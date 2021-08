YouTube-diszkó 32. hét: Furulya oktató, de nem zenész

A Blahalouisianán veszekszik a nyár meg az ősz, biztos mindkét évszaknak megtetszett az új diszkó szám. Közben Lmen Prala és Curtis nyakig merülnek az obszcenitás medencéjében, és furulyát oktatnak, értse mindenki úgy, ahogy akarja. Majd ők segítenek, mire gondoltak, nem kell senkinek sem megerőltetni a fantáziáját. Horváth Tamás kimaxolta a retrót, és ezzel betette a kaput, többé senki sem nyúlhat a nyolcvanas-kilencvenes évekhez. Itt az új Sub Bass Monster, Bongornak hívják, tessék megjegyezni és rajongani. És lerántjuk a bőrdzsekit az eki-eki bőrdzseki című számról is, ami jelenleg a legforróbb a TikTokon. Ez folyt a héten a YouTube-on.

BLAHALOUISIANA - NEM ERESZT

Végre meglegyintette a Blahalouisianát is a diszkó láz szele, a hőmérők higanyszála az egekben, a motorcsónak meg a Dunán. Önfeledt vízipisztolyozás bikinis lányokra, és egy kis jachtozás, ezúttal aldis vodkanarancs nélkül.

Túl sűrűn teszi fel a kezét Helyettem a szerelem Én már fel se nézek Túl szép, hogy igaz legyen

Állj, zene leáll. Most tényleg, az énekesnő, Barbi panaszkodik arról, hogy túl szép, hogy igaz legyen? Hát ha egy jó hangú jó nő jó zenekarral nem hiszi el, hogy az élet jó, mire számíthat az a maradék 9.999.900 ember, aki nem jó hangú nő, nem jó nő és nincs jó zenekara? Mondjuk én. Bár fenntartom magamnak a mindenkori jogot a jónőséghez, és ezzel együtt a gyerekszüléshez is. Fontosnak tartom jegyzőkönyvbe venni, hogy jogom van hozzá. Köszönöm.

Azóta mindig ősz van és ne is jöjjön tél Félig üres pohár, mióta nem töltöttél

Az évszakok öldöklő angyala, a sosem múló idő, az ősz klausztrofóbiája elég sötét jóslat, különösen akkor, ha a következő sorban viszont a nyár végi este nem ereszt:

Nem ereszt engem sem az a nyár végi este

Miközben a nyár és az ősz civakodik rajtam, nehogy lecsapjon a tél, és örökre magába fagyasszon.

Nagyon jól áll a diszkó stílus a zenekarnak, okos dolog volt egy új terepet keresni, ami színesítheti a kicsit már porosodó alter rockot.

Erdész Tamás klipje kifejezetten jó hangulatú feel good summer hit, ahogy a művelt német mondaná. Csak aztán nehogy mind együtt tényleg a nyárban ragadjanak, nekünk pedig már télikabátban kelljen visszajárkálnunk meghallgatni újra a számot.

LMEN PRALA FEAT CURTIS - FANTASTIC

Ajaj, ha ez a két zűrös alak összeáll, kő kövön nem marad, gondolná az ember. De aztán egyből az első képkockáknál megnyugszunk, mert itt sokkal inkább segg seggen nem marad. A klip egész meglepő módon egy medence partján játszódik, ahol szédületesen kreatív koncepciónak engedelmeskedve lányok twerkelnek és fiúk flexelnek. Ha túl vagyunk a korszakos forradalmiság okozta sokkon, dőljünk hátra, és játsszuk azt a játékot, amit Lmen Pralánál szoktunk: hány magyar szót hallunk ki a szövegből.

Meglepő módon egész sokat, de lehet, hogy ezt a téma könnyedsége okozza. A lányok rázzák a feneküket, a buli jó, én iszom, jó sokat, vannak barátaim, akikkel együtt vagyok. Ez így leírva bénán hangzik tőlem, de ezért nézik az én szövegem helyett Lmen Pralát. Mert tőle jól hangzik az egész, és miközben hallgatjuk, arról álmodozunk, hogy bárcsak mi is piros bikinis seggrázó lányok lehetnénk. Vagy már aki. Én speciel pont.

