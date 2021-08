A nő, aki tényleg tudja, hogy mire vágysz

A szerelem társadalmilag elfogadott elmebaj – hangzik el A nő (Her) című filmben. Ugyanez áll a rock & rollra is, ami ma már gyógyítható kellő mennyiségben szervezetbe juttatott zenével. És szerencsére nyolc év után végre hozzáférhető Spike Jonze A nő című disztópikus love storyjának zenéje fizikai formátumban is. Az album Win Butlernek, az Arcade Fire vezetőjének és a szintén kanadai Owen Pallettnek a kollaborációja.

A film zenéjét 2014-ben Oscarra jelölték, épp ezért a megjelenés kisebb ünnep az Arcade Fire rajongóinak és a filmfüggőknek. A soundtrack fehér színű vinylkorongon és házi gyártásúnak tűnő műsoros kazettán (!) is elérhető. A meditatív, 13 egységre bontott zenemű önálló entitás, filmkockák nélkül is működik annak ellenére, hogy Win Butler így nyilatkozott (az IMDb-oldalán is elolvasható):

Van egy titokzatos alkímia abban, ahogy a hang és a kép együtt működik, a hangok és a hangulatok változnak és reagálnak egymásra.

Egy ideig úgy volt, hogy a soundtrack a történet sci-fi-jellegét erősíti, de az organikus miniatűrök inkább a film romantikus jellegét emelték ki. Így aztán főleg Satie és Debussy szelleme járja be a közeljövő Los Angelesének világát, mintsem a heroikus rock and roll. A klasszikus Satie-féle szekvenciák ügyesen balanszírozzák ki a filmben látható high-tech kütyük és az enteriőrök sivár világát. Persze aki kihallja a 2013-as, Reflektor című Arcade Fire-lemez egy-egy témáját, az sem téved nagyot. A John Malkovich-menetet is jegyző Jonze jövőben játszódó filmje nem túl bonyolult történet, és ma már nem is tűnik olyan meghökkentőnek.

Theodore Twombly (Joaquin Phoenix) „összejön” egy ún. barátnő-szolgáltatást nyújtó operációs rendszerrel, amely Scarlett Johansson hangján szólal meg. Olyan, mint egy profi navigációs rendszer, csak nem arra figyelmeztet, hogy „úútépííítés”, hanem figyelmeztet például arra, ha szomorú vagy. És neve is van, Samanthának hívják.

Végül is Samantha maga az eszményi társ illúziója, igaz, hogy csak hangban. A Her-soundtrack meditatív atmoszférazenék gyűjteménye, amelyben felfedezhetőek az Arcade Fire Reflektor című albumáról a Supersymmetry és a Porno című dalok hangmintái is. Az album a magány és a kiüresedés keserédes lekottázása, érzelmes utazás a lélek mély világába. De azt is megmutatja, hogy a Budapest Arénában 2018-ban bemutatkozott Arcade Fire nemcsak a minőségi o-ó-zást hozza mesterfokon, de képes olyan mélyre ásni, mint Erik Satie a Gymnopedies című érzelmes művében.

Ahhoz képest, hogy a film telefonos szexet imitáló jelenében azt szeretné egy alkalmi partner, hogy aktus közben a döglött macskájával fojtogassák, a zene meglepően romantikus és régi vágású.

Érthetetlen, hogy a Her soundtrackjét miért nem publikálták korábban, hiszen a film a 2013-as bemutatója után azonnal felkerült a világhálóra, és az Oscar-jelölés után valóságos kultusz alakult ki körülötte. Valószínű, hogy nem akarták gyengíteni a Reflektor album promócióját, hiszen a film nem sokkal a Reflektor megjelenése után került a mozikba, a zenekarnak pedig volt elég kiadványa, sokat koncerteztek, klipeket forgattak.

Szóval nem futotta az energiájukból arra, hogy rászervezzenek a Her-soundtrackre egy kampányt, utána pedig már nem volt aktuális. De hát most sem az, illetve mindig is az volt. És persze annyira Arcade Fire-lemez a Her, mint amennyire igazi nő Samantha, a mesterséges intelligenciával rendelkező operációs rendszer. Mégis: az Arcade Fire rajongói számára komoly gyűjtői darab. Különösen a Her kazettája, ami első ránézésre bonyolult ügy, hiszen kinek van ma már klasszikus kazettás magnója? Lehet, hogy a jövő szuperbarátnője számára felfoghatatlan ez a kegytárgy, de hát sokak számára a szerelem is csak egy múltbéli formátum.

Her: Original Soundtrack With Arcade Fire and Owen Pallett

Sony, 13 szám, 45 perc