YouTube diszkó 45. hét: Szegény ember Emineme

All star gálát rendezett a Hősök, és megállapítják, hogy ők a királyok. Aztán megérkezik a szegény ember Emineme, és követeli a trónt, hisz őt nézik a legtöbben a tévében. Erre Krúbi válaszol posztumusz, aki a kórházi ágyon egy szívleállás után tesz rendet, és az év egyik legjobb dalszövegében kikukorékolja, hogy ő a kiskakas a szemétdombon, és meghatározza a NER távolságát tyúklépésben. Oh Babar és Beton.Hofi segít a kétes üzletek egyéni vállalkozóinak a számlázásban és nyugtával dicsérik a NAVot. Közben az Analog Balaton könnyes búcsút vesz saját magától, hogy újjá születhessen, és végre kitakarítsa a szobáját. Nagyon erős hét volt a magyar YouTube-on.

HŐSÖK - Szó fel 3. Közr. Deego, Siska Finuccsi, Tkyd, Essemm, Sub Bass Monster & Brash

Ez annyira all star, hogy csak kapkodjuk a fejünket, hiszen nem látni a közreműködők sorának a végét. De, ahogy az NBA all star gálában is benne van a rizikó, hogy senki sem védekezik, nincs taktika, csak olcsó zsákolások, itt is félő, hogy egy ábécés ajándékkosár jön ki a végén. Celofánba csomagolva, édes pezsgővel és lejárt bonbonnal.

Tekintélyt parancsoló hero shottal indulunk, sziluettben jön felénk az összes hős, nem csak maguk a Hősök. Biztos, ami biztos, már az elején leszögezik, hogy ők ettek már sok spenótot, vagyis sok toll kifogyott már dalszövegírás közben:

Teleírtam rengeteg füzetet kifogyott vagy tíz toll Alap a tisztelet mint rajz alatt a diszpó!

És tényleg egy kicsit matekfeladat szagú lett a szám. Ezzel szerintem ők sem vitatkoznának, hiszen:

Újra Szó fel! Ha erre nem bólogatsz akkor csicska vagy. Na meg hülyékkel ne vitatkozz egy szint alatt Mondogatom magamnak: békejel, szívalak. A Hősök 20 de mindig jól esik a visszataps.

Szóval részemről inkább a békejel és a szívalak, különben kiderülne, hogy hülye vagyok. Egyébként is nem a világot akarják megváltani, hanem megemlékezni arról, hogy már megváltották a világot. Szóval, hiába említi Tkyd a „vállról indítható verbál vendettát”, itt inkább tisztelet lesz, mint forradalom:

Tudod járom az utamat már régóta Elhúzom a csíkot ha már úgy érzem félnóta. De addig még a mikrofonba szó kell. A Hősökkel 20 éve azt kiálltom: Szó fel!

Sub Bass is tujda, hogy az öreg indiánnak már nem kell csatába indulnia, bőven elég, ha kettőt pöfékel, és azt mondja, hogy uff:

A sok konok a TikTokkon mikor kiokít, Titkon vihogok...Mi? Hogy itthon a hiphop kikopik? Míg a szórakoztató iparban van pár szórakosgató, Addig ez a sok károgó nagy ívben lefosható.

Aztán, miközben már több, mint négy perce hallgatom, hogy miért ők a legjobbak, úgy érzem, hogy soha nem fog véget érni ez a szám. Végülis, ha a Hősök már 20 éve szól...

ALEE - Nincsen gond

Nincsen gond. Az égvilágon semmi gond sincs. Azon kívül persze, hogy:

1. Ezt a számot már megírták 21 évvel ezelőtt. Lehet, hogy sokunknak ismerősen cseng az Eminem név, de hát kölcsön venni, átemelni, csak a legnagyobbaktól érdemes. De nem csak az alap lett lenyúlva, hanem a rap is. Persze csak úgy szegény ember módjára. Néha pörög, néha skandál, de inkább csak zörög és köhög.

2. Alee nem tudta eldönteni, hogy az outfitben mennyire nyúlja Eminemet, ezért ráguglizott A Depeche Mode-ra is, biztos, ami biztos. Így rendezői balról Eminem, jobbról pedig Dave Gahan.

