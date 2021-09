YouTube diszkó 35. hét: Annyira buták, csudák, gyémántos pujáricák

Mario, Burai és Kálo Bone egyértelműen kijelölik a nők helyét. Nem, nem a konyhába teszik őket, még ennél is messzebbre merészkednek. A szám meghallgatását csak saját felelősségre ajánlom. Giaj a szubjektív időről állít fel új elméletet, miközben Hiro a Rómeó és Júliából idéz. Igazán kifinomult társaság! Az AWS tagjai először szerepelnek együtt Siklósi Örs nélkül a Road Movie klipjében, ahol Örs rokonai és barátai is feltűnnek. Opitz Barbi annyira kemény, hogy még a haja is kiegyenesedik, Beton Hofi pedig elárulja az igazi nevét az igazi gondolatai mellé. Spoiler: Ádi.

MARIO x Kálo Bone x BURAI - Kardnyelők

Burai, Mario és Káló Bone fényes nappal betérnek a Marilyn night klubba:

Burai - Na mit mondtam, hova hoztalak? Marilyn Monroe, mindenki itt iszik!

Kálo Bone - Itt iszik mindenki? Akkor naná!

Burai - Szia Báttya!

Biztonsági őr - Itt a Burai! Gyertek-gyertek!

Ezzel mindhárman belépnek, ki-ki egy üveg itallal a kezében. Ebből a következőket lehet leszűrni azonnal: egyrészt ők akkora sztárok, hogy bizonyítják, hogy aki éjjel legény, az nappal is legény, pontosabban egyből éjjel lesz a kedvéért. Másrészt nemhogy becsempészni tudják az italt, hanem marokra fogva bevinni. Szegény üzletvezető, nem lennék a helyében, hát mit fognak így fogyasztani az urak bent? Mindenesetre elég exkluzív a buli, fejenként egy táncoslány jut rájuk. Mario az 50 százalékos kvótának megörülve el is kezd reppelni.

Dik ez a gádzsi ácsi mindjárt szétesik Nem kell vakerni semmit a lábát egyből szét teszi Mario nem fékezik neki pont kedvezik Egész éjszaka rajta a kalóriákat égeti

Az ikes igéket felváltják a dikes igék, de ne nyelvtannáciskodjunk, inkább gyönyörködjünk azon, micsoda élő organizmus a mai magyar nyelv, és lelkendezzünk az új elemein:

Annyira buták, csudák, gyémántos pujáricák Annyiszor látták az EZELT mindegyik krájászkinyá Mindegy az, hogy öreg vagy fiatal veri alá Színészkedik oda képzeli magának a Kemált

Miközben egyre többen küzdenek a női egyenjogúságért, Mario szereti tisztázni a szerepeket, és bebetonozná a különbségeket.

Mínusz 10 kiló a mérlegen így reggelig Kivan a gádzsi értem fizetnem sem kell neki De én ezt nem szeretem az elveim nem engedik Hát tudd a helyed a nevem is próbáld elfelejteni

Az ő elvei nem engedik, hogy ne fizessen a táncért. Ha már megdolgozott érte a szegény lány, nehogy hoppon maradjon, és az olcsó hús híg levéből kelljen megennie másnap, amit főzött. A következő versszakban szintén egy alapos műgonddal megfogalmazott véleményt hallhatunk a nőkről. Tanácstalan vagyok, hogy ez minden nőre, vagy kifejezetten a nappal is night klubban táncoló nőkre vonatkozik Mario szerint.

Mindegyik egy eszeveszett palira vett meggyötört Pénzkereső hercegnő Tiszteletet mérgező Nekik már úgyis mindegy Adjunk nekik ne sajnáljuk kell nekik a lóerő Az összes ragadozó húsevő Cirkuszba illő kardnyelő Igyunk az egészségükre

És miközben ezt énekli, koccint is egy táncoslánnyal, aki talán nem is sejti, hogy a saját sírját ássa. Közben Marioban nem maradt már több magvas gondolat, így átadja a mikrofont, Káló Bone pedig egyből a lovak közé csap:

Biztos,hogy mocskos a gádzsi Mennyi érte a gázsi A seggét tudja -e rázni Full Mert igen fullosnak látszik De ha velem hibázik Vissza rugdosom Svájcig

De ha véletlenül nem rugdosná vissza Svájcig ez a tetőtől-talpig úriember, akkor maradt ötlete a nap további részét illetően is:

Csináljuk bátran BURAI hátulról vágja MARIO elölről szájba Kálo Bone premier plánba

Ki ne szeretne egy ilyen elegáns társaság tagja lenni, igaz? És még csak most kezdi Burai, aki egy percen keresztül csak és kizárólag a saját farkáról reppel.

