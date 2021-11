Travis Scott karrierje szándékosan épült a káoszra

Az elmúlt évtizedben a hip-hop koncertekre is beszivárgott a mosh pit (kör formálása a közönség soraiban, ahol az emberek egymásnak ütközve táncolnak), a stage diving (színpadról a közönségbe ugrás) és az önálló életet élő tömeg – na meg az elkerülhetetlen tömegnyomorgás. Egyetlen rapper karrierje sem testesíti meg ezt jobban, mint Travis Scotté, akinek rajongói a „Ragers”, vagyis „dühöngők” nevet viselik. Az előadó komplett birodalmat épített fel arra, hogy káoszra ösztönözze közönségét.

A mosh pit jelenléte a hip-hop koncerteken az 1980-as évek végére vezethető vissza. Nem véletlen, hogy a kaotikus koncerthangulat elterjedése egybeesett azzal, amikor a legtöbb hip-hop dal az intenzívebb, basszus-vezérelt trap hangzás irányába mozdult el. Míg a „régi” hip-hop koncerteken a rajongók jó esetben csak bólogattak, az elmúlt években domináló előadók (Lil Uzi Vert, Playboi Carti, Young Thug, Danny Brown, A$AP Mob vagy Migos) az előadásmódban megmutatkozó arculatváltás élére álltak. Napjainkban a rap koncertek olyan elemeket tartalmaznak, amelyek főleg a punk- és metálzenekarokhoz köthetők, az előadók pedig gyakran a rocksztár életvitelt is magukévá tették.

Travis Scott egész életében páratlan showman volt. A Jacques B. Webster néven született amerikai rapper igazi marketingzseni, aki egyformán jártas a nagynevű munkatársak „toborzásában”, és az emberfeletti tapasztalatok gyűjtésében, na meg nyújtásában. Az őrültség fogalma mellett a szótárban Travis Scott koncertjei szerepelnek.

A rapper szűkszavú, a szemkontaktust előszeretettel kerülő – vagy legalábbis csak szükség esetén eltűrő – alak. Nem tartozik a túlbuzgó, nagyszájú, magánéletét kiteregető előadóművészek közé.

Travis Scott olyan, mint egy jelenség, egy önmagában és önmagától működő márkanév: mindennek az alapja pedig az utánozhatatlan színpadi jelenléte.

Az előadó megalkotott egy világszerte (el)ismert karaktert, aki a mindennemű túlzás avatarjaként funkcionál, és aki előtérbe helyezi, hogy a zenéje milyen érzéseket kelt és reakciókat vált ki a hallgatóságban.

Travis Scott már évek óta rendíthetetlen headlinere (fő fellépője) a fesztiváloknak, ezért azonban (elsősorban) kaotikus műsorai, mintsem a slágerei felelősek.

A Netflix 2019-es Travis Scott: Look Mom I Can Fly című dokumentumfilmjében az egyik megkérdezett rajongó úgy fogalmazott:

Ő az egyetlen művész, aki úgy kommunikál a tömeggel, hogy a koncertjén mindenkivel jól érzi és érezteti magát.

A vérről, verejtékről és egymásnak ütköző testekről készült felvételek közepette egy másik rajongó hozzátette:

He elesel, biztos lehetsz benne, hogy valaki felsegít. Furcsa, hogy egy idegen zenéje hogyan kovácsol minket családdá.

Az ilyen kifejező, lazán megkoreografált összevisszaság az élőzenés koncertek régóta jellemző velejárója – beleértve a metalt, a punk-ot és a ska-t koncerteket is –, ugyanakkor nem garanciális veszély-, sem elkerülhetetlen balesetforrás.

Travis Scott próbálkozásai (vagyis a közösségalapú katarzist egyensúlyba hozni a dühöngő fiatalok tömegével) olyan vádakat eredményezett, hogy a rapper egymás ellen uszítja a rajongókat, illetve veszélyes (nem biztonságos) viselkedésre bátorítja őket. Ennek persze az (is) az oka, hogy alig egy hete a houstoni Astroworld fesztiválon nyolc ember meghalt és több száz rajongó megsérült a rapper koncertjén.

A The New York Times cikkének megjelenéskor a hatóságok még vizsgálták, mi okozta az ötvenezer fős nézőtér felbolydulását, ami hozzájárult a negyven percig elhúzódó tömeges tragédiához. A houstoni rendőrfőnök, Troy Finner szerint a show hamarabbi lefújása lázadást okozhatott volna. Travis Scott az Instagramon közzétett videonyilatkozatában elmondta, annak ellenére, hogy észlelte a tömegben tartózkodó mentőautót, nem mérte fel a tragédia súlyát, hiszen egy rajongó rosszullétekor általában leállítja a koncertjét.

Míg hasonló kaliberű tragédiák számos rockkoncerten, vallási ünnepségen vagy futballmérkőzésen történtek, a houstoni incidens gyorsan megváltoztatta a közvélemény Travis Scottról alkotott nézetét. A rapper alapfilozófiája ugyanis kezdetektől fogva a rajongók extrém viselkedésének elfogadása, sőt, arra bíztatása volt.

Scottot korábban kétszer is letartóztatták azzal az indokkal, hogy felbujtója volt a koncertjein kialakult zavargásoknak, az előadó pedig kisebb vádakban bűnösnek is vallotta magát. Egy folyamatban lévő polgári ügyben az egyik koncertlátogató kitálalt:

2017-ben részlegesen lebénult, miután a rapper arra biztatta az embereket, hogy ugorjanak le a harmadik emeleti erkélyről, majd emeljék fel őt a színpadra.

Az ilyen és ehhez hasonló incidensek, valamint a hordágyakról, tolószékekről és a vakmerő mutatványokról készült felvételek megerősítették a rapper élő műsorai körül kialakult híreszteléseket. A houstoni tragédia utáni a YouTube-ról eltávolították az idei Astroworld fesztivál hivatalos reklámját, amely éppen hasonló videókból állt.

A szupersztár státusz

A houstoni származású rapper azért hagyta ott a Texasi Egyetemet, hogy előadóművészi babérokra törjön. Az ifjú Scottot 2012-ben Kanye West vette szárnyai alá. West segítségével, valamint a korábbi rapper generáció által inspirálódva – Kid Cudihoz vagy ASAP Rockyhoz hasonlóan – Travis Scott gyorsan az élre tört. Playboi Carti, Trippie Redd, Lil Uzi Vert: csak néhány azok közül, akik egyféle punk-rock érzékenységet vittek a modern rapzenébe, azon belül különösen a koncertélményekbe.

Néhány vendégszereplés és két (2013-ban és 2014-ben) kiadott mixtape után Scott első albuma, a 2015-ös Rodeo az Epic Records, valamint a rapper T.I. Grand Hustle kiadójának gondozásában jelent meg.

A 2015-ös How to Rage With Travis Scott című cikk arról írt, hogy a rapper összegyúrta gyerekkori álmát, vagyis, hogy profi birkózóvá váljon, a későbbi vágyával, hogy a koncertjein olyan érzést keltsen a tömegben, mintha azok a WWE-t néznék. A rapper elmondása szerint nem szereti azokat az embereket, akik egy helyben ácsorognak egy bulin.

Ahogy a rapper sokszínű közönsége bővült, és a koncertek működése egyre professzionálisabbá vált, a szelíd anarchia falnak ütközött. A 2015-ös chicagói Lollapalooza fesztiválon a rapper produkciója öt perc után megszakadt, miután azt az utasítást adta a rajongóknak, hogy rohanják le a barikádokat, iktassák ki a biztonsági őröket és őrjöngjenek. A megfontolatlan kijelentés miatt egy 15 éves lány megsérült. Scott később bűnösnek vallotta magát, és egy évre bírósági felügyelet alá helyezték.

2017-ben egy arkansasi fellépést követően ismét letartóztatták, ahol lázadásra való felbujtással vádolták, mert arra buzdította a rajongókat, hogy a biztonságiakat megkerülve rohanjanak a színpadra. Végül ezután is bűnösnek vallotta magát, és közel 7500 dolláros bírságot fizetett.

Travis Scottot az arkansasi letartóztatással egyidőben már szupersztárként aposztrofálták. 2018-ban ő is a Kardashian-klán tagjává vált, ugyanis összejött Kylie Jennerrel. A párnak 2018 elején született meg Stormi nevű kislánya, Jenner pedig második babájukkal várandós.

A rappert azonban nem népszerű barátnője, hanem harmadik albuma, a 2018 nyarán megjelent Astroworld repítette a világuralom felé. Az album egyik kislemeze, a Drake-kel közös Sicko Mode a rapper karrierjének első dala volt, amely a Billboard élére került. Travis Scott 2013 óta három igencsak sikeres albumot adott ki, valamint nyolc Grammy-jelölést zsebelt be.

Travis Scott a kasszasiker Astroworld megjelenése után megalkotta az azonos nevű fesztivált, amely a gigantikus sátorokból álló, hétvégi koncertegyüttesekre épülő, menő előadókat szerepeltető iparág trendjét követte. Az előadó világkörüli turnéra vitte az Astroworldöt – az album egy néhai vidámparkról kapta a nevét. A vidámparkos hangulat garantálása végett a rapper koncertjein egy működő hullámvasút száguldott el a publikum feje felet. A Rolling Stone magazin a világ legnagyszerűbb műsorának titulálta, Scott különleges és semmihez nem fogható tébolyát (a hatása miatt) Michael Jackson moonwalkjához hasonlította. (A koronavírus-járvány 2020-ban az Astroworldöt is eltörölte, ennek ellenére 28 millió nézőt vonzott a rapper fellépése a Fortnite videojátékban.)

A Look Mom I Can Fly című dokumentumfilm az album és a fesztivál első verziójának megvalósítását mutatja be. Hiába hangsúlyozza a film Scott felbujtásra való hajlamát, vannak benne olyan felvételek is, amelyek az óvatosság és az óvintézkedések fontosságára figyelmeztetnek (az előadó többször megáll a színpadon, miközben látszólag eszméletlen testeket emelnek át a tömegen). Egy másik felvételen épp a biztonságiakat készítik fel az estére.

A gyerekeink összenyomódnak, így nagyon erős a nyomás a tömeget felfogó kordonnal szemben. Sok olyan gyereket is látni, aki megpróbálnak kijutni a káoszból, mert nem kapnak levegőt. Nem tudhatod, milyen rossz, amikor a tömeg beindul...

– mondta a filmben egy férfi.