Ha nem lenne egyértelmű az Eminem epigonkodás, egy korábbi számában (EyEy) még azt is megkérdezi tőlünk Alee, hogy guess who’s back. Úgy látszik egyébként, hogy a szerző még nem ismerte fel az idézőjeleket maga körül, és nagy önbizalommal adja elő ezreknek, hogy:

De nézd, több ezer ember előtt adom elő a dalom, amit megírtam egyedül a szobámban a kanapén

Ha az a kanapé mesélni tudna! De azért ne legyek ennyire szigorú, van itt egy-két jó sor is:

ketyeg az idő, minek a koksz? Beateket zabálok ebédre veszetten Akár egy triceratopsz

A dal munkacíme „Leszarom” volt, ami ezért könnyített volna azon, hogy a magamfajta sznoboknak mutasson egy trúfákkot. De ilyen ez az X-Faktor. Nincs trú fákk, csak sima fákk, és szódával a szegény ember Emineme is elmegy enemynek.

Krúbi - Szív

Krúbi halott és élvezi! Sub Bass után most más szív, sűrít, gyújt és kipufog, és Majka után most más énekli meg a saját hattyúdalát. A Szív című dallal Krúbi segít eldönteni a vitát, hogy a nagy öregek közül válasszunk kedvencet, akik arról énekelnek, hogy már mióta ők a legjobbak, vagy a feltörekvő faktor repperek közül, akik a saját kanapéjukon írják meg Eminem dalát. Én inkább akkor Krúbi halálához megyek tunkolni a sarokra, mint Drakula a balesetnél:

Úgy néz ki, hogy ma kinyiffanok Mindenkit itt hagyok Sírnak örömükben a Queen fanok Zárják a rímcsapot, bontják a színpadot.

Fontos, hogy egy rapper jól flexeljen, legyen szép bundája és Lambója, de még fontosabb, hogy a szívéből szóljon, amiről rappel. Itt ez szó és szív szerint megtörténik. A saját kórházi élmények minden pátosz nélkül jelennek meg:

Vak lányokra többé nem verem Pedig mindegyik kibaszottul szemtelen Mindegyik posztumusz fonogramot megnyerem

Még a sírból is visszaszól Majkának, de félhalottról vagy jót, vagy semmit:

Nem mondom, kár értem kicsikét De legalább társaságom lesz odaát… Meg annyi lány, hogy ide ki se fér Egy kifutó gála lesz a síromnál

Egyik lábam itt, a másik ott, a doktornő hangja hív vissza az élők közé, de a NER szó szerint nem hagy nyugodni. „Érzem: e kétségbe Volt erőm elhágy, Fáradt lelkem égbe, Testem főldbe vágy.” (Csokonai Vitéz Mihály: A reményhez). De onnan még annyit megjegyeznék, hogy:

Csóróknak ne twerkelj, aha Fontos, hogy networkölj, aha A zeneipar krémjétől Már csak két tyúklépés a NER circle, aha

A kiragadott idézetek mellett az EKG igazi mélységeit és magasságait megélhetjük Krúbival. Kegyetlenül őszinte ars poetica, önmagából viccet csináló vicc, ami véresen komolyan van véve, saját magára reflektáló szöveg, mindez sokdimenziós és kiváló arányérzékkel komponált zenére.

Spoiler: a végére Krúbi egyértelműsíti a rapper szerepeket:

Ha majd kidől a sok korhadt fa és sok csemete kinő És a trapper lett az oldhead Mert már mást tol a sok kisgyerek Én még mindig ugyanitt leszek

Oh Babar - Milla feat Beton.Hofi

Ha már Krúbi kitette az irányjelzőt, kanyarodjunk arra, ahol fiatalok vannak, akiknek most szól nagyot a hangjuk. Illetve fiatalok, akiknek kellett a pénz:

jah volt sok pénz mocskos volt a kéz tasiban haze ragadós mint a méz kezemen jól jár az óra zöld színű az élet sója várjál csörög a teló…

Vajon milyen lehet az a munka, aminek kötelező kelléke a hasitasi és állandóan csörgő telefon? Oké, tudom, parkolóőr, akit állandóan zargat a főnöke. De minek a parkolóőrnek ennyi telefonszám a névjegyzékbe?

