Együtt a csillagokig jutottak, ma utálják egymást, mint a bűnt

2022 a visszatérések éve, hiszen egymás után állnak össze a korábban feloszlott együttesek. Színpadra áll a Fugees, a Rage Against the Machine, a Bauhaus, a Pavement, a Mötley Crüe, a Swedish House Mafia és az ABBA is (igaz, az utóbbi csak hologram koncert formájában). A zenekarok tagjai közül többen megesküdtek rá, hogy soha többé nem játszanak együtt, de egyesek állítólag a turnézás beszüntetéséről szóló megállapodást is aláírtak, amely lehetetlenné tette (volna) az újabb egyesülést.

Sok olyan együttes van, amely máig makacsul ragaszkodik az egykori szakításhoz. Néhányuknak egy életre elég (és még annál is tovább) a vagyona, míg mások megelégszenek az egyéni projektjeikkel. Több olyan banda is van, amelynek tagjai egész egyszerűen jobban megvetik egymást, mint amennyire a pénzt szeretik. A Rolling Stone magazin tizennyolc rég feloszlott legendás együttesnél próbálta kimatekozni, mennyi az összeállásuk esélye, mi pedig ebből a felhozatalból mazsoláztunk.

Pink Floyd

Miért mentek szét: A Pink Floyd 1965-ben alakult Cambridge-ben. A zenekar 1980–81-es The Wall turnéján a banda emberileg mélypontra került. Roger Waters távozása után a David Gilmour, Richard Wright és Nick Mason trió egész jól kijött egymással, működő egységgé alakult, és számos stadionkoncertet adott. Az 1994-es Division Bell turné végén David Gilmournak elege lett. Az 1994-es londoni koncertsorozat után csendben (és határozatlan időre) visszavonultak.

Utolsó koncert: Az eredeti formáció 2005 nyarán egy négy dalból álló produkciót adott a Live 8 koncertsorozaton. Három évvel később Richard Wright rákban meghalt, tehát eredeti felállásban biztos nem játszhatnak többé.

Összeállás esélye: 5%. Roger Waters szerint kizárták őt a Pink Floyd közösségi média csatornáiból. Pár éve tartottak egy zenekari összejövetelt, és megpróbálták elsimítani a nézeteltéréseket, a találkozó azonban nem volt túl sikeres.

Tulajdonképpen mindkettejükkel kijövök, és nagyon kiábrándító, hogy ezek a meglehetősen idős urak még mindig vitatkoznak

– mondta Mason a Rolling Stone magazinnak 2019-ben.

Genesis

Miért mentek szét: A brit Genesis 1967-ben alakult. Van olyan művész, aki egyszerűen nem tud abban a zenekarban dolgozni, ahol a kreatív döntések egyforma arányban oszlanak meg a tagok között – még úgy sem, hogy közös sikereket értek el. Létezik azonban a Genesis-típus is, ahol a frontember szólókarrierbe kezdett, de lehetővé tette, hogy a többiek a távollétében is folytathassák a zenélést. Peter Gabriel 1975 augusztusában lépett ki a bandából, távozása azonban jól sült el, hiszen mind a Genesis, mind ő maga – kereskedelmileg – sikeresebb lett, mint korábban.

Utolsó koncert: 1982. október 2-án a Six of the Best koncerten a Genesis újra összeállt Gabriellel és Steve Hackett gitárossal. A koncertre azért volt szükség, hogy a bevételből Gabriel hatalmas, a WOMAD Fesztivál után felhalmozódott számláit kifizessék. A következő években Gabriel szólóban is szupersztár lett, és már nem volt szüksége a régi bandatársaira, hogy kimentsék őt a pénzügyi csődből.

Összeállás esélye: 30%. A zenekar jóval sikeresebb volt Phil Collinsszal, mint Peter Gabriellel. Jelenleg egy hatalmas összegeket felemésztő turnén dolgoznak, ahol Nicholas Collins felügyeli a dobos szekciót, mivel apja már nem tudja eljátszani a részeit. Az idősebb Collins gyenge fizikai állapota lehetetlenné tenné, hogy értékelhető produkciót nyújtson egy esetleges, Gabriellel kiegészülő turnén. Phil Collins helyén fia dobolhatna. Collins – Collins... Majdnem ugyanaz.

