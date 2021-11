Világturnét szerveznek Ennio Morricone tiszteletére

Világturnéval emlékeznek meg az Oscar-, Grammy- és kétszeres Golden Globe-díjas Ennio Morricone olasz zeneszerzőről.

Az egyetemes filmzene egyik legismertebb és legnagyobb hatású alakjának zenéit megszólaltató koncertsorozat Budapestet is érinti: 2022. december 18-án a Papp László Budapest Sportarénába érkezik az „Ennio Morricone – The Official Concert Celebration”.

Ennio Morricone több mint 500 kottát írt a film- és tévéiparnak, valamint több mint 100 komplett zeneművet komponált. 2014 és 2019 között 111 koncertet adott csak Európában, több mint 800 000 fős nézőközönségének. 2019-ben, közvetlenül a színpadtól való visszavonulása után kezdett el dolgozni egy vadonatúj koncertprodukción, amelyben a legnagyobb klasszikus filmjeit elevenítette volna fel. A nagyszabású, látványos előadást szimfonikus zenekar, kórus, illetve fia, Andrea Morricone vezénylésével mutatták volna be. A 2020-as év közepére fejezte be az új műsor terveit, azonban a koncertet már nem élhette meg – 2020. július 6-án Ennio Morricone 91 éves korában elhunyt.

Az olasz zeneszerző családja nem hagyta, hogy a produkció a feledés homályába merüljön: úgy döntöttek, 2022-ben egy turné keretén belül színpadra állítják a koncertet. A magyar rajongók 2022. december 18-án a Papp László Budapest Sportarénában láthatják Ennio Morricone emlékműsorát, amelyet fia, Andrea Morricone vezényel. A zenei élmények mellett soha nem látott, munka, illetve interjúk közben készült felvételeket is bemutatnak a zeneszerzőről.

Ez sajnos nagyon szomorú élmény is egyben. Természetesen nagyon hiányzik édesapám, de az, hogy megtisztelhetem őt azzal, hogy teljes szimfonikus zenekarral és kórussal vezénylem a fenomenális zenéjét, nagy és mély érzelmekkel teli élmény lesz, nagyon várom, hogy együtt ünnepeljem őt rajongóival szerte a világon

– olvashatók a turné kapcsán kiadott közleményben Andrea Morricone gondolatai az új műsorról. Floris Douwes, a GEALive producere ehhez annyit tett hozzá:

Egy életre meghatározó élmény volt közel 7 évig turnézni Ennióval, és áldás volt, hogy sikerült vele létrehozni ezt az új produkciót abban a tudatban, hogy színpadra lépünk, és amire teljes áldását adta. A rajongók nagyon gyakran kértek filmklipeket a koncerteken, ezt a kérést most tiszteletben tartjuk, és közösen tisztelgünk a Maestro és művészi öröksége előtt.

Andrea Morricone évek óta ismert karmesteri és zeneszerzői munkásságáról, amely a filmzenétől a klasszikus-kortárs és crossover dalokig minden műfajt átölel. Alkotásai közül talán a leghíresebb műve a Cinema Paradiso „The Love Theme”, amelyen édesapjával, Ennio Morriconéval együtt dolgozott, és amelyért BAFTA-díjat kaptak. Ismert munkái közé tartozik a 2015-ös világkiállítás témája, a „La Forza Del Sorriso”, amelyet Andrea Bocelli énekelt. 2020 januárjában Andrea a Cinema Paradiso zenéjét vezényelte édesapja előtt, aki életműdíjat kapott az eseményen.

A jól ismert dallamokat a koncerten a Cseh Nemzeti Szimfonikus Zenekar és több mint 50 énekesből álló kórus szólaltatja meg, mely Európa egyik vezető és legkeresettebb zenekarai közé tartozik. Olyan világsztárokkal dolgoztak, mint például: Lalo Schifrin, Pino Donnagio, Giuliano Taviani, Danny Elfman, Hans Zimmer, James Newton Howard, Quentin Tarantino, Vince Mendoza, Giuseppe Tornatore, Carl Davis, Steven Mercurio, Marcello Rota, Vladimir Cosma, Christian Lindberg és Chick Corea és nem utolsósorban Ennio Morricone, akivel számos európai turnéban, koncerteken, stúdiófelvételeken működtek közre.

A koncert szervezői a Green Stage Production és a Multimedia Organisation. A Green Stage Production mottója: