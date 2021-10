Hét év után ismét Budapestre jön a OneRepublic

A 2015-ös, telt házas koncertjük után ismét beveszik a Budapest Arénát a OneRepublic tagjai. Az énekes/dalszerő Ryan Tedder, valamint Zach Filkins és Drew Brown gitárosok, Brent Kutzle basszusgitáros/csellista, Brian Willett billentyűs és Eddie Fisher dobos alkotta zenekar 2022. május 13-án áll színpadra a főváros legnagyobb fedett koncerthelyszínén.

A már közel tizenöt éve működő zenekar annak idején a Dreaming Out Loud albumával robbant be a köztudatba, amely egy 20 millió példányban elkelt kislemezt is tartalmazott. Az Apologize világsláger lett, és begyűjtött egy Grammy-jelölést.

A zenekar ötödik stúdiólemeze, a Human idén jelent meg, olyan dalokkal, mint a Run, a Wanted, a Didn't I, a Better Days, a Someday és a Rescue Me, amelyek együttesen 3 milliárd lejátszást tudhatnak magukénak. (A lemezről itt írtunk részletesen.) Ezeket a nótákat is biztosan eljátsszák majd 2022. május 13-án, amikor a Budapest Arénában állnak színpadra a tagok.