Led Zeppelin

Miért mentek szét: A Led Zeppelin 1968-ban indult hódító útjára. A frenetikus sikerek ellenére is feloszlottak, aminek oka egyszerű és érthető: a banda dobosa, John Bonham 1980-ban meghalt. A trióra zsugorodott eredeti csapat az 1985-ös Live Aid koncerten, illetve 1988-ban, az Atlantic Records 40. évfordulóján állt össze. Annak ellenére, hogy 1995-ben bekerültek a Rock and Roll Hall of Fame-be, Robert Plant énekes zenésztársai és a rajongók könyörgése ellenére sem vállalták a csonka formációs turnét.

Utolsó koncert: Led Zeppelin 2007 decemberében, a londoni O2 Arénában adta az első nagyszabású koncertjét Bonham halála óta, méghozzá Ahmet Ertegun, az Atlantic Records 2006-ban elhunyt alapítója emlékére. Hiába az ominózus kétórás koncert, semmi több nem sült ki az összeállásból. Jimmy Page-et és John Paul Jonest annyira frusztrálta az egész, hogy 2008-ban egy rakás énekest meghallgattak, és teljesen beleélték magukat a Plant nélküli turnézásba (végül azonban nem vágtak bele a koncertsorozatba).

Összeállás esélye: 10%. Robert Plant többször is elmondta, hogy nem szeretne újból a banda élére állni. A 2007-es koncertet a zenekar karrierjének méltó lezárásának tekinti.

Fleetwood Mac

Miért mentek szét: A Fleetwood Mac Londonban alakult 1967-ben. Stevie Nicks és Lindsey Buckingham már azelőtt szakítottak, hogy a Fleetwood Mac 1977-ben kiadta volna a Rumours című lemezt. Ennek ellenére a következő évtizedekben valahogy mégis össze-összejöttek. Nicksnek 2018-ban elege lett, és kijelentette, ha Buckingham marad a zenekarban, akkor ő biztosan megy.

Utolsó koncert: 2018. január 26-án – miközben a Fleetwood Mac már egy világ körüli turnéra készült – a Grammy emlékkoncerttel tisztelgett a zenekar előtt. A minikoncert stílszerűen a Go Your Own Way című dallal ért véget. Stevie Nicks a színfalak mögött dühöngött, mert úgy érezte, Buckingham tiszteletlenül viselkedett vele. Az énekesnő a koncert végén megfogadta, hogy soha többé nem dolgozik egykori társával.

Összeállás esélye: 35%. Buckingham nem sokkal azután beperelte a zenekart, hogy kirúgták. Az ügyben peren kívüli egyezség született, Mick Fleetwood pedig kimondta, hogy az újbóli egyesülés ötlete fel sem merülhet a közeljövőben. Peter Green, a zenekar társalapítójának halála után, 2020 júliusában a tagok újra felvették egymással a kapcsolatot, és elsimították a korábbi nézeteltéréseket. A dobos hajlandó lenne visszavenni Buckinghamet, de a döntés Nicksen múlik. (Az mondjuk nem igazán javít a helyzetén, hogy Buckingham egy Rolling Stone-interjúban Donald Trumphoz hasonlította az énekesnőt.) A Fleetwood Mac azonban mélyebb árkokból is kimászott már, a rajongók pedig követelik az újabb (utolsó) turnét.

‘NSync

Miért mentek szét: Az amerikai fiúcsapat karrierje 1995-ben startolt el. Justin Timberlake 2002-ben jött rá, hogy a fiúzenekarok és a srácokból álló formációk iránti őrület az utolsókat rúgja. Timberlake szünetet „rendelt el”, majd szólókarrierbe kezdett, és soha nem nézett hátra. A többiek azon gondolkodtak, hogy négyesben folytatják, végül okosan tették, hogy elvetették az ötletet.

