YouTube-diszkó, 31. hét: Bálnák, ki a partra!

Kérem, feküdjön a hullámra! De uram, azért éveket is kaphatok! Így szól a vicc, de Krúbi is érti, sőt szereti a viccet, ezért ő is meglovagolja (delfinegeli) a tengeri poénok új hullámát. Dzsúdló és Krúbi érzékenyít és emancipál legújabb közös számukban. Manuel inkább pornófilmet forgatott szex nélkül, ahol ő a fénymásológép-szerelő fénymásológép nélkül. Borsodban a legszebb a taraj és a bajusz sziluettje a naplementében, erről hivatalos bizonyítékkal tud szolgálni a Bohemian Betyars, és ugyanitt ők mutatják be az első zenélő baromfit is. A Margaret Island akadálymentesíti a gitárral előadott deep house-t, Varga Zsuzsa pedig gombás tripre visz a tévétornával. Ez folyik a YouTube-on a héten.

Dzsúdló: Bálnák – ft. Krúbi

Gyere velem hátra, fel vagy írva Kedves emberek a barátaim Kedves gyerek vagyok, tényleg, én is Néha nem érzem a határaim

Így szól az első versszak néhány sora, és, kérdem én, mi ez, ha nem rendszerszintű korrupció a popzenében? Két menő előadó összeáll, és a szabályokra fittyet hányva a saját barátaikat előnyben részesítik, és olyan szolgáltatásokat nyújtanak nekik, olyan ajándékokkal halmozzák el őket (nyilván valamilyen ellenszolgáltatás, jelen esetben kedvesség fejében), amelyek nem járnak alanyi jogon minden állampolgárnak, vagyis zenehallgatónak, vagyis YouTube-fogyasztónak. De mivel már voltam együtt backstage-ben Dzsúdlóval, befogom a szám, hiszen én is velejéig romlott, korrupciótól bűzlő hal vagyok, sőt talán bálna is már, és egy uszonnyal csak még jobban nyomom le a popkultúránkra nehezedő korrupció alatti mérleget. Az olyanok miatt, mint én, tart itt ez az ország, és igen, senkiháziak kezében a popszakma (is). De hogy ne csak a bűnt emeljük ki, itt egy gyönyörű egyenlősítő kísérlet:

Én főzök rád, bébi, én tisztellek Én úgy is vigyázok rád, ha közben szétszednek

Teljesen jogos, a nő helye 2021-ben már rég nem a konyhában van, és Dzsúdló helye sem csak a színpadon, kötényt fel, bugyoghat a vegán halászlé, lakjon jól a kecske is, fogyjon el a káposztás kocka is.

Amíg Dzsúdló főz, Krúbi rappel, és fehér öltönyben a földön fekve elmondja, hogy:

Már nem is leplezed a harci kedved Úgyhogy nyomtam a sztoridra hat reactet

Kit akarunk becsapni? Minek flegmázunk, miért mutatkozunk másnak? Szó ne szakadjon meg, hang ne akadjon fenn, jöhet a tűz, a száz százalék, a láng stb., ami a csövön kifér. Ugyanitt olyan szépen van átvezetve a háborúból a tenger, az azonos alakú szavak királyrákja, vagyis a „hullám” által, sőt a hullám hullámán:

Annyi csatát nyertem, és már annyi a hullám Hogy lassan otthonom az óceán

A lányok itt se izguljanak, egyszerre védik és tisztelik őket (és továbbra is főznek rájuk):

Ez egy safe space, semmi Kevin Spacey Hogyha kéne bármi, Krúbi elintézi

Apu bálteremben lötyögő zakója vagyok.

MYNEA X MANUEL: Nem bánom

Mintha pornó közben ugrana fel egy robotporszívó-reklám, olyan hirtelenséggel jelenik meg Manuel ártatlan kölyökmatrózképe több bombajó csaj után a klip elején. Dögös nő, dögös nő, dögös nő… Manuel, nyakán kék kendővel. Így kicsit lelombozva, kicsit félkeményen folytatjuk, de legalább tudjuk, hogy a forró jacuzzizás közben vár még ránk néhány hideg zuhany.

Az első dézsa jeges víz autotune képében érkezik, ahol a vibratoeffektet száz százalékra állították. Ha bárki, aki kíváncsi rá, hogy ezt miért teszik ritkán, a szám meghallgatása után megérti. De az is lehet, hogy nem az autotune-nal van baj, hanem magával Manuellel. Az utóbbira adhat okot, hogy időközben valahol elvesztek Manuel mássalhangzói! Eíé, e aáo eei áaaó! Értettétek, amit írtam? Nem? Sajnálom. Én sem értem, mit próbál énekelni a gép Manuel helyett.

Közben kotyog a house, mint a kávé, csak nehogy lefőjön, legalább a refrénig érjünk el valahogy!

Megtörténik, bejutottunk a refrénbe, ahol kétségbeesetten keressük Lotfi Begit. Hol lehet a mester? Ilyenkor szokott kikacsintani a kamerába, és hősiesen arrébb tekerni egy potmétert. De nem, nincs az alkotók között, csupán a szelleme egyre dicsőbb, általa híres e house. Közben Manuel pénzt dobál a magasba, és pont úgy mosolyog, mintha lególeértékelés lenne a játékboltban, majd hablatyol valamit:

Mi van az élet után Emlékek maradnak rólad, ahogy…

Tovább sajnos nem érteni, bár azt azért kihallom, hogy „túl gyorsan rohan az idő”. Aki szeretne elmélyülni a manueli bölcsességekben, guglizza meg a szövegből hiányzó mássalhangzókat és scrabble-özze ki a megoldást, hátha talál benne valami izgit.

