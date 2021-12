My Chemical Romance-koncert lesz Budapesten

Ugyan a vírushelyzet miatt kicsit hosszúra nyúlt a várakozás, de mindent bepótolnak a My Chemical Romance tagjai.

A zenekar jövőre világkörüli turnéra indul, ami a magyar fővárost is érinti majd: 2022. június 7-én a Budapest Parkban áll színpadra a csapat – olvasható a szervezők közleményében.

A zenekar története a 2001. szeptember 11-i terrortámadás hatására indult el, ekkor döntötte el a frontember Gerard Way és az akkori dobosuk, Matt Pelissier, hogy együttest alapítanak. Mindössze három hónappal a megalakulásuk után meg is jelentették a bemutatkozó lemezüket Brought You My Bullets, You Brought Me Your Love címmel.

Bár a zenéjüket sokszor szimplán rockként vagy durva, veszélyes popként definiálják, valójában sokféle hatás keveredik benne a pop-punktól az emón át egészen a glam rockig.

A nemzetközi áttörést a zenekar számára a 2004-ben megjelent Three Cheers for Sweet Revenge című lemez hozta meg, amely több országban is platina minősítést ért el. 2005-ben már a Green Day előzenekaraként indultak turnéra, majd önállóan is körbekoncertezték a világot. Ebben az időszakban rendkívül termékenyek voltak, így 2006 őszén egy újabb albummal jelentkeztek The Black Parade címmel, ami valójában egy rockopera. A lemez általánosságban nagyon jó kritikákat kapott, a Welcome to the Black Parade című single pedig az első number 1. helyezést is meghozta a számukra a brit slágerlistákon.

Az időközben több tagcserén is átesett csapat negyedik nagylemeze 2010-ben érkezett Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys címmel, 2013. márciusában viszont a rajongók legnagyobb bánatára bejelentették a feloszlásukat. A tagok külön-külön is aktívak maradtak, majd hat év kihagyás után, 2019. decemberében újra összeálltak – az eredetileg egyszeri alkalomnak hitt koncertre a jegyek percek alatt elfogytak, csakúgy, mint a később bejelentett tripla stadionfellépésükre.

Bár visszatérésükre a vírushelyzet miatt többet kellett várni, a közönség kitartását a csapat egy világkörüli turnéval hálálja meg. Jó hír, hogy hazánk sem marad ki a sorból: 2022. június 7-én a Budapest Parkban koncertezik a My Chemical Romance.