Álmodoznak-e az angyalok a nagy szerelemről?

Tom Petty and the Heartbreakers Angel Dream című új albumáról a 105 Degrees című lendületes dalában felteszi a kérdést:

Mit akarsz? Tökéletességet?

Azt kell mondjuk, igen.

A zenekar 1996-ban adta ki a Songs and Music from Sh's the One című soundtrackalbumát, amely Jennifer Aniston és Cameron Diaz ugyanebben az évben bemutatott filmjéhez készült. A mozi nálunk csak VHS-en jelent meg Ő az igazi címmel, és persze a filmzene messze jobb volt, mint a vígjáték, aminek a következménye számos.

Petty 1994-es zseniális szólólemeze, az Wildflowers idején bármihez ért, arannyá változott, így volt ez az idén negyedszázados Songs and Music from She's the One című soundtrackalbummal is, amely, úgymond, túl jól sikerült ahhoz, hogy „csak” filmzenealbum maradjon. Most néhány dallal kiegészítve, újragondolva Angel Dream címmel került a boltokba.

„Boldogságból nem lehet megélni”, hangzik el az Ő az igazi című filmben, viszont – tegyük hozzá – keserédes dalokból annál inkább. Tom Petty and the Heartbreakers mintegy lendületből összehozott egy parádés filmzenealbumot, amely bizonyos szempontból független a mozitól. Az Angel Dream erre ráerősítve már egy újraszerkesztett, újragondolt entitás, amely nem követi a film dramaturgiai nyomvonalát. Közben a Warner ráerősített a Petty-élményre, különböző verziókban újra kiadták az 1994-es Wildflowerst is, ott van például a Finding Wildflowers (Alternative Versions) című, aranyszínű korongokkal megjelent dupla album is.

A filmzenealbum néhány felvétele eredetileg a Wildflowersre készült, Petty tehát egyszerűen csak odaadta az addig kész dalait, és hozzácsomagolt még néhányat, szóval már akkor is sejthető volt, hogy az 1996-os lemez egyszerűen leválik a filmről, nem lesz integráns vele.

Közismert volt az is, hogy Petty nem tudott eleget dolgozni a felvételekkel, sürgette a film megjelenésének határideje. A 2021-es verzión már nem is a Walls (Circus) című sláger a nyitó felvétel, ezúttal csak a hetedik track, ráadásul egy alternatív verzióban halljuk, Walls (No.3) címmel. A dal sajátos filmzenés karriert futott be, ugyanis elhangzik a Larry Crowne című vígjátékában is, amelyben Tom Hanks és Julia Roberts alakítottak emlékezeteset.

Az újragondolt lemez a sejtelmes Angel Dream (No. 2) című dallal rúgja be az ajtót, amely az 1996-os filmzenealbumon szintén egy másik verzióban szerepel, No. 4-es sorszámmal, és ha ezt folytatnánk, csak a monográfusok élveznék a dolgot. Úgy 2015 körül született meg az újragondolt lemez ötlete, akkor, amikor az akkor még élő Tom Pettyvel újramaszterelték életmű-katalógusát, és a filmzenealbumról három dalt (Hope You Never, Hung Up and Overdue, California) levettek, és felkerültek az a Wildflowers kísérőalbumára, az All the Restre.

De mi legyen a hányattatott sorsú soundtrackkel?

Nem volt mese, rendbe kellett tenni a 2017-ben elhunyt Tom Petty hagyatékát. Így került fel négy soha ki nem adott dal (105 Degrees, One of Life's Little Mysteries, a JJ Cale-átirat, a Thirteen Days és a French Disconnection) az albumra, és így kerültek le az instrumentális közjátékok (például az Airport), és így vesztett el az album három, az All the Resten landoló klasszikust. 1987-ben leégett Petty kaliforniai háza és odaveszett védjegyértékű cilindere is.

Velünk maradt viszont egy képzeletbeli bűvész cilindere, amelyből mindig előkerül valami, ezúttal egy újragondolt album. „Elégedetlen vagyok, ez tesz engem sikeressé” – hangzik el az Sh's the One (Ő az igazi) című filmben. Tom Pettyt is részben a maximalizmusa tette sikeressé, és persze az sem árt, ha valaki zseninek születik.

Tom Petty and the Heartbreakers: Angel Dream

Warner, 12 szám, 50 perc