David Guettával versenyez Majka, Krúbi és a Tankcsapda

Persze rajtuk kívül még rengetegen – ezernegyvenkét klipet neveztek az 5. Magyar Klipszemlére, ezek közül a közönség is megszavazhatja a kedvencét. Készítsen be néhány szendvicset és egy nagy pohár üdítőt, mert jó pár órát igénybe vesz majd, hogy az összes jelölt videót végignézze. A szavazás már elindult, az ön véleménye is számít!

Ahogy korábban megírtuk, ötödik alkalommal rendezik meg a zenei videók országos versenyét, amelyre idén rekordszámú, összesen 1042 klipet neveztek. A szervezők már kiválasztották azt a 200 kisfilmet, amelyet a szakmai zsűri elemez majd, ám ahogy korábban, ezúttal is lehetőséget adnak arra, hogy a közönség is megszavazza a saját kedvencét.

A benevezett videók már felkerültek a Magyar Klipszemle oldalára, ahol – a szervezők tájékoztatása szerint – szeptember 26-ig bárki voksolhat.

Első ránézésre meglehetősen színes a kínálat, a poptól a rockig mindenféle stílusból jelöltek klipeket, persze itt elsősorban nem a műfaj, hanem a filmes megoldások számítanak, amelyeket több kategóriában zsűriznek majd. A teljesség igénye nélkül random végigpörgetve a sort Majka és Curtis, a Hooligans, a Wellhello, Saya Noé, a Halott Pénz, Krúbi, Temesi Berci, az Ocho Macho, a Hiperkarma, Király Viktor, a Middlemist Red, a Carson Coma, a Richardgír és a Lóci Játszik is bekerült a sorba egy-egy videóval, de a Bastille és David Guetta egyik kisfilmje is a jelöltek között van, ami azért lehetséges, mert az angol banda és a francia DJ klipjének alkotócsapatában a verseny kitételeként meghatározott státuszban magyar szakember szerepel – mindkét kisfilmet Simon Balázs rendezte.

A Road Movie-projekt keretében forgatott klipek közül is jó párat neveztek a szemlére. Ilyen a Till Attila rendezésében megvalósult, Ülj le mellém című dalhoz készült Tankcsapda-klip, a Bagossy Brothers Company Visszajövök című számának videója vagy az AWS zenekar legújabb kisfilmje, amellyel Siklósi Örsre emlékeznek a bandatagok.

Az 5. Magyar Klipszemle újságírókból, filmesekből és zenei szakemberekből álló zsűrijének döntését október 14-én, az Akvárium Klubban hozzák nyilvánosságra, ahogy azt is, melyik kisfilmet érezte a legjobbnak a közönség. A helyszínen a szervezők tájékoztatása szerint ezúttal az összes benevezett klipet levetítik majd.

Szavazzon a kedvencére itt!