Bérczesi Robi elhagyta a látomások asszonyát

Abban azért van némi báj, és nem kevés küzdelem, hogy Bérczesi Robi azzal kezdi ezt a videót, hogy éppen egy éve és hat napja drogmentes. Akit még soha nem kísértett meg a delírium démona, az most nyilván vakarja a fejét, hogy mindez miért fontos információ, de akit valaha maga alá gyűrt is a látomások ura vagy asszonya, annak alighanem ez a legfontosabb közlendője, és mi erre csak annyit mondhatunk: Halleluja, Robi!

Hiperkarma

Na, de azzal vajon mit kezdjünk, amikor Robi azt mondja, hogy belső utazást tett a Covid-járvány ideje alatt? Lehet, erről nem kell semmit se gondolni, hiszen a Hiperkarma frontemberének erről is van mondandója.

Merthogy megújult a Hiperkarma. Bérczesi Robi be is mutatja, hogy kik ülnek föl most a zenevonat hullámvasútjára, és melyik bandatag mit gondol az energiákról, együttműködésről. És már énekelnek is, mindjárt a jószerencsét! című dalból, ami így, a Covid-járvány után és előtt pontosan rámutat arra, hogy ha van életünk, ez az egy biztosan a miénk, amit élünk:

Megint rólad szólt a nap Nem maradtál le semmiről Várom, hogy újból megtalálj Egyből megismerj ennyiből Megint rólad szólt a nap Vártam, hogy újból itt legyél Te megint késtél egy kicsit Nem maradtál itt semmiért

És ha azt hinnénk, hogy a kis videóból kiderülne, merre megy is most a karma, főleg a hiper, nem csodálkozzunk azon, hogy Robi vissza-visszatér a felszabadító tudatállapot boldogságához, de aki jól figyel, az észreveszi azt is, hogy hiszen semmi más nem fontos. Csak a boldogság.

A Hiperkarma tagjai például kifejezetten örülnek annak, hogy éber állapotban sokkal könnyebb Robival kommunikálni. Így, persze, már feledésbe is merülhet tíz, zeneileg terméketlen év, és annak is lehet haszna, ha egy dalt vagy dalszöveget senki nem javítgat egészen addig, amíg nem marad abból semmi olyan, amit elő lehetne adni. Lám, a boldog még című dal is hallható.

Lehetnél boldog még Amilyen még nem voltál Sosincsen késő már Te csak lépj és várj Kevés lesz minden szó Ahhoz, hogy elmondhassam neked Mit érzek melletted Mikor jó, jó, jó

A videóból ezúttal az is kiderül, hogy Robira egy évvel ezelőtt miért vártak a rendőrök a színpad mellett. Annyit elárulunk, hogy az énekes próbált elmenekülni, de hogy ez sikerült-e neki, vagy sem, az kiderült a felvételből.