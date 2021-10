Nyolc év után ismét Budapestre látogat a Pet Shop Boys

Greatest Hits turnéjuk keretein belül érkezik Budapestre a Pet Shop Boys. A Dreamworld nevet viselő eseménysorozat a jövő évben kezdődik, a fővárosba 2022. július 6-án érkezik a fiúbanda, a Budapest Parkban fognak fellépni. A jegyértékesítés október 22-én reggel kilenckor indul.

A Pet Shop Boys egyébként 2014-ben koncertezett utoljára Budapesten, előtte 2018-ban Szegeden léptek fel. Az elmúlt 30 évben folyamatosan járták a világot, kimagasló popzenei színházat létrehozva. Előadásukról több neves brit lap is elismerően nyilatkozik, a Daily Telegraph szerint

műsoruk egyesíti a magaskultúra, a klubkoncert, a színház, a mozi és a politikai szatíra elemeit, lélegzetelállító lézershow-val megspékelve.

A The Times pedig csillagos ötösre értékelte performanszukat, hozzátéve:

legalább annyira innovatív, mint amennyire izgalmas - az év legnyűgözőbb popzenei látványa!

A zenekar az Egyesült Királyság legsikeresebb zenei duója, 22 kislemezük került a top10-be a brit slágerlistán, ebből négy (West End Girls, It's a Sin, Always on My Mind, Heart) vezette is. azt.