Így kell kávét nyalni csuklóról, a jutalom nem marad el

Mesélős zene ez, lentebb meg is hallgatható, de olyan, amelyben a disszonancia – ha lenne – sem kognitív, legfeljebb harmónia. Persze felmerül a kérdés, hogy ki hallgatna olyan dalt, amelyik a kávéról szól – merthogy ez a zene alapból a kávéról szól –, de a klip már inkább a szívek dobbanásáról, a meglódult, kilöttyent vágyakról.

Kávé, rázz fel minden reggel!

– hangzik a Bolyki Tamás Quartet dalában (Reggeli flört), klip is készült hozzá, és az ígéret szerint egy fiatal zenész szemszögéből mutatja be sokunk szenvedélyét, a reggeli kávézást. Hallgatva a dalt ez akár könyörgésként is felfogható volna, ám utána így folytatódik:

szerelmünket öntsük zenébe.

Így mindjárt más. Világos beszéd: a szerelem forrón az igazi, gyorsvonatként robogó szívdobbanással, és az se baj, ha életünk tengere lecsorog az asztal peremén. Tanulság is van: ha a kávé lefőtt, muszáj inni, kortyolgatva, teli szájjal.

Meg is kérdeztük Bolyki Tamást, miért ilyen klipet forgattak a dalhoz, és a következőt válaszolta:

Úgy éreztem, a dal témáját jobban át tudjuk adni a közönségünknek, ha vizuális élménnyel is társítjuk. Ebben nagyszerű alkotótársunk volt Madarász Isti rendező, aki kiválóan bemutatta a kávéfüggők érzéseit a klipben.

Tamás azt is elmondta, hogy kávéfüggő, így a dal témájának kiválasztása nem ütközött nehézségbe. Ahogyan az sem, hogy a dalban nagyjából úgy simul egymásba a jazz- és a popzsáner, mint a tej és a cukor egy jó feketében.

A műfajok találkozásának lényegét abban látja, hogy korosztálya nem annyira a témákra érzékeny, mint inkább az őszinteségre. Minden témának helye van a különböző stílusokban, csak legyen benne az alkotó személyisége:

Számomra a stílusok ötvözése fel sem tűnik, amilyen hangulatom van egy adott témához kapcsolódva, olyan zenei nyelvezettel írom meg a dalt. Ebben a tekintetben tehát „mindenevő” vagyok, és kifejezetten szeretem a fúziót. A közönség leginkább a befektetett munkát díjazza. Voltam már olyan koncerten, ahol a zenekar tőlem távol álló stílusban játszott, de az este végére meggyőzött, és vette már el a kedvemet a kedvenc műfajomtól egy felkészületlenül megvalósított műsor. Abban hiszek, hogy az egyedi, igényes produkció minden műfajban ki tud emelkedni, és megtalálja a saját közönségét.

A dal a jövő év elején látható és hallható My Day című koncertprogram része: azon Tamás egy átlagos napja látható majd a felkeléstől az esti elhajlásig.

BOLYKI TAMÁS Quartet ft. Molnár Enikő & Kübler Dani: Reggeli flört. Gitár: Bolyki Tamás; billentyűk: Bejan Norbert; basszusgitár: Siklai István; dobok: Fábry Adonisz; ének: Molnár Enikő; rap: Kübler Dani; vokál: Fóris Rita, Perczel-Kovács Orsolya, Nádor Dávid, Brád Zsolt.