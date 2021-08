YouTube diszkó 34. hét : A lányoknak ettől pulzál

Ez a hét sem Zacher Gáboré, a legtöbben isznak, szívnak, alkoholizálnak, vedelnek, forr a vérük, tekernek, dzsóznak, tépnek, önpusztítanak. Rácz Gergő pont nem, viszont őt saját illúziói gyötrik, és mer kamerák előtt is szánalmas lenni. Raul és Inez megerőszakolják a magyar nyelvet és még büszkék is rá, ezen kívül valószínűleg a világon először használják dalszövegben a ‘kapacitás’, ‘stabilitás’, ‘mentalitás’ szavakat. Persze lehet, hogy igény volna rá, majd kiderül. Valmar meg akarja ölni a ritmust, fogalmam sincs, ez mit jelenthet, de remélem, nem sikerül nekik. Weyron nem csak dumál, hanem robbantja is a szőnyegbombát: pulzáltatja a lányok punciját (sic!), és baszattatja a zenét a DJ-vel (sic!). A Mayberian Sanskülotts már búcsúztatja a nyarat, a GranCanada pedig a buszon bliccel.

Rácz Gergő feat. Orsovai Reni - SZÁNALMAS

Rácz Gergő a felső kategóriás popzenei előadók legőszintébbike, és megint mer szánalmas lenni. Bizony, csak egy erős férfi elég erős ahhoz, hogy gyengének mutatkozzon, és Gergőnél ez koncepcionális. Mer nem énekelni, inkább szinte csak beszél, recsitatívója meg-megcsuklik. Mer szánalmas lenni, flexelés helyett megmutatja a hibáit, tökéletlenül áll előttünk, de messze nem töketlenül.

Amit a tükörben látok, az szánalmas Ami egy kicsit is segít, az ártalmas Kérek még, hadd legyen jó, Hadd legyen szép ez az illúzió

Orsovai Renivel jó párost alkotnak, ami Reninek százszor jobban áll, mint Denizzel közös számai. Itt még azt is megbocsájtjuk neki, hogy nyolcszor énekli el egymás után a „Most már itt vagyok veled” sort. Ami persze csak egy délibáb, hiszen Gergő magánya nem szűnik meg, kitaszítottságában csak egy álomkép jut neki, vízben tükröződés a hűvös, börtöncellára emlékeztető lepattant szobában.

Te mindig akkor jössz, mikor kicsit jobb és megint felkavarsz És elhiszem, hogy megint együtt utazunk, de nem, csak egy autót akarsz

Tényleg ez lenne a valóság? Aranyásás segédmunka, vagy délibábos magány egy sötét szobában? Ezzel a valósággal és a zenével is szépen rezonál a klip, amit Gergő közösen rendezett Leholegacyval.

A dalt szeptember 10-én élőben hallhatjátok az Akváriumban élőben.

RAUL x INEZ - ÓECÁN

Raul és Inez forradalmasították a magyar popzenét! Pontosabban a szövegírást és a ritmizálást. Micsoda újítás! Mekkora fityiszt mutatnak az időmértéknek! Jókora nyakleves az ütemhangsúlynak! Frappáns válasz a huhogó nyelvtannáciknak. Így is lehet, kérem szépen!

De pontosan hogyan is? A recept talán a munkamódszerben rejlik. Először is a rímeket kell összeszedni. Majd mondatokat kell szőni eléjük, és ezeket a mondatokat dallamra erőszakolni. És itt történik az abúzus, amit hallva a magyar nyelv őrei egy emberként ugranak fel #metoot kiáltva, és cancel culture-ért könyörögnek. Ami persze zsákutca, hiszen, ha kivágjuk a magyar kultúra szövetéből ezt a példázatot, akkor még a végén beleszövi valaki más még egyszer. És akkor kettőt kapnánk belőle.

Raul annyira civil, mint egy kasszás a hipermarketben, annyi a különbség, hogy az utóbbi a sorok végére még odabiggyesztené, hogy „Marika, kérlek, fáradj a kettes kasszához, köszi, Marika”, ami legalább vicces lenne. Ami jól áll Rácz Gergőnek, hogy tudniillik mer egyszerű és civil lenni, az rettenetesen áll Raulnak. Ugyanis előbbi tudja, hogy miből kell elvenni, utóbbi nem tudja, mit kellene hozzáadni.

A következő sorok triolázva csendülnek fel:

Nehogy már én legyek megint hibás Kitől látod ezt a mentalitást Erre elfogyott a kapacitás Én voltam neked a stabilitás

De a ritmikai erőszaknál jóval nagyobb baj, hogy a legkevésbé szexi szavakat használja. Mentalitás? Kapacitás? Stabilitás? Az egész olyan, mintha egy mérnöki gólyatáboros feladat lenne, amit fél óra alatt kellett teljesíteni.

A klipben Budapest hídjait járják be a szereplők éjszaka. Szintén forradalmi, de még ez a legkevésbé ciki.

VALMAR - RÖVID ÉJ

A Valmar felfedezte az elektrót! Jobb később, mint soha, és ne legyünk szigorúak, mert igazából jól áll nekik. Ahogy a carpe diem életérzés is. Bár itt kicsit többről van szó.