De nem lehetek ennyire negatív, azért két jó dolog is van ebben a zenében és a klipben. Az egyik és a másik szereplő lány, akik végig vagányak és szépek. Nekik sok sikert kívánok a továbbiakban.

Bohemian Betyars: Makuka

Ez az egyik legkönnyebben definiálható magyar könnyűzenei exportcikk, a Bohemian Betyars tökéletesen tudja, hogy a Hortobágy–Lánchíd–Puskás-háromszögből hogy kell bajusszal és szütyőből Rubik-kockát építeni és addig forgatni, amíg mindenki talál magának valamilyen kedves színt. A road movie sorozat tizenharmadik részét Borsod ihlette. A zenekarok számára fontos tájakról, városokról dalok és klipek készülnek, a magyar virtus ezúttal Freund Ádám rendező kezei között elevenedett meg.

Szavak, amelyek csinos ködmönbe öltöztetik a szöveget:

dunyha, szütyő, pacuha, lajbi, hántol, dumó, kujtorog, csesznye, dzsindzsa.

A bajusz és taraj sziluettje a borsodi naplementében, a tábortűz szikrái, a hangszeres kavalkád és a népiesség összeforrasztása mellett még egy komoly innovációt láthatunk-hallhatunk a klipben: a kezdő képen egy baromfi szívalakú fuxszal a nyakában penget egy hangszert táp ellenében. Ezzel új korszakot nyithatnánk végre a magyar popzene történetében, ahol a baromfik felpengetik a zenét, felkukorékolják a szöveget, majd kukoricáért kikapirgálják a mixet, összekotkodálják a masztert, a többit pedig már bármelyik tyúkeszű meg tudja oldani.

Margaret Island: Meddig maradunk még?

Deep house egy szál gitárral? Rendben, maradhat. Hangulatos nyári videoklip és zene az egyszerűség jegyében. A Margaret Island amúgy is sallangmentes zenekar, puritánságában, őszinteségében rejlik a sikere. Ez a szám viszont még hozzájuk képest is fapados. Vagyis inkább függőágyas. De ez nem azt jelenti, hogy összezsúfolnak rengeteg embert egy nagyon kis térbe, és rettenetesen kényelmetlenül elreptetik őket egyik városból a másikba, hanem azt, hogy ritkán és elegánsan hangszerelt kedveskedést hallhatunk. Lehet, hogy ezért van benne a címében zárójelben, hogy akadálymentesített? Vagy azért, mert függőágyaztatják a három főszereplőt? Én még nem láttam három függőágyat egymás fölött ringani, az én szememben ez már egy függőágytörténeti pillanat.

Sajnos így, a nyár vége felé közeledve (tudom-tudom, kegyetlen vagyok, de lássuk be, hogy túl vagyunk már a delején) teljesen jogos a kérdés:

Meddig maradunk még? Ne bízd az időre Szép volt veled a nyár Nem várok az őszre

Csak így, szemtelenül, múlt időben a nyár. Olvasónaplókat elkezdeni, leckekönyvet bepakolni, fehér inget kivasalni, mindjárt évnyitó, első osztályfőnöki, és aztán tripla matek, dupla kémia, levezető fizika.

Nem is tudod, milyen szép lesz innen Elmenekülni Nem is tudod, milyen szép lesz egyszer Vissza sem fordulni

Ha a jövő is akadálymentesített, akkor benne vagyok, tapossunk bele, bébi!

Varga Zsuzsa: Hullámzó

Újra itt a tévétorna, gyerekek, nem kell többet Instagramra jógázni, lehet YouTube-ra pörögni a delfinekkel. Vagy banánokkal.

Mi hiányzik? Hé, hol itt a… Hé, hol itt a buli, kérdezheted

– ezt kérdezi Varga Zsuzsa, és én nem tudok válaszolni rá, hiszen húsz évvel ezelőtt is a különleges tudakozót kérdeztem meg erről, és azóta sem kaptam választ. Mindenesetre ebben a klipben minden van, ami egy bulihoz kell. Sőt talán még több is. Annyira kilencvenes évek, annyira neon, annyira giccs és annyira gliccs, hogy fel sem tűnik, ha Zsuzsa tízfelé osztódik benne.

Két perc után egyértelmű Duna TV-nosztalgiázás kezdődik repülő halakkal és LSD-háttérrel, bár kérdés, hogy az előtér nem LSD-e. Lehet, hogy az inkább gomba? Ki tudja, mondják meg a pszichedéliaszakértők.

Ha indul az ember lába, Nem állítja meg, ha zárva, Ahová járna, nem várhat tovább a nyárra

Nem vagyok benne biztos, hogy ez mit jelent, de az egész számmal és klippel kapcsolatban ezt érzem. De talán itt nem is a jelentést kell keresni, csak egyszerűen hagyni, hogy a neon átáramoljon a testünkön.

Lassan elkészül a nyári olvasónapló, néhányan már számot vetnek, de azért van, aki még arat. De talán azt már kijelenthetjük, hogy a Despacito örökre kihalt! Ezt majd gyöngybetűkkel, sőt iniciáléval véssük be az olvasónaplóba.