Ezt a rudit vágod mennyi gádzsi mikrofonnak nézte És még nyilatkoztak is bele szép szavakkal becézve Hogy mily szép és mily jóképű Nincs szőr nem kell fésű Úgy áll mint a katonák úgy állba vág készülj Olyan a bulád mint egy feneketlen tó Vagy ötször víz hangzik (sic!) ha belekiabálom azt, hogy HO Mert szereted a méteres kékerest Na kezdődjön a vibri show

Kicsit próbálom magam függetleníteni Burai farkától, és naivan csak a következő kérdést teszem fel: ha ilyen tökéletes a pénisze, akkor helyette inkább miért vibrivel csinálják a showt a lányok?

AK26 - Nélküled

Nehéz megmondani, hányszor hallottuk már ezt a harmóniamenetet. Több órás YouTube videók vannak, ahol az erre a négy akkordra írt számokat mashupolják. De persze minden komoly előadó életében eljön a pillanat, amikor hozzányúl. Olyan ez, mint a mézesbödön. Micimackó mindig csak nézi csorgó nyállal, aztán végül csak ráfanyalodik. A kérdés csak az, hogy utána beszorul-e a lyukba.

A szám legnagyobb erénye talán a dalszövegben rejlik, amelyet több, mint egy percen keresztül van szerencsénk hallgatni egyből az elején. Egészen pontosan idézem, hogy legyen lehetőségünk legalább egy percig nekünk is rugózni rajta:

Úgy kérlek, hogy húzz közel Ez nélküled túl sivár A két karom úgy ölelt Ahogy Rómeó Júliát (4x)

Először is tudjuk, hogy a rómeós sztorinak mi lett a vége. Nem biztos, hogy kecsegtető jövőkép, de fogadjuk el, hogy a leghíresebb szerelmespár a dalszövegekben ugyanannyira felülreprezentált, mint a fent említett négy akkord a popzenében. Aztán ott van a két kar, akik szabadon, a tulajdonos tudta és beleegyezése nélkül ölelgetnek. Nem csodálom, hogy sivár az élet, előbb-utóbb mindenki kerülni fogja az auto-ölelgető karokat (lsd. Dr. Octopus a Pókemberből, neki sem volt egy barátja sem). Ahogy megvizsgáljuk a négy sor igeidőit, egyből szemet szúr, hogy az ölelés múlt időben történt, a vágyakozás viszont jelen időben, tehát egy kapcsolat újra felmelegítéséről lesz szó. Előre szólok. Majd egy átvezető rész következik, ahol csak minden második sor csendül fel a szövegből, tehát egészen pontosan:

Ez nélküled túl sivár Ahogy Rómeó Júliát

Magamra fogom tetováltatni, olyan kiválóan működik egymás után ez a két sor. Nem hiába halljuk ötször a szám végéig.

A klip művészi igényességgel és finom ízléssel összetákolt CGI, ahol a legváratlanabb talán az, hogy Hiro pólóján néha elfelejtették tükrözni a Nike logót. Szükség is van ezekre a finom kulturális utalásokra (milyen szellemes allegória a klasszikus műveltség bölcsőjének számítógépes változatában fityiszt mutatni a modern kor piac alapú gondolkodásának, és pimaszul csavarni egyet az emblémán, ezzel idézőjelbe téve egész jelenünket), mert enélkül iszonyú unalmas lenne egy percen keresztül négy sort hallgatni. De érdemes várni, mert Hiro két sorban rendet tesz a fejekben. Ugyanis, aki nem tudná:

Az eső kopog a szélvédőn Az élet nem PlayStation Sok közös emlékek kivarrva Olyan szar lenne ha kibaszna

Oké, mindenhova kocsival járunk, tök alap. Még egy ókori oszlop CGI romjain ülve is egyértelmű, hogy a kocsi teszi az embert. Aki minden bizonnyal éppen nosztalgiázik, hiszen esik az eső. És itt tőrdöfésnént hasít belénk a nagy felismerés: az élet nem Playstation. Te barom, ha eddig azt hitted, most rengeteg kérdésedre választ kaphatsz. Például, hogy gyerekként miért nem akart veled senki sem játszani. De a második két sor legalább ugyanennyire izgalmas. Azért fájna egy esetleges szakítás, mert már magamra tetováltattam, ahogy együtt ültünk a KFC-ben? Ennek a relációnak két megoldása lehet. Az egyik, ha nem leszek kibaszva, ugye. A másikat le sem merem írni, de az átgondolt testmódosítás témakörébe tartozik.