Gyere, emelem a poharam töltsd meg Vele együtt a ritmust azt öld meg Gyere velem, menjünk együtt tönkre

Ez már önpusztítás, talán beléjük van programozva, mint a T800-as modellbe a Terminátorban. Fogalmam sincs, szegény ritmust miért kell megölni, de ki tudja, mi megy manapság a TikTokon, lehet, hogy csak én vagyok valamiről lemaradva.

Érzünk, tépünk, végünk, mert egy túl késő bánat, valami mássá válik másnap, De még ma, élünk, élünk és többet kérünk, kérünk mindenből ami káros álmatlan ez a város.

Egymásra rímelő szavak egymás után. Értelem nincs, de vagányság van, értelmező szótár nem lesz belőle, kréziszótár még lehet.

WEYRON - ALKOHOL

Huhh, ez nem Zacher Gábor hete, már megint az alkohol, úgy látszik, nyár végére mindenki fesztiválsörtől felpüffedve, Aperol spritztől kivirulva, vodkától puhosodva nyúl a YouTube feltöltés gombhoz. A klipből a kabrió ezúttal sem maradhatott ki, úgy látszik, ez a nyár fedél nélkül telik.

Annyi alkohol van már bent a vérünkben Próbálkozhatsz, de nem éred be Száguldunk, bro, be az édenbe Így kerülünk Isten szégyenbe Mindenhol csajok…

Itt lenne az ideje döntést hozni: iszik vagy vezet. De magas véralkohol szinttel száguldozni? Értem, hogy a bulirolleren nincsen fék, de azért a közutak és a saját biztonságunk legyen az első! Aztán itt van a ‘bro’ szócska. Hát a tesó már smafu? A tesi? A tezsvér? A tesikém? A tesa? Annyi szép magyar szavunk van a túlzott közvetlenkedésre, muszáj lopni ehhez egy angol szót? Ez annyira krindzs.

A klip őszintesége egészen lenyűgöző. Amit hallunk, azt látjuk. Weyron dogmafilm szerűen mutatja az összes szövegben elhangzó tárgyat, szereplőt. Ahogy kimondja, hogy „mindenhol csajok”, egyből tornadresszes táncoslányok jelennek meg a képen. Ahogy a kígyó szóhoz ér,…

Ide nem lépsz be, itt nincsenek kígyók Csak a legjobb spanok

azonnal egy sárga kígyófejre vált a kamera. Ahogy a „faszik és bulák” sorhoz ér, a táncos lányok fenéktáncot lejtenek. Az értelmezést Weyron nem bízza a véletlenre. Így akár lenémítva is nézhetnénk a klipet, vagy a klip nélkül is hallgathatnánk a zeneszámot. Okos ötlet.

DJ, baszasd a zenét a pultnál Ütemre a lányok puncija pulzál

Én nem tudom eldönteni, hogy ez akut elváltozás-e, talán a szerelemdoktor kellene ide, hogy meggyógyítsa azokat a pulzáló puncikat. vagy a DJ-nek nem kellene annyira baszatni, ugye. De, ahol fát vágnak, ott hullik a forgács, illetve, aki táncoslánynak áll, ne csodálkozzon, ha pulzál a puncija.

Valmarhoz hasonlóan Weyron nem áll meg a vodkánál és a rumnál:

Igyuk le magunkat, testvér, romra, Szegjük a szabályokat halomra Szívjuk a Marlborókat meg a dzsókat A nyakára hágunk az összes vagyonnak

Úgy látszik, nyár végére a trombiták is begyulladtak, nem csak a pulzáló bulák.

GranCanada - Blitz

Mondanám, hogy a magyar Anderson .Paak, de sokkal inkább a magyar GranCanadáról van szó. Jó húzású zene, amit még Mr. Funk is megirigyelne. Az egysnittes klipben a svenkek között a szereplők jól átöltöznek. Nagy meglepetést nem okoz, de itt sokkal inkább a zenén van a lényeg. Szeptember 8.-án lehet rá személyesen is bólogatni a Kobuci kertben.

Mayberian Sanskülotts - Várom, hogy újra augusztus legyen

Végre egy igazán szellemes klip! És ezt most szó szerint kell érteni, ugyanis a zenekartagok szellemnek öltözve bohóckodnak a belvárosban. A new wave-punk-garage-kitudjamégmi zenekar nagyon jól ráérzett a nyár utóízére, és már most várják a következő augusztust. Gusztus kérdése, de én inkább kampányolnék egy következő júniusért, az még tele van reménnyel, augusztusban pedig már begyömöszöli a lábfejét az ajtón az ősz, de tudom, a lenyugvó napnak is van ereje.

A klip végén kiváló werkjelenet, ahogy a rendező instrukcióit követve a jópofa szellemek koccintanak egy jó pofa sörrel. Azoknak, akik szeretnék még a nyár utolsó napsugarait visszaverni.

Vajon minden dzsót elszívtak már a nyáron, vagy maradt egy kis morzsalék jövő hétre? Kiderül a következő YouTube diszkóból.