A klip és a szöveg dramaturgiai csúcspontja talán a következő:

Spanomnak a dumája elég merész Furulya oktató, de nem zenész

Ezt képileg illusztrálandó egy férfi a medenceparton (valóban egy furulyával a kezében) letérdeltet maga előtt egy nekünk háttal álló (majd térdelő) szőke nőt. Micsoda áthallás, milyen mély konnotáció! Továbbra is megengedő vagyok, hiszen ez egy ilyen stílus, de a lelkesedésem kissé alább hagyott.

Táncolj, rázzad, ne parázz még Úgy, hogy szégyelljék az apádék

Szegény papa, mit iskoláztatta, különóráztatta, féltette, óvta egyetlen pici lányát, aztán nézzenek oda, hát csak nem ott furulyázik a medence partján Curtissel egy buliban? Mostantól apukák ezrei fognak rettegni ettől évtizedeken keresztül.

1:20-nál eljön Curtis betéte is, haja kiszőkült, szövege még mindig elég nyers sőt, inkább sületlen.

Meleg női szájak, sietek-szaladok Remélem, zavarok, mert akkor maradok

Újabb és újabb félelmek gyötörnek, a jövőképem fekete fellegek árnyékolják. Mantrázom magamnak, hogy ez egy ilyen stílus, de közben fél szemem a gyerekszoba ajtaján, a másik szememmel pedig erényöveket nézek az árukeresőn.

HORVÁTH TAMÁS - NEKEM JÓ

Segítség, a retró láz már Horváth Tamást is elérte! Viszlát nyolcvanas évek tipó, viszlát VHS effektek, viszlát magnókazetta! Ez a pillanat jelenti hivatalosan is a retró végét. Ugyanitt: Madonnát sem szabad többé kopizni, mert az is fullba van itt nyomva. Szolgáljon ez a klip a retró intelmeiként, amiket itt látunk, többé ne próbáljuk ki otthon.

Egy fitnesz teremben vagyunk, mindenki időgéppel érkezett a kilencvenes évekből. Közösen tornáznak, miközben időről időre feliratban megjelenik egy-egy szereplő neve. De erre már rég nem figyelünk, mert a szöveg teljesen magába szippant bennünket:

Hajolj rám, kapaszkodj meg Így még mélyebbre megy

Itt még naivan gondolhatnánk, hogy könnyűbúvár oktatás zajlik, ahol az oktató magyarázza épp a merülés csínját-bínját. De később rájövünk, hogy sokkal inkább hegymászókról lehet szó:

Érezd az érzést, ne küzdj ellene Gyere velem gyere a csúcsra Ne tégy úgy, mintha nem akarnád A tested úgyis tudja

Ez bizony csúcstámadás lesz a javából, és valószínűleg tapasztaltabb mászókról szól a dal, akik már pusztán a fiziológiás reakcióikból vakon megmondják, milyen magasan vannak. De később rá kell jönnünk, hogy mégsem hegymászók a főszereplők, ez minden kétséget kizáróan egy sebész-páciens reláció:

Foglak, az asztalra felteszlek Annyira jó vagy, hogy elveszlek Nincs több kérdés, az enyém vagy Az enyém vagy, igen, az enyém vagy

A doktor úr meglehetősen zsarnoki természetnek tűnik, és egész biztosan többet megenged magának, mint kellene. Így betegedjen meg az ember!

bongor - Fogócska

Bongor a legsokoldalúbb és az egyik legkreatívabb rapper egyike, ha nézi az ember, csak kapkodja a fejét: ez is egy poén volt? Ez is? Hol tartunk? Muszáj még egyszer visszatekerni!

A klip egy macska-egér, vagyis egy rendőr-díler fogócskát mutat be, ahol az összes drog és bűncselekmény előkerül.

Majd a jó édes faszomat viszitek be! Majd akkor viszed el a cigimet, ha kifizetted!

Így Bondog a rendőrnek, majd belekiabálja a kamerába, hogy „spuri”, és már ott sincs.

