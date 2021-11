Két koncertet is ad jövőre Sting Magyarországon

Horvát, német, magyar, lett, litván és román állomásokkal bővül Sting 2022-es koncertsorozata, ezeken a helyszíneken Joe Sumner, Sting fiának előadása indítja az estet – olvasható a szervező Live Nation közleményben.

Fotó: Denise Truscello / Getty Images Hungary

A koncertsorozaton a tizenhétszeres Grammy-díjas Sting pályafutása legnépszerűbb dalait adja elő, a Police együttessel és szólóban írt számokat egyaránt. Szerepel a műsorban mások mellett a Fields of Gold, a Shape of My Heart, a Roxanne, a Demolition Man, az Englishman in New York, az Every Breath You Take vagy a Message In A Bottle is. A turnén az énekes-dalszerzőt Dominic Miller gitáros, Josh Freese dobos, Rufus Miller gitáros, Kevon Webster billentyűs, Shane Sager harmonikás, valamint Melissa Musique és Gene Noble vokalista kíséri.

Sting legújabb albuma The Bridge címmel november 19-én jelenik meg. Az új anyagot a világjárvány alatt írta és rögzítette, ami rányomta a bélyegét a dalok témáira – a személyes veszteséggel, az elkülönítéssel, a zűrzavarral, a bezártsággal, a rendkívüli társadalmi és politikai felfordulással foglalkoznak a friss szerzemények. Az album zenéjén a rock ‘n’ roll, a dzsessz, a klasszikus zene és a folk hatása is jelen van, ugyanakkor Sting alapvető hangzása is benne van az anyagban, például a nyitó Rushing Water vagy az új indie-pop hangzású If It's Love dalokkal. Az énekes egyébként nemrég egy új internetes sorozatot is indított On the Bridge címmel, amely bepillantást enged a mindennapjaiba az új lemez készítése közben.

A most 70 éves Sting a My Songs-turné keretében már fellépett Magyarországon, 2019 júliusában a Papp László Budapest Sportarénában koncertezett.