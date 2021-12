Meghalt Wanda Young, a Marvelettes énekesnője

78 éves korában elhunyt a Marvelettes doo-wop zenekar énekese, Wanda Young, erősítette meg egykori zenésztársa, Claudette Robinson. Young halálának okát nem közölték.

Wanda Young 1943. augusztus 9-én született, gyerekként úgy tervezte, nővér pályát választ. Azonban miután 1961-ben otthagyta a Marvelettes (akkor még The Marvels) zenekart énekesnője, Georgia Dobbins, Young meghallgatásra jelentkezett a zenekarhoz Gladys Horton vokalista javaslatára. A zenekar az áttörést már Young tagságával érte el, a Hey, Mr. Postman című dal lett a Motown kiadó első listavezető dala. A Hey, Mr. Postmant később a Beatles és a Carpenters is feldolgozta.

Young és Horton 1965-ig osztoztak a vezető vokalista szerepén, Wanda Young a szólóban 1964-ben, a You're My Remedy című dallal debütált. Vezetése alatt a Marvelettes legnagyobb sikere a Don't Mess With Bill volt, ami a Billboard százas listájának hetedik helyéig jutott.





A Marvelettes hivatalosan 1970-ben oszlott fel, a Motown 1971-ben kiadott egy szólóalbumot The Return Of The Marvelettes címen, melyen kizárólag Young énekelt. Young 1972-ben hagyta ott a kiadót és a zenét is. A kiadó ezek után két válogatásalbumot jelentetett meg.





A zenekart 1995-ben választották be az R&B hírességek csarnokába, 2004-ben pedig az énekes zenekaroknak létrehozottba.