Utolsó koncert: Az ötösfogat 2013, a Timberlake-kel való rövid összeállás óta nem zenélt együtt: Timberlake ekkor vehette át az MTV Életmű-díjat. A többiek a 2019-es Coachellán Ariana Grandéval együtt adták elő el az énekesnő Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored című slágerét.

Összeállás esélye: 40%. Úgy tűnik, Justin Timberlake-en kívül mindannyian eljátszadoztak egy újabb közös turné gondolatával. A csapat még frontemberük nélkül is nagyot kaszálhatna, és teltházas koncerteket adhatna. A négyes összeállásának esélye 80 százalék körül mozog, Timberlake csatlakozása azonban nem ennyire magától értetődő.

The Smiths

Miért mentek szét: A manchesteri The Smiths pályafutása 1982-ben kezdődött. Johnny Marr gitáros 1987 nyarán kilépett a zenekarból, nélküle pedig már semmi sem volt a régi. A csapat egész egyszerűen nem tudta folytatni, amit alig 5 évvel korábban elkezdett (annak ellenére, hogy Ivor Perry gitárossal még egy kis ideig megpróbáltak új erőt lehelni az elfáradt formációba).

Utolsó koncert: The Smiths utolsó koncertje 1986. december 12-én volt a londoni Brixton Academy-ben. A produkciót a Hand in Glove című slágerrel, a legelső kislemezükkel fejezték be.

Összeállás esélye: 10%. A tagok közötti kapcsolat elég rossz, különösen azóta, hogy Mike Joyce dobos jogdíjak miatt beperelte Morrissey-t, aki elmondása szerint „inkább megenné a saját golyóit”, mintsem fellépne a zenekarral. Johnny Marr 2016-os memoárjában elárulta, hogy 2008-ban találkozott Morrissey-vel, és megbeszélték, hogy újraalakítják a zenekart (csak éppen Joyce nélkül). Ebből nem lett semmi, de már a puszta tény, hogy Morrissey hajlandó volt elgondolkodni az ajánlaton, reménykedésre ad okot.

Oasis

Miért mentek szét: A szintén manchesteri Oasis 1991-ben alakult. Az Oasis tagjai között forrongó feszültség 2009 augusztusában csúcsosodott ki. A történtekről eltérő verziók léteznek, de úgy hírlik, a Gallagher testvérek fizikai összetűzésbe kerültek, és nem voltak hajlandók fellépni, majd a turné hátralevő részét is lemondták.

Némi szomorúsággal és nagy megkönnyebbüléssel ma este kilépek az Oasisból. Az emberek azt írnak és mondanak, amit akarnak, de én egyszerűen nem tudok tovább dolgozni Liammel

– fogalmazott akkor Noel Gallagher egy közleményben.

Utolsó koncert: Az utolsó koncertre 2009. augusztus 22-én került sor az angliai V fesztiválon. A párizsi incidenc hat nappal később történt.

Összeállás esélye: 80%. A Gallagher testvérek másképp gondolkodnak az újbóli összeállás lehetőségéről. Liam boldogan menne, Noelnek viszont nem sok érdeke fűződik ahhoz, hogy valaha is ilyen lépésre szánja el magát. Lehet, hogy csak a következő évtizedben kerül sor egy újabb turnéra, mindenesetre elég valószínű, hogy egyszer még összeállnak.

Sonic Youth

Miért mentek szét: Az amerikai Sonic Youth 1981-ben alakult. Thurston Moore és Kim Gordon 2011-ben, 27 év házasság után elvált. A szakítás nemcsak egy kapcsolat, de az együttes végét is jelentette.

Utolsó koncert: A Sonic Youth utoljára 2011. november 12-én játszott együtt Brazíliában. Legutolsó előadott daluk az 1988-as Teen Age Riot volt.