a telót nektek is felveszem akkora már a névjegyzék, mint a csajom segge hatalmas formás és puha illatos mint a gambik a pakkba

Mégsem parkolóőr lesz akkor. Amerikából jöttem, mesterségem címere: hasitasi. Sietni kell, hogy, ha már zöld ágra vergődtek, megálljanak, amíg még zöld a lámpa, hiszen, ha pirosra vált, lelőnek, mint a Squid game-ben:

Forró az áru olvad a jég ha csúszó kell, odéb állnék régen eskü még zöld volt az ég is a villámlás színe meg piros és kék

Közben a pénz jó helyre megy, hiszen:

eszik a család, ti meg egyétek a répám

Pedig a pénz csak egy darab papír, aminek csak akkor lesz értéke, ha elfogy, ezt minden füves tudja. A közreműködő Beton.Hofi sem változik Dagobert bácsivá, ha csöpög a gyanta:

a pénzzel viszonyom nincs vagy ami van, iszonyat cringe ez karácsonyi vásár, én meg a grincs

A trap és a magyar valóság szövetét senki nem tudja ilyen finoman átszőni, mint ő:

Nézem a gádzsit a szvetterben az ázsia centerben minden második kedd este Zürich - Szentendre

És ha már magyar valóság, akkor magyar gógyi, megoldjuk okosba sőt, Schwarzba:

Mondok egy nagyot: nyugtával dicsérd a NAV-ot!

Analog Balaton - Könnyű

Apu ökölbe szorult gyomra vagyok. Megeszem, amit elém tesznek, lenyelem hősiesen. Aztán apu bántó haspuffadása vagyok. Rám vesznek egy espumisan gyöngyöt. Aztán apu lelkiismeret furdalása vagyok. Majd a nyolc millió alkoholista országában telefondobáló párkapcsolati áldozat vagyok. Aztán elegem lesz abból, hogy mindig valaki vagyok, aki valahol van. Ezért emigrálok apuból és emigrálok saját magamból.

Ülök a vonaton, nézem a hegyeket Az alpok a balaton, sík és meredek Idebenn messze elutazom, rengeteget szívok Mama légyszi ne sírj mer’ én is sírok ha sírtok

A klip egy végtelennek tűnő oda-vissza svenk egy állomás várójában. Olyan egyszerű és olyan kijózanító is egyszerre, mint egy pofon. Egy percig tart, amíg elérünk jobbról balra a csomagjával várakozó főhősig. Ő magába roskadva, pontosabban bebábozódva ül, majd feláll, és elindul az újjászületés felé. Közben rokonok, barátok hada búcsúztatja balról jobbra. Várja az új élet:

Új cím, új haverok Új papírok, új telefonszám Új kisbolt, új kocsma Megjöttem Barcelona

A főhős én vagyok, a főhős te vagy, a főhős életében van valami furcsa és megmagyarázhatatlan. És szeretjük, ahogy igazából magunkat is, és, ahogy a nagymama is bennünket. De menni kell, különben sosem szabadulok aputól és nem szabadulok a bábból:

Változtam, pihekönnyű az egyedüllét Pihekönnyű egyedül

03:25-nél képletesen elvándorol egy boríték is, amit a nagyitól kapott 25 másodperccel azelőtt. Most egy dealer zsebében köt ki, cserébe egy kis alufólia csomagért. Csak, hogy könnyebben menjen az utazás.

02:40-nél tűnik fel ő, aki miatt inkább az egyedüllétet választotta a főhős. Csak ül és néz, nem áll fel, egyedül ő nem búcsúzkodik. És ez már nem is fáj:

Nem leszek ideges, nem dobom el a telefont Nincs bűntudatot keltő sms Dekkekkel tele van a hamutál Leszarom kinek az ágyában aludtál

A főhős csak halad jobbra, már várjuk, hogy mikor botlik bele a padba, és feltűnik-e még egyszer az, aki eddig benne volt minden félrecsúszott nyakkendőben. De 04:16-nál helyette egy haver lép a képbe. Ő lesz a kísérő, a révész a két világ között: