Karbonsemleges koncertre készül a Coldplay

A Music of the Spheres című album megjelenését két koncerttel is megünnepli a Coldplay: október 12-én a londoni Shepherd’s Bush Empire, október 22-én pedig a Climate Pledge Arénában lépnek fel. A zenekar mindkét eseménnyel a környezetvédelmet támogatja.

Fotó: Kevin Mazur / AMA2015 / Getty Images Hungary

Talán még mindenki emlékszik a Coldplay bejelentésére, amelyet 2019 novemberében tettek. Chris Martin akkor azt nyilatkozta, nem indulnak lemezbemutató turnéra az Everyday Life című albumukkal, mert aggasztónak tartják a koncertjeik környezeti terheit. „Kell egy kis idő, hogy megvizsgáljuk, hogy lehetnének egy turnénak kedvező hatásai a környezetre” – magyarázta a döntést a frontember, hangsúlyozva, mennyire csalódottak lennének, ha a következő koncertkörútjuk nem lenne karbonsemleges.

A közlemény után ugyan volt két fellépésük Ammánban, ám ezt csak az interneten lehetett követni, illetve 2019 novemberének végén a londoni Természettudományi Múzeumban is színpadra álltak, de a buli teljes bevételét környezetvédelmi szervezeteknek ajánlották fel. A banda ezt megelőzően utoljára 2016–2017-ben volt világ körüli turnén, akkor négy kontinensen összesen 122 koncertet adtak.

A fellépések persze a döntésük nélkül is elmaradtak volna, hiszen a járvány miatt tavaly egyáltalán nem tudtak turnézni a zenekarok. A háttérben viszont továbbra is folyt az alkotómunka, amelynek eredménye az október 15-én érkező, Music of Spheres című lemez, amelyről legutóbb akkor írtunk, amikor a zenekar egy olyan dalt mutatott be a korongról, amelyet a dél-koreai BTS csapatával közösen készített.

A My Universe című nótát élőben a Global Citizen Live nevű rendezvényen adta elő először a Coldplay, amely egy 24 órán át tartó globális esemény volt szeptember utolsó hétvégéjén. Az interneten élőben közvetített koncertfolyamon hat kontinensről érkező művészek és hírességek vállaltak szereplést a világ különböző pontjain, azzal a céllal, hogy felhívják a figyelmet bolygónk védelmének és a szegénység legyőzésének fontosságára. Chris Martin és zenekara a New York-i helyszínen állt színpadra a Central Parkban.

A Londonban és Seattle-ben meghirdetett koncertek szintén a környezetvédelem jegyében zajlanak. Az október 12-i buli bevételét a ClientEarth környezetvédelmi szervezetnek ajánlja a zenekar, az október 22-i fellépés pedig

a világ első karbonsemleges koncerthelyszínének nyitóeseménye lesz.

A Seattle-városközpontban található Climate Pledge Arena, amely korábban Seattle Center Coliseum néven az 1962-es világkiállítás helyszíne volt, mára az Amazon és a Global Optimism kezdeményezésére indított The Climate Pledge mozgalom egyik szimbóluma. Az épület átalakítását 2019-ben kezdték meg azzal a céllal, hogy egy olyan sport- és koncertarénát hozzanak létre, amely száz százalékban megújuló energiát használ, és ezzel a klímavédelmet hirdeti.