Már megint a mocskos anyagiak, ezen a héten minden, de minden a pénzről szól a YouTube-on. KKevin és T. Danny fiatalok voltak, és kellett nekik a pénz. Bruno és Spacc ezt pont leszarják, mert milliókat csinálnak, és szerintük már úgyis mindenki gazdag. A Wellhello pedig bátran kimondja, hogy, ha csórón lettél paraszt, hidd el, az is maradsz, nem számít, hány jachtot vásárolsz és töltöd fel aldis vodkával. Gazdagok vs. szegények, vagyis kis magyar nagyzolás-határozó az eheti YouTube diszkóban.

KKevin - KELLETT A PÉNZ (ft. T. Danny)

A magyar YouTube két legforróbb reppere összeállt újra, és körbe-körbe flexelgetnek, kiteszik az irányjelzőt, hogy mindenki tudja, honnan fúj a szél. KKevin kezdi a felsorolást, hogy mitől döglik a légy (érte):

Kellett a pénz, meglett A gádzsik szétszednek A sztorimat nézik a nők Mi vagyunk menők, nem pedig ők

A fiatal voltam és kellett a pénz kezdetű mondatok általában máshogy fejeződnek be, de nekem így is ok. A pénz legalább egy örök érvényű, objektív mérce. Ha van, jól csinálod, ha nincs, rosszul. Szakadjon meg minden csóró kis zeneakademista! De persze nem így van ez, nem eszik ilyen forrón a kását, ez egy ilyen műfaj, ilyen stílus, KKevin pedig nagyon érzi, most is olyan laza, mintha egy teljes napig WD-40-ezték volna.

Nem úgy T. Danny, akinél ezúttal valahogy beragadt a kézifék. Most nem indul meg úgy a verda, nincs meg a szokásos lendület, flegmaság. Oké, hogy olyan menőn mutat be a középső ujjával, mint senki (vagy maximum csak Amerikában), de ennél ő jóval többet is tud.

Bejött, amit álmodtam Meguntam az ezüstöt, aranyra váltottam

Oké, a szöveggel nincs gond, én is unom már a csicska ezüstöt, de én beérem azzal is, ami simán csak fénylik, nem kell, hogy mind arany legyen. A szöveg legerősebb mondata azonban nem ez, hanem:

Haverkodsz velünk, de mi veled nem

Ez egy igazi őszinte vallomás, amit mindenki ért és érez. És bármennyire fájdalmas, nagyon igaz. Ő legalább kimondja. Na bumm.

A zenei alap sajnos elég 5 forintosra sikeredett, se a hangszínek, se a hangszerelés, se a hangzás nem indokolja, hogy ebből sláger legyen. Úgy látszik, KKevin és T. Danny olyan forrók most a magyar YouTube-on, hogy még ebből is várat építenek.

Bruno x Spacc - Az élet megy tovább

A kipakolás, másnéven flexelés, másnéven kirakatban mutogatás szinte már kötelező eleme a mai hiphopnak, és csak a legszemtelenebbek tudnak rá nemet mondani. A héten ez eddig még senkinek sem sikerült. Aztán itt van ez a két szemtelenül fiatal szemtelen srác, akik úgy mutatják a trú fákkot a konvencióknak, mint gyalogkakukk a prérifarkasnak.

Azt mondják, milliókat csinálok De én leszarom, úgyis már mindenki gazdag

Boldogok a lelki szegények, gazdagok a lelki boldogok, gazdagok a boldog lelkek, de lelketlenek a szegény megboldogultak. Ha jól értem. De lehet, hogy itt csak egész egyszerűen a maga profán módján azt éneklik a srácok, ami a valóság: ők tényleg csak gazdag embereket látnak. És ez így is van jól, bárcsak mindenki körül ilyen lenne a buborék, vagy még inkább közösen ülhetnénk mindannyian a szép egyenlőség, testvériség és gazdagság buborékjában.

Figyelj, én boldogan kell, hogy meghaljak

Csak szóba kerül hát az elmúlás, a purgatórium pengeélén egyensúlyozva csak számot vetünk majd, előre vagy hátra dőlhetünk, fel a mennybe Ákoshoz, vagy a pokolba Lil Nas X-hez. És azt hiszem, még a boldogsághoz is kapunk egy definíciót:

Lehet, hogy második, harmadik leszek De ígérem, sohasem utsó

Oké, fiatalok, rohannak, versenyeznek, ez hajtja a világ kerekét. De azért a nappaliban levetetném a cipőjüket:

Hátamon a város, fiatal és sármos Sokan nem tudják, hogy a cipőm még mindig sáros

Sár ide, piszkos múlt oda, van egy követendő vízió, és hiába pont leszarják a materiális elvárásokat a srácok, azért egy bizonyos szint fölött nem szándékoznak egy bizonyos szint alá menni.

Így lesz a Clióból később majd Bentley

Ha mázlijuk van, egy 14 millióból frissen felújított Bentley most felszabadul egy-két évre.

