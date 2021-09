A zenei világban sem ritka a barátnő extrákkal

A milliós nézettségű videók és a vakító hype után megjelent Ed Sheeran lemezkiadójánál a coming-of-age pop idei legnagyobb dobása, Maisie Peters You Signed Up for This című bemutatkozó albuma. A 21 éves angol énekesnő sikeréről mindent elmond, hogy a Psycho című dalának klipjében viselt cseresznyemintás pulóvere többször is kifogyott az ASOS nevű webes áruházból, köszönhetően Peters rajongóinak, akik Daisiesnek nevezik magukat.

A parancsoló érvényű sikerről persze leginkább a számok beszélnek, Worst of You című dala a legtöbbet játszott felvétel a Spotifyon, eddig több mint százmilliószor (!) streamelték. A Maybe Don’t klipjében Led Zeppelin-pólóban feszítő lány már ahhoz a generációhoz tartozik, akinek nem az apja mutatta meg Stairway to Heavent, hanem a nagypapája.

A tipikus mai lány problémáit megéneklő szerepre a pop hatvanéves történetében már számosan bejelentkeztek, úgy tűnik, hogy a legjobb médium 2021-ben Maisie Peters. Lemezének címadó dala afféle pillanatfelvétel arról az időről, amikor még nem volt jogosítványa, és öt lánnyal akart közös albérletbe költözni.

Legtöbb számában arról énekel, amit nem szeretne tudni az apukája, szóval az agyatlan bulikról, az olcsó borok vedeléséről, a szerelmi csalódásokról. Úgy tűnik, szinte semmi nem változott az elmúlt hatvan évben, még a Peters Perfecto bőrdzsekije és kockás nadrágjával hordott Martens bakancsa sem, amelyet a lemezborítón látható fotón visel. Olyan ő, mint az elit gimibe járó bakfis, aki hatodik óra után nem edzésre megy, hanem a Károlyi kertbe, hogy a játszótéren megigyanak az osztálytársaival egy-egy kisüveges Aperolt.

Meglepő, hogy Peters, a tipikusan mai lány hogy tud ilyen fátyolosan nosztalgikus hangon megszólalni, mintha a tavaly történt bulik máris történelmi távlatot kaptak volna. Mintha a huszonegy éves lány már felnőtt lenne, és érzelmes futamokban emlékezne vissza arra, amikor minden hülyeséget megcsinált. Ezt leginkább az magyarázza, hogy szereti a történetmesélős dalokat, így aztán jobb híján madártávlatból ír arról is, ami tegnap történt. Szerencsére nem akar több lenni, mint ami. Az övé nem Lana Del Rey-féle, mára már unalmassá vált noiros, vintage világ, távol áll tőle Fiona Apple vagy Regina Spektor artisztikus zsánere is, nincs benne semmi extrém, a haját nem festené hibbant zöldre, mint Billie Elish.

Ő az a lány, aki olcsó albérletet keres a tematikus Facebook-oldalakon, hozná a macskáját is, és szeretne erkélyt és légkondit, és mindezt olyan olcsón, hogy egyetlen főbérlő sem ír rá. A You Signed Up for This olyan lányról szól, aki megpróbál a saját lábára állni, aki még félig gyerek, de már gondoskodnia kell magáról. Feltűnő, hogy Peters milyen üdítően magabiztos, hogy mennyire uralja gesztusaival a dalokat, hogy milyen remekül interpretálja az egyébként nem túl bonyolult, kellemes, sokszor színtelen-szagtalan szerzeményeit. Már a címadó, egyben nyitódal felütése is izgalmas a maga önironikus karakterével:

Húszéves vagyok, és valószínűleg feldúlt. Még mindig nincs jogosítványom. És sajnálom, hogy megint magamról beszélek.

Mintha egy romantikus komédiát néznénk a Netflixen, amely egy fiatal felnőtt csetléseit-botlásait követi nyomon a nagyvárosban. Ugyanakkor az album cseppet sem unalmas, még akkor sem, ha nincs afféle wow-érzésünk. A titok valahol máshol van, a kottákból nem tudnánk kiolvasni, ahogy Ed Sheeran esetében sem. Maisie Peters könnyed, laza, vicces, mint egy stand upos lány, és mindez átragyog a nem túl innovatív, mégis jól megírt popdalokon. Kell hozzá egy hang, egy jól felépített album, amelyen vetésforgóban jönnek az EDM-hatású csacska diszkók (mint amilyen a Psycho), majd mindenkit letaglóz a Brooklyn balladisztikus nosztalgiatripje vagy a Volcano keserédes lírája.

Peters máris afféle korosztályi kikiáltó, a Z generáció tökéletes médiuma, aki ha azt mondja a Hollow című dalára, hogy szuperszomorú, az neki jól áll, másnak viszont nem. A You Signed Up for This olyan, mintha egy titkos napló megzenésítése lenne, amelynek egyik lapjára a kis Maisie beragasztotta az első stage passát, még L.O.L. babás és pónis matricákkal.

Maisie Peters: You Signed Up for This

Warner, 14 szám, 41 perc