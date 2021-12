Budapesten koncertezik John Legend

2022-es európai turnéján a magyar fővárost is útba ejti John Legend. A többszörös Grammy-díjas amerikai soul-R&B előadó 2022. június 30-án a Papp László Budapest Sportarénában lép fel.

Fotó: Amy Sussman / Getty Images Hungary

A 42 éves énekes, aki eddig hét albumot készített, a legnagyobb slágereivel érkezik hazánkba –közölte a szervező Green Stage Production hétfőn az MTI-vel.

John Roger Stephenst igazi csodagyerekként tartották számon. Nagymamája tanította meg zongorázni, templomi kórusban énekelve nőtt fel, majd a Pennsylvaniai Egyetemre járt, ahol egy acappella csoport társszerzője volt. Miután megismerkedett Kanye West feltörekvő hiphop előadóval, a két zenész együttműködött egymás demóiban. Később dolgozott Alicia Keysszel, Twistával, Janet Jacksonnal is.

Már a legelső stúdióalbuma, a 2004-ben megjelent Get Lifted is hatalmas sikert, és három Grammy-díjat hozott számára: a lemez több mint hárommillió példányban fogyott világszerte. 2006-ban jött ki a Once Again című album, két évre rá az Evolver, majd 2010-ben a Roots-szal közös Wake Up!, újabb két Grammy-vel.

A 2013-as Love in the Future lemez után egy évvel a Selma című filmben szereplő, Commonnal közös Glory című dalért az Oscar-díjat is megkapta, majd Emmy-díjat kapott a 2018-as Jesus Christ Superstar Live in Concert című produkcióban nyújtott teljesítményéért.

John Legend tavaly jelentette meg legutóbbi albumát, a Bigger Love-ot, amelyről akkor így nyilatkozott: