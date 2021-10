Budapesten koncertezik a Bring Me The Horizon

A Måneskin, Billy Idol és a Red Hot Chili Peppers után újabb világsztár jelentett be koncertet hazánkban.

Fotó: Steve Granitz / Getty Images Hungary

Facebook-oldalán tudatta a Bring Me The Horizon, hogy európai turnéra indul – szúrta ki a Rockstation. A koncertkörút Budapestet is érinti: a zenekar február 15-én áll színpadra a Papp László Sportarénában.

A Survival Horror European Tour néven futó turnéra több zenekar is elkíséri a csapatot: A Day To Remember, a Poorstacy és a Lorna Shore is színpadra áll Budapesten. A 18 várost érintő körút első állomása február 1-én Antwerpen lesz, a záróbulit február 27-én Münchenben tartják.

Az esemény részleteit itt találja.