Összeállás esélye: 25%. Sonny és Cher még évekkel a válásuk után is felléptek. Nem túl valószínű, hogy rajongtak az ötletért, de a pénz furcsa dolgokra készteti az embert. Moore és Gordon vagyonokat kereshetne, ha valaha is úgy döntenének, hogy újra összeállnak.

Black Sabbath

Miért mentek szét: Az angol Black Sabbath zenekar 1968-ban kezdett zenélni, majd 1979-ben kirúgta soraiból Ozzy Osborne-t alkoholfüggősége és drogproblémái miatt. 2012-ben egy turné erejéig összeálltak, de Bill Ward dobos már nem tartott a többiekkel. Az egyesülés 2013-ban egy 13 dalból álló nagylemezt eredményezett. Ezután már csak egy búcsúturné erejéig álltak össze.

Utolsó koncert: A zenekar utoljára 2017. február 4-én lépett fel szülővárosukban, Birminghamben.

Összeállás esélye: 25%. Ozzy Osbourne egészsége eléggé megromlott, ezért újra és újra elmaradt az egyéni búcsúturnéja. Ennek ellenére már tervezi, hogy jövőre visszatér. Bár a Sabbathtal közös koncertezés egyelőre nem szerepel a tervei között, Osbourne nyitott az egyesülésre, ha Bill Ward visszatalál a csapathoz.

One Direction

Miért mentek szét: A One Direction mesterségesen, a brit X-faktor zsűrije által 2010-ben összerakott csapat volt, azonban korunk egyik legfelkapottabb tinibandájává vált. Öt albumot adtak ki, de Zayn Malik 2015-ben kilépett a bandából. Arra hivatkozott, hogy "normális 22 éves" szeretne lenni. A többiek egy darabig Malik nélkül folytatták, végül ők is felhagytak a közös zenéléssel.

Utolsó koncert: Az On the Road turné 2015. október 31-én fejeződött be az angliai Sheffieldben. Az utolsó hivatalos koncertjüket 2015. december 31-én adták a Times Square-en, egy újévi különkiadás részeként. Az utolsó előadott daluk a History volt, mielőtt végleg történelemmé váltak.

Összeállás esélye: 85%. Harry Styles Justin Timberlake-hez hasonlóan szólóban is világsztár lett, időnként pedig egy-egy filmben is feltűnik. Ettől függetlenül még mindig csak 27 éves, és borítékolható, hogy az idő múlása az ő karrierjét is sújtani fogja: ekkor lehet aktuális a One Direction összeállása.

Daft Punk

Miért mentek szét: A Guy-Manuel de Homem-Christóból és Thomas Bangalterből álló, 1993-ban alakult francia elektronikus zenei duó annyira titokzatos, hogy karrierjük túlnyomó részét sisakok mögé bújva töltötték, és csak ritkán nyilatkoztak a sajtónak. A trükk bevált, hiszen minden egyes albummal és turnéval egyre népszerűbbek lettek. A 2013-ban a Get Lucky című slágerrel robbantak be az igazi mainstream zeneiparba, ennek ellenére 2021-ben egy YouTube videóban csendben bejelentették a feloszlásukat. A felvételt egyszerűen csak Epilogue-nak nevezték el. A videóban az egyik robot felrobbant, a másik pedig elsétált.

Utolsó koncert: A duó időnként felbukkant a Grammy-n, és eljátszott pár dalt. Legutóbb 2017. február 12-én volt erre példa, amikor a Weeknddel közösen előadták a Starboy és az I Feel It Coming dalokat. Ekkor még senki sem sejtette, hogy egy korszak végének lehettek tanúi. Ez volt az utolsó nyilvános fellépésük.

Összeállás esélye: 33%. Nem túl valószínű, hogy a Daft Punkot a pénz motiválta, hiszen akkor az elmúlt 15 évben sokkal több élő koncertet adtak volna. A duó puszta kiszámíthatatlansága miatt nagyon nehéz megjósolni a jövőjüket. A srácok a negyvenes éveik közepén járnak, így nem lehetetlen, hogy egyszer még összeállnak.