Giaj szövege jóval igényesebb, ahogy a termékmegjelenített parfümjei is felső kategóriásnak tűnnek (amiket van szerencsénk jó közeli snittekben jó sokáig csodálni). Ő az idő relativitásáról énekel, Einstein és Lemaître után tovább differenciálva a szubjektív idő fogalmát.

Mindenki nyugodjon le a picsába, a végén Hiro angyalszárnyakat növeszt, és két karja jelen időben is megöleli a hálóinges Júliát.

AWS - Emlékszem

Az AWS zenekar tagjai ebben a klipben láthatók újra együtt, mióta Siklósi Örstől el kellett búcsúzniuk. Sajnos a leukémia idén februárban elvitte az énekest, akire méltóképpen emlékezik a Road Movie videóklipje. A most megjelenő dalt maga Örs írta és énekelte fel 2019-ben. A szöveg a felhőtlen gyermekkor elvesztéséről és a Zsámbéki-medencéről szól.

Emlékszem önmagamra, amikor még érintetlen szép volt Tegnap még gyermek voltam, most meg már zárva az égbolt

Nagyon furcsa érzés hallani valakit, aki már nincs köztünk, és arról énekel, hogy emlékszik önmagára. Ezzel egyáltalán nincs egyedül.

Halványan emlékszem a boldogságra, de ha visszavetted mondd el miért volt Nézd meg valahogy ember lettem, a szellem bennem mégis fekete ruhát hord

Örs tragédiája új értelmet ad a soroknak, és ezt még tovább erősíti a gyönyörű klip, amelyet Koblicska Örs rendezett és Cador Rida fényképezett.

Bárcsak ne ismernélek, bárcsak soha ne láttalak volna Bárcsak ne ismernélek, úgy soha meg nem égetett volna

Ahogy a barátok és családtagok kórusokba rendeződve éneklik ezeket a sorokat, nagyon megható. Jó érzés így emlékezni. Szeptember 5.-én, vasárnap „Míg csillaggá nem lesz az életed” néven az AWS koncerted ad Örs emlékére a Budapest Parkban.

OPITZ BARBI - Nem sírok többé

Opitz Barbinak, csakúgy, mint Sámsonnak, a hajában az ereje, gondolnánk. És nem, és nem, és nem, ugyanis szögegyenes hajjal is működik. Mi az, hogy! Ugyanaz a hang, ugyanaz a tekintet, ugyanaz a tempó, és még billiárdozni is tud.

Neked nem kell egy nő, aki tip-top Kinek az élete nem csak a TikTok Aki tud rólad minden kis titkot Ki, mint a túz, mindig úgy izzott

Nekem kell, nyugi, és szerintem még nagyon sokaknak. Csak tisztázzuk még egyszer, hogy kicsoda: olyan kell, aki nem tip-top, hanem maximum átlagos, TikTokozzon egész nap, ne tudjon rólam az égvilágon semmit, és ne izzon, hiszen aki a tűzzel játszik, megégeti magát, vagy bepisil éjjel. Vagy az egész fordítva értendő, fogalmam sincs. De nem is érdekel, a lényeg az, hogy Opitz Barbinak minden jól áll, de a vízben táncolás és a motoron ülés különösen. Egyenes hajjal pedig egész fekete özvegy szerű, ki is végez egy férfi billiárd játékost, vagy csak addig szugerálja, amíg megcsavarodik az arca. Bizony mondom néktek, ez történik. Aki nem hiszi, járjon utána.

Beton.Hofi - ÁRVAHOUSE

Aki nem ismeri Beton Hofit, az hazudik. Mert őt már mindenki ismeri, hiszen 2021 kötelező tananyaga lett.

Ez egy golyóstoll, mi szaggatottan ír Ez a csendek miatt elkopott radír Ez pillanatok heve és a bűn Üresedő székek, elhagyott tribűn

A motyogós éneklés igazi nyelven igazi gondolatokat tolmácsol. Se autómárka, se pénz, se tesók.

Ömlik a felmosóvödör leve az utcára Mint a tinta minden válóperen, úgy szárad Alatta ázott beton, felette szeder foltok Bennem a neved, most egyszerre húz meg Ezer Colt-ot

A kamera közben körbe-körbejárja Beton Hofit, akiről kiderül, hogy saját magával szemben ül, mint saját maga terapeutája. Mintha csak álmában két macska lett volna, és játszott volna egymással.

Tudom, te úgy hiszed, ha nincs minden a fele semmi Hogy ez a fele semmi, minek visszafeleselni Rögeszmecsere közben egyedül felesezni Örökkörfolyosókon ragyogni és megrekedni

A szöveget Sivó Bence emlékének ajánlja. A szám outrojaként pedig a kamerába néz és elárulja az igazi nevét:

A nevem Ádi

Jegyezzük meg azt is.