Minden egységnek A gyanusított a Pongrácz úton halad Alighanem kokain behatása alatt És igen, ha jól látom Túszul ejtett egy drótszőrű tacskót…

Az infantilizált klip és szöveg valójában tűpontosan világítja meg a magyar drogstratégia gyenge pontjait:

Nincsen ebbe új-új Visszamentünk az oviba, juj-juj Fogócskázunk, bújócskázunk, búj-búj Nálam van a zöld levelecske, Ezért nyitva a börtönkapu, fúj! Fúj!

Menekülés közben lábközelit mutatva megáll a zene, Bongor bemondja: „cipőfúző”, és azon nyomban el is botlik benne. Programzene, programklip, úgy, ahogy van, jó program.

Érdemes még most az elején elkezdeni rajongani Bongorért, nehogy késő legyen. Szerintem lesz akkora durranás, mint a Sub Bass Monster volt.

666GHOST FT BROO:SOROMAT

Eki-eki bőrdzseki

Mi vagyunk a lovagok, akik azt mondják: NI! Ja nem, mi már nem azok a lovagok vagyunk. Mi már azok a lovagok vagyunk, akik azt mondják: EKI-EKI! Ja, nem, mi egyáltalán nem vagyunk lovagok. Mi 666GHOST FT BROO vagyunk. Mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás, a Youtube vagy a TikTok? Egyértelműen az előbbi, de egyik nincsen a másik nélkül, a szemünk előtt hat az egyik a másikra. A TikTokra ebben a pillanatban ért el az „eki-eki bődzseki”, miközben tavaly november óta csücsül a YouTube-on. De nézzük csak, miről is van szó. A híres részlet így hangzik:

Eki-eki bőrdzseki Tetszik ez itt neki Idejön, felveszi Aztán mondja, mi tetszik Mi nem Tedd fel te gyerek ezt vedd le Ide beletettem, ide beletettem

Mindezt olyan vicces-fura furulya alapra, hogy maga Asap Rocky is megirigyelné, és olyan héliumos hangon, hogy maga Kendrick Lamar ijedtében visszacsúszna egy kvintet, ha meghallaná.

A klipben a srácok egy padon ülve vagánykodnak, cigiznek, és egy bringával állnak úgy, mintha az BMW lenne, illetve a zebrán szaladgálnak. Az egész annyira valóságos, annyira szerethető, annyira élet szagú, hogy ezerszer több vagányság szorult belé, mint Misshbe, G.W.M.-be vagy Giajba összesen. Ezek a fiatal gyerekek pillanatnyilag a legmenőbbek az országban, ráadásul ezt valószínűleg még csak nem is sejtik.

De lássuk csak, hogy szól a refrén, amivel a szám indul:

Soromat nem bírom kivárni Nőtöket azt meg itt hágni Próbálom ezeket tenni A nőd kitágítani

Jó nagy vállalás, ha csak az egyik összejön belőle, már megérte megírni ezt a számot. Az egész annyira mumble, hogy egy szótagot nem érteni, de a lényeg azért csak átjön, gondolhatjuk, hogy nem a párizsi áráról reppelnek a fiúk. A későbbi részeket már hallani rendesen, jó, ha tudjuk, hogy őket nem lehet madárnak nézni:

Mi van veled, te kis veréb gyerek Mondom, hogy én mindjárt beléd verek Veled van az egész szeméttelep Veled, testvérem, én nem szemétkedem Itt van a Broo, széjjel basz Iderakom neked, és mindjárt basz Ezeket én mutogatom teneked te veréb gyerek, Odarakom neked, széjjelszed

Ezek egyfolytában valamit pakolnak. Egyik zsebből ki, a másikba be, pont, mint egy feledékeny nagypapa, vagy pont én, akinek minden elindulás a lakásból pontosan így néz ki.

Ha rákeresnétek Tik-Tokon, ki énekli, hogy eki-eki bőrdzseki, keressetek a lecs_o névre.

Kövérgázzal repeszt a nyár az autópályán a Balaton felé, hogy elcsípje a nap utolsó sugarait. Látod, fiam? A lenyugvó napnak is van ereje. Jövő héten ugyanekkor, ugyanitt.