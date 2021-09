Sting és a The Police: szado-mazo vagy parlamentalizmus?

Ha a csúcskategóriás hangfalak a boldogtalan családapák sírkövei, akkor a half-speed mastering technikával megjelent vinyl lemezek spiritiszta szeánszok meghívói, ahol aztán feltűnnek a régen látott családtagok, tehát a popsztárok. Újra kiadták a The Police 40 évvel ezelőtt publikált Ghost In The Machnie című albumát, ezúttal a különleges, úgynevezett félsebességű vágási technológiával.

A produkció hangzása káprázatos, minta megjelenne előttünk az a bizonyos láthatatlan nap, amiről a lemez egyik legnagyobb slágere az Invisible Sun is szól.

A Ghost in the Machine 1981. október 2-án jelent meg, és azonnal az Egyesült Királyság albumlistájának élére került, az amerikai Billboardon pedig a második helyen végzett, olyan világslágerekkel mint a Spirits in the Material World, az Every Little Thing She Does Is Magic, és az Invisible Sun. És ott az energikus reggae-punk dal, a Demolation Man is, és még mindig csak az A-oldalt hallgattuk. Utóbbit Sting eredetileg Grace Jones-nak írta, aztán a The Police is némi átértelmezés után felvette a repertoárjába.

Máig tart a vita, hogy az ostort idéző kép, az I'm a three-line whip–sor a szado-mazóra utal, vagy a brit parlamenti képviselőknek kiadott szavazási utasításokra, azaz, hogy a pártvonalnak megfelelően adják le a szavazataikat. A dalt Sting többször feldolgozta, (legutóbb a 2019-es szólólemezén, a My Songson), amin nem is csodálkozunk, az eredeti, 1981-es felvételen nem ő játssza a basszus szólamot, hanem a roadja, Danny Quatrochi.

De nemcsak Stinget foglalkoztatta ez a bonyolult ritmusképletű felvétel, nem sokkal az album megjelenése után feldolgozta a Manfred Mann's Earth Band is. Ezt a budapesti közönség is hallhatta, még akkor amikor a The Police létezett. (A szám szerepel a Manfred Mann's Budapest című hivatalos koncertlemezén, amit 1983. április 6-án és 7-én rögzítettek a BS-ben. A lemeztasakon – dagadhatott a honfi kebel – a különleges köszönet blokkban ott találjuk a Multimédiát alapító Laszlo Hegedves, azaz Hegedűs László nevét is.)

Az Invisible Sunt Sting Írországban írta, akkor, amikor Bobby Sands éhségsztrájkba kezdett, hogy politikai fogoly státuszt kapjon. (A felvételek ideje alatt éppen bombázták Bejrútot, azt a várost, ahol Stewart Copeland a gyerekkorát töltötte. Az apja a közel-keleti város CIA-s állomásfőnöke volt.) A dalról Sting azt nyilatkozta, hogy meg akarta mutatni a fényt az alagút végén. Úgy gondolta, hogy kell lennie egy „láthatatlan napnak”, ami fényt sugároz az életünkbe. Nem a The Police volt az egyetlen zenekar, amelyik áttételesen ugyan, de megénekelte Bobby Sands küzdelmeit, hanem a magyar Krettens is – ők már egészen konkrétan, az IRA aktivista nevét mantrázva a refrénben –, még a nyolcvanas évek első felében.

A Ghost In The Machine az első angol címmel ellátott The Police-lemez az Outlandos d'Amour (1978), a Reggatta de Blanc (1979) és Zenyatta Mondatta (1980) után. Az album A-oldala csupa sláger, ehhez képest a B-oldal „csak jó” dalokból áll, azaz itt nem találunk hatalmas slágereket, „csak” remek – a korábbi albumok nyersebb hangzását idéző – dalokat, olyanokat, mint amilyen a Too Much Information, a Rehumanize Yourself, vagy éppen az Omegaman. Az utóbbit választotta az A&M Records az album első kislemezének, de Andy Summers, a dal zeneszerzője szerint Sting ezt nem engedélyezte. A végtelenül hiú Sting az Invisible Sunt preferálta, és neki lett igaza: a dal második lett a brit kislemezlistán.

A lemez az újhullám egyik legfényesebb évében, 1981-ben jelent meg, de a The Police ekkor már elfordult az első három lemez irányától, a Ghost in the Machine volt az első Police-album, amelyen vastagon megjelentek a billentyűs hangszerek, oly' annyira, hogy mindhárom tag játszott szintetizátorokon. A változás talán Peter Gabriel producerének, Hugh Padghamnek köszönhető, aki Nigel Grayt, az első három album hangmérnökét váltotta.

Summers visszaemlékezése szerint csalódott a Ghost in the Machine irányvonalban, mert a szintik miatt elveszett a zenekar dinamikus, nyers trió-érzése... Az összkép persze közel sem ilyen rossz, sőt, az album szerepel számos „minden idők legjobb lemezei listán” is. A különleges, félsebességű vágásnak köszönhetően olyan érzésünk lehet, mintha ott lennénk a felvétel helyszínén, George Martin Karib-tengeren található, híres montserrati Air stúdiójában. Egyébként olyan lemezek készültek itt többek között Brothers In Arms (Dire Straits), a Quartet (Ultravox), Seven and the Ragged Tiger (Duran Duran) és a Steel Wheels (Rolling Stones).

Az albumot jórészt Arthur Koestler The Ghost in the Machine című műve ihlette. Az írja Koestler a magyarul is olvasható, A szellem a gépben című könyvében:

Isten minden látszat szerint mellétette a telefont, az időből pedig lassan kifutunk.

Talán ez az idő motívum ihlette Mick Haggerty kvarcórák kijelzőjét idéző albumborítóját is. Lehet, hogy kifutunk, arra mindig van időnk, hogy meghallgassuk ezt a reggae-rockon túllépő mesterművet.

The Police: Ghost In The Machine

Universal, 11 szám, 41 perc