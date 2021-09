Ebben nincsen semmi flanc, csak három akkord, vidámság és lendület

Elkészült legújabb klipjével az egri punk-rock banda, a The Wallkids. A Hiába futsz! című dal vizuális kivetüléséről készített werkfilmet az Index, és azon belül a Stenk olvasói már láthatták, hiszen az is ezen a platformon debütált, ahogyan most a klip is.

Az egri srácokból verbuvált zenekar tagjai Az élet szabadon című dalukhoz hasonlóan lendületes zenét írtak, és a The Wallkids alapító fontemberével, alias Gibbivel készült villáminterjúból az is kiderül, hogy a srácok valami régi-újra készülnek az Eged tövében, ahonnan eddig többnyire csak borászokról érkeztek hírek,

de most olyanokról is szólnak majd, akik másféle szüretre készülnek.

Merthogy a Hiába futsz! klipje azt mutatja, hamarosan azért összeáll egy albumra való hanganyag, s bár a Covid-járvány mindent és mindenkit megtorpanásra kényszerített, a The Wallkids leginkább alkotásra használta a karantén kényszerű csöndességét.

A Hiába futsz előtti, Az élet szabadon című dal mennyiben képviseli már azt, hogy a The Wallkids azt tervezi, hogy következő lemezén visszatér az 1990-es évek három akkordos pop-punk zenei világához?

Az élet szabadon már az új nagylemezünkhöz tartozik. Ezzel teljesen rákanyarodtunk az 1990-es évekbeli, három akkordos pop-punk irányra. Nem használunk samplert, sem hangmintákból összerakott dolgokat. Élőben vesszük fel, gitár, basszusgitár, dob, ének.

Hiába futsz! – a klip stáblistája Rendező: Szabó Norman Asszisztens: Sugár Beáta Fotó: Grósza Attila Jason 2.0: Butkai Attila Gitár: Nagy Dénes Basszusgitár: Gacsal Márk A balek asszisztens (dob): Mészáros Joci Gitár-ének: Nádasi István ( Gibbon)

Hogyan kell értelmezni ezt a visszatérést: nosztalgia, netán a XXI. századi út nem vagy csak nehezen járható?

Nekem több mai zene kicsit műanyaggá vált, sokan nem élőben veszik fel a hangszereket, összerakják mintákból, kicsit minden nagyon statikus. Az egyik etalon lemez számomra a Green day 1994-es Dookie lemeze, és a Basket case című dal volt az, ami akkora hatást gyakorolt rám, hogy eldöntöttem, hogy a pop-punk zenék felé veszem az irányt. Annak idején még kazettán hallgattam rongyosra. Nincs benne semmi flanc, csak három akkord, vidámság és lendület. Ezt szeretnénk visszahozni. A három új dalunk,Az élet szabadon, Az utolsó tánc, valamint a Hiába futsz! is ennek előfutárai.

A kilencvenes években a Forcas tagja volt, és az a zenekar hardcore műfajban nyomult. A XXI. század fordulóján viszont megalapította a Mom's favorite zenekart, amelynek zenei világa már inkább a mai The Wallkids hangzásvilágához áll közel. Nem ízlett a hardocre, vagy a Forcas-féle hardcore nem ízlett?

A mai napig imádom a Forcas-t, valamint a ′90-es évek zenei szabadságát. A Forcas zenekart 1993-ban alapítottam meg két zenésztársammal, 2001-ben oszlottunk fel. Az a lendület a mai napig meghatározza az életemet. A Mom's favorite 2000 tavaszán alakult, és a vicc az, hogy hobbizenekarként kezdtük el, de ráharapott egy kiadó, a média, valamint a közönség is. Kinőtte magát. Egyvalami azonban közös a Forcas, a Mom's favorite és a The Wallkids zenekarban: azt játszottuk, amit mi akartunk. A zenébe soha nem engedtünk beleszólást – se kiadónak, se menedzsernek. Vagy úgy vették, ahogy mi adtuk, vagy nem adtuk oda.

Azt tudjuk, hogy nem szereti, ha egy zenekar túl gyakran jelentkezik albummal. Régen a bandák olyan dalokat írtak, amelyek önállóan is megállták a helyüket, együtt mégis beilleszthetők voltak egyetlen kerettörténetbe. Ma a dalok a történetek. Nyilván, a világ változik, de mit gondol, ebben a változásban hol van és hol lesz a The Wallkids helye?

Régen a zenekarok lemezeket adtak el, ma inkább dalokat. A trend sosem érdekelt. A dalokat minden korban csakis szívből írtam, és ez vagy találkozott az akkori ízléssel, vagy nem.