk az előadóktól, és, ha valakinek jól áll a börtönviselt balkáni Hugh Hefner karaktere, az Missh.

Végre felcsendül az első versszak:

Csak a buzi előadók szopkodnak a szponzorért Mert a zeném és a faszom milliókat ér

Tetszik ez az őszinteség, ez a szókimondás és ez az árukapcsolás. Érdemes lenne elgondolkodni akkor Missh faszának disztibúciójáról, menedzseléséről, promótálásáról, boookingolásáról stb., nehogy már csak a zene termelje a milliókat, nem?

Istenem, úgy unom, bárcsak lenne egy szar melóm

Sajnos igaza van. Ugyanis a világon két féle ember létezik: a kisfaszú rajongó, aki milliomossá teszi Missht, és a nagyfaszú Missh, aki elveszi a kaisfaszúak pénzét. Fáj, hogy az orrunk alá dörgöli? Tessék nagy faszt növeszteni, és nem lesz ebből gond!

Egy rocksztárnak születni kell, és én ilyen maradok

Már csak a rockzene hiányzik hozzá, de a lényeget értjük, szarunk a behaviorizmusra, sorsunk eleve elrendeltetett, vannak a bulizó tücskök és a szorgos hangyák. Kérdés, hogy a tücsök mit csinál, miután megöregedik, a sok nektártól felpuffad az arca, nektárhasat ereszt, és eladja a hegedűjét egy kis kőrisbogárporért.

Több ezer liternyi pia, és több tonnányi drog Mégis vettem egy lakást és egy kibaszott autót

A materiális javak, a felhalmozás önmagunk tárgyiasításához vezet, erre a filozófiai féreglyukra hívja fel a figyelmünket a szerző, és figyelmeztet bennünket ironikusan: a királyi élet tényleg csak a királyi fasszal rendelkezőknek jár.

PRIBELSZKI - LIMIT

A Polából ismert Pribelszki Norbi szóló dallal jelentkezik, és az év eddigi egyik legjobb klipjével. Középső ujjat mutató batman jel, csótányevés a szanatóriumban, kényszerzubbony, fegyveres betörés, és élőszereplőkkel eljátszott GTA.

Kettős gyilkosság, köszönöm! Mert a szöveget, a beatet is megölöm! Lehet neked ez most full közönyös, Leszarom, nem kopogok csak betörök!

Misshel ellentétben Pribelszki nem úgy tartja, hogy rocksztárnak születni kell. Ő nyíltan vállalja, hogy nagy utat tett meg.

Engem már nem mozgat meg a pénz se, Orosházáról jöttem a fénybe! Voltam már eleget lent a mélyben, Az életet én küldöm most térdre

Persze itt is megkapjuk a kötelező rap kliséket: több a pénzem, mint neked, erősebb vagyok, mint te, többen szeretnek engem, mint téged, vagy épp:

Ne jópofizz nekem, ácsi! Nem kellett volna átvágni, Meg amúgyis mindketten tudjuk, hogy megvolt és írogat nekem a gádzsid!

De, mint tudjuk, a törpök élete nem csak játék és mese, hiába Pribelszkinél a pénz, a siker, a hírnév, és hiába várja a családja haza, ő akkor is egy magányos harcos marad:

A segítségetek az nekem nem kell kösz! Barátból van elég, úgyhogy nem kell több!

Nem is férnének el többen azon a száguldó kilőtt pisztolygolyón, amin ő szörfözik, miközben saját magát lövi fejbe. Ugye? Én mondtam, hogy jó a klip (rendező: LehoLegacy, a koncepció pedig közös pribelszkivel). A kulcsjelenet talán az, amikor babakocsiból magyaráz baba testtel, de felnőtt fejjel. Ugye nem csak nekem ugrik be a szakállas Bud Spencer a babakocsiban?

Nekem sokkal jobban bejön Pribelszki, mint a Pola, most magasra tette magának a lécet, kíváncsi vagyok, mit ugrik következőre.

Anima Sound System - Öltöztessél fehérbe

A YouTube egy olyan olvasztótégely, ahol a különböző kultúrák összefolynak, és mindenki meríthet magának egy pohárral. Biztosan minden pohárban lesz egy jó adag cigány kultúra. Ezen belül legtöbbször az aktuális trendeknek megfelelő tartalmakkal találkozhatunk, vagy a mulatós ággal, vagy sokszor autó- és óra márkák felsorolásaival, hőstörténetekkel a felemelkedésről, gazdagságról, másoknak beszólogatásról. Itt azonban egy olyan koktél készült, amelyben valódi a kulturális szimbiózis. Az Anima Sound Systemnél ezek a kölcsönös kulturális egymásra találások harminc éve természetesek:

Hajnalban ha fúj a szél A sok levél összeér egyikre felírtalak A másikra meg magamat

Ezúttal a friss, ropogós új énekes, Törőcsik Franciska helyett Kovács Antal énekel a Romano Dromból.

Az új dalt élőben augusztus 3-án lehet meghallgatni a Kobuci kertben.

Ez a hét lement teljesen rendben Despacito nélkül. Hogy múlhatott így el a világ dicsősége? Hát a magyar YouTube-nak így, négy év után nem jelent semmit többé a popzene 0 kilóméterköve? Leráztuk magunkról a Despacito béklyóit? Várjuk csak ki a végét, de elképzelhető, hogy új korszak kezdődött. Jövő héten kiderül.