Bipoláris diszkó, fluid szexualitás, és sok dilibogyó

Bebe Rexha a Better Mistakes című lemezének borítóján úgy néz ki, mintha Elon Musk új nője lenne, akivel űrkolóniát alapít, hogy Teslákat gyártsanak a földön kívüli létformáknak. A bipoláris zavarral küzdő ifjú művésznő bebizonyította, hogy egy 37 perces mesterkurzuson közös nevezőre tudja hozni az EDM-hatású zakatoló popot, klasszikus olasz slágert, K-popot, és mindent, ami eladható egy képzeletbeli 2021-es zenés expón. Megidézi a Queen Bohemian Rhapsodyját is, és képzett szoprán hangjával lazán hozza a feminista hiphop legszebb hagyományát.

Tizenhárom számot elintézni 37 percben, eddig ilyet jórészt csak a punkok tudtak, de most Rexha is, akinél úgy látszik, mindent mindennel reakcióba lép. A Brooklynban született, albán felmenőkkel rendelkező művésznő olyan, mintha a Pirula-országból származna, ahol úgy eszik az kamaszok az antidepresszánsokat, mint mások az M&M csokit.

Brexa albán neve Bleta, ami dongót jelent, és hát az 1989-ben született művésznő mindenre rászállt már a pop illatos mezején, és kicsit olyan, mintha nem a sokoldalúságáról szólna a dolog, hanem arról, hogy még mindig keresi a saját hangját. Ezért kapásból eszedbe juthat Rita Ora, Martin Garrix, Cardi B is, így aztán Rexha dalról dalra definiálja újra az identitását.

Nála az euro-dance remekül megfér a Dean Martin That's Amore című olaszos szerenádját idéző Amore-val, és az emo-popos Death Row-val, de van itt vakító trash-diszkó, glamour-pop, szóval Rexhának minimalizálni kellett volna a zenei hatásokat, elköteleződni néhány hangvétel mellett, mert így olyan, mintha nem is egy lemezt hallanánk, hanem egy spotify playlistet.

Ez persze bizonyára kifejezi Rexha saját képlékeny szexualitását, a bipolaritását, a benne uralkodó mentális és zenei káoszt. Nem biztos, hogy jó ötlet ezt a diagnózist kommersz poppal illusztrálni. És ha a szövegek alanyi poplírák, akkor az sem biztos, hogy ilyen erős kollaborációkkal kell megtámogatni. Rexha a lemez felén más előadókkal közösködik, de ha nincsenek vendégek egy-egy téma kifejtéséhe, az akkor is rövid lenne a két és fél perces dalformátum...

A rövid számok nagy része egyébként slágergyanús, önmagukban nincs velük baj, ám beleillenek a trendekbe, nehezen tudjuk éppen Bebe Rexhához kötni, eszünkbe juthat mondjuk Rita Ora is.

Rexhának még a bipoláris zavara is trendi, ahogy a férfigyűlölete is az (ezeket ő állítja magáról),

és hiába akar különlegesnek látszani a Beetlejuice jelmezében, valójában minden szinten hozza a 2021-es kötelezőt. Arról nem beszélve, hogy ott a szintén albán felmenőkkel rendelkező Dua Lipa, akinek van Bebe Rexha Break My Heart Myself című dalához hasonló című retró-diszkó költése, Break My Heart címmel.

Persze kettőjük közül Bebe Rexha tűnik a mélyebbnek és fényévekkel tehetségesebbnek. A saját szexualitását fluid-ként leíró művésznő kimondottan kvalitásos szerző, remek a szopránja is, erős a jelenléte a klipekben, de a Better Mistakes-ből mégis hiányzik valami. Határozottan jobb, mint a 2018-as bemutatkozó Expectations, és tele is van önmagában is erős slágerekkel, olyanokkal, mint a Baby, I'm Jealous, a Sacrifice, és a Sabotage. Viszont ma már máshol van az ingerküszöb.

Ha Rexha nem helyez el azonnali hatállyal sárkánycsont implantátumokat a bőre alá, a külsőségeivel és vagány kijelentéseivel nem fog feltűnni. Egy olyan album talán segítene, ami erős zenei koncepciója épül, és nemcsak azt mutatja meg, hogy az hősünk remekül hoz bármilyen stílusimitációt. Mert Bebe Rexha nagyon érzi a slágert, kiváló dalszerzői kvalitásokkal rendelkezik, csak valahogy magát kéne megmutatnia, és nem azzal törődnie, hogy saját cipőt adjon ki a Pumával Bebe X Puma néven. A Better Mistakes a mentális betegségek kórlapja, ugyanakkor Bebe Rexhának van egy biztos gyógymódja, ez pedig mennél több sláger szervezetbe való jutatása.

Bebe Rexha: Better Mistakes

Warner, 13 szám 37 perc