YOUNG G X MARIO - Záróra

Annyi üzit kaptam, teli van a G-mail láda én fasza gyerek vagyok, szerinted meg szemétláda

Így kezdi Young G alias Béci, aki ezek szerint számtalan levelet kap, amelyek azt írják:

Kedves Young G úr, szeretném közölni önnel, hogy, bár maga biztosan fasza gyerekként tekint magára, szerintem ön pusztán egy szemétláda. De az is lehet, hogy csak a G-mail szemetesládája telt be Bécinek, és ezt keveri össze rajongói (utálói) levelekkel. De nem is ez a lényeg, hanem a szupernagy pofa, amit pont rá öntöttek, ezért jól áll neki:

Nekem mindegy, hogy Budán vagyok, vagy Pesten, Akárhova mehetek, előkerül egy exem

Ezután jön még néhány rím (flex, szex stb., csak a szokásos), és még néhány sor. Semmi világmegváltó dolgot nem látunk vagy hallunk, egyszerűen csak végre valaki jó tempóban, jó ritmusban, jó hangszínen reppel. Nekem ezen a héten már ez is elég.

Marionak az éneklősebb refrének és egy reppes középrész jutott. Sokkal lazább, mint szokott lenni, és így persze kevésbé romantikus hősszerelmes is, mint szokott lenni. Nekem ez az oldala jobban tetszik, de úgy érzem, nem is engem akar megszólítani általában.

WELLHELLO - NEMSZÁMÍTAPÉNZ #apumegvette #apu2

Mi a közös Istenes Bencében, Oszvald Marikában, Nagy Ervinben, Anger Zsoltban, Széll Tamásban, Szabados Ágnesben és Kiss V. Balázsban? Oké, azon kívül, hogy híresek. Hát az, hogy mindannyian szerepelnek a Welhello új klipjében. Ahol még a csapból is játékpénz folyik. Anger Zsolt rendezte a klipet, és, ha valaki, ő biztosan tudja, milyen az igazi aranyélet. A kurvákat meg lehet venni. A yachttal ki lehet hajózni. Az aldis vodkát, narancslevet és bort meg lehet venni. De az igazi élmény: felbecsülhetetlen. Minden másra ott van apu, aki megveszi a várost.

Mi ez a kamu, hogy megváltoztam? Ugyanaz vagyok, aki voltam Ha csórón lettél paraszt Hidd el, pénzzel is ugyanaz maradsz

És miközben ezt reppeli Fluor, lyukas zokniban reszel (nem körmöt) Rocco Siffredi villájában Hugh Hefner köntösben. Közben Diaz lángost eszik. Kis magyar prolihatározó a nagy magyar G osztályos mercisekhez.

Be lennék állva egész nap, mint egy rokkant parkolóba

Érdekes módon, miközben ez a dal a legjobban átitatott a politika aldis vodkájával, ez a legslágeresebb is az új albumról. Ilyen jó refrén dallamra még sosem énekeltük soha, hogy „nem számít a pénz”.

Drága ruhák és olcsó nők A csajom meg hol van? Otthon bőg.

Szegény Borkai, forog a jachtjában.

Otthon tekerek, Dubaiban szívok, Brüsszelben ekizem

Szegény Szájer, forog az ereszcsatornájában.

Ezt a rengeteg botrányt már csak Oszvald Marika cizellált káromkodása tudja megakasztani 01:50-nél, egészen addig mondja, amíg nem kap néhány köteg játékpénzt.

Azt hiszem, ennél a dalnál és klipnél nem lehet jobban elmesélni, hogyan nagyzol a kisember. Késsel-villával eszi a sajtos-tejfölös lángost. Vagy 100-as benzint tankol a Trabantba.

Hivjaugyhogyx - Ekezetek nelkul

Vegre sajat dalt kapott az a jelenseg, amit a legjobban gyulolok a netes nyelvben es a telefonos szovegbevitelben, meghozza az ekezetek nelkuli iras. Hivjaugyhogyx-nek mar a nevebol is latszik, hogy nem bonyolitja tul a dolgokat. Bar a klipben egy Ekezetek nelkul pulcsi van rajta, szoval a szukseges minimumot azert beleteszi. De ennel azert tobb van benne. Peldaul a szemoldokebe harom csik is van borotvalva. Ennyihez azert meg mi, gyakorlott youtube-osok sem vagyunk hozzaszokva, pedig lattunk mar egy-ket szemoldokot. De meg ennel is tobbet tud Hivjaugyhogyx. Megpedig azt, hogy jo a szoveg, jol reppel, es meg el is hiszem neki, amit mond.

Felelnek páran, ez nem kémia óra Felteszik a kezket hogy ki ül majd a lóra Minden egyes férfi már, a pináról a faszra vált Lassan elintézted azt hogy felszopóból szakma vált

Eleg fiatalnak tunik ahhoz, hogy ilyen melyen beleassa magat a szexualis szolgaltatast nyujtok szakszervezeti kerdeseibe, de nem csak ezeket a felnott temakat keni-vagja:

Anyu, Apu, nyávognak a gyerekek Pedig minden hétvégén orrba szívják a szemetet Tesó, légyszi, menj már be a dohiba Piros marbi kéne el dugom majd én a bugyiba

Felek is tole meg nem is, mert jott is, meg nem is, halas is vagyok neki, meg nem is, mert hozott ajandekot, meg nem is, es rajongok erte, meg nem is, mert van is rajta ruha, meg nincs is. Szerintem o azert nem csak kemeny tud lenni, neha biztosan az o szive is ellagyul:

Végére értem, ennyi volt a mondokám Nem érdekel az se hogyha véletlenül fostok rám Megjöttem arcok, indulhat a bulika Pihenek egy kicsit mindaddig is nektek puszika

A hét egyértelműen a Wellhelloé, akik lerántották a leplet, és kiderült, hogy minden gazdag ezt gondolja: sajtos-tejfölös lángosképű állat a babám.