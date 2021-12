YouTube-diszkó 51. hét: George Michael szerelmi négyszöge

Hogyan keveredett George Michael szerelmi négyszögbe pont karácsonykor?

Miért pont az ünnepekre időzíti szerelmi csalódásait?

Mi a titka a fagyos, szeles időben is tökéletesen tartó ombre frizurájának?

Ki vette a brosst az exének és mikor?

Megannyi kérdés a Last Christmas klipje kapcsán, amelyekre mind próbálok válaszolni. Aztán az első sorból nézzük végig, ahogy Mariah Carey csattanós pofont ad a felelős állattartásnak és abuzálja a Mikulást. A sugar daddyvé tárgyiasított télapó szégyenében 7 télanyóvá változik, akik demaszkulanizálják és ezzel felszabadítják a mikulásság tesiöltöző szagú intézményét. Végül a csúcsdíszt a király teszi fel a karácsonyfára, Zámbó Jimmy szelleme elevenedik meg szent karácsony éjjel. Ez történik karácsonykor a YouTube-on.

Wham! - Last Christmas

A hétvégén majd felmegyünk a hegyekbe, gondolta egy baráti társaság, hát egyszerre két dzsipbe szálltak, hogy a tettek hómezejére lépjenek. Elsőként egy szőke hebrencs pattan ki az egyik terepjáróból, akinek frizurája még ebben a jéghideg, minden bizonnyal szeles időben is tartósnak bizonyul. Kis bőrkesztyűjében hevesen integetni kezd a hatfős baráti társaságnak, akik a nem működő felvonó végállomásán várják őket. Igaz, csak 5 méterre állnak egymástól, de hosszú másodperceken keresztül helyben ugrálva integetnek gyermeki izgalommal.

A szőke ombre frizurás főhős kisegíti fehér napszemüveges barátnőjét a kocsiból, miközben elkapunk egy furcsa pillantást a felvonónál várakozó barna göndör hajú nőtől. Talán egy szerelmi három-, mi több, négyszög tanúi lehetünk a későbbiekben? – fogalmazódik meg bennünk a kérdés.

Tavaly karácsonykor neked adtam a szívem, De te egyből másnap odaadtad másnak Idén, hogy ne sírjak, Odaadom inkább egy specialistának

A szöveggel együtt máris értelmet nyer a klip is, minden bizonnyal a szokásos évi szívsebészeti konferenciára érkeztek a szemtelenül fiatal és szemtelenül szép orvosok. Közben a felvonó is megjavul és beindul, és az egész társaság elindul a hegy tetején levő kórház felé, ami nem lehet más, mint a Schwarzwaldklinik a nálunk is jól ismert Klinikák sorozatból. Fel is érnek, nagy mínusz pont az építésznek, hogy nem rakott kaput a kerítésre, így szegény orvosoknak át kell mászniuk rajta.

Odabent nagy karácsonyi bulira készülődnek, főhősünk éppen egy girlandot eszkábál a fára, miközben második a pillantás megtörténik közte és a már említett göndör lány között. Itt már tapintható a feszültség, nem kell hozzá EKG. Bár a hógolyócsatára mindenki egy kicsit felenged, vacsorára újra begyullad a szerelem kandallója, és 2:22-nél úgy pillant fel a főhős, mintha egy körömlakk reklámban próbálna meggyőzni bennünket, hogy ő bizony tavaly lakkozott, és még mindig nem pattogott le semmi. Pedig csak a titkos szerelmét csekkolja, aki épp a bikájával rötyög az asztalnál.

De végül ő is felpillant, és szexin végigfutnak ujjai a brossán.

Végre visszavágunk a múltba, és látjuk, ahogy ők ketten játszadoznak a hóban, majd este az úr egy buggyos fehér ingben megkéri a hölgy kezét. Biztosan ekkor került átadásra az a bizonyos szív. És feltűnik az előbb megérintett bross is.

Innentől összefolyik múlt és jelen, és már csak kapkodjuk a fejünket, hogy a lány kibe karol épp, miközben a csapat elhagyja a Fekete erdő Klinikát, mert véget ért a konferencia. A felvonó levonul, és mi is levonjuk a következtetéseket: ha a fogkrémet egyszer kinyomtuk a tubusból, már nagyon nehéz visszatömködni.

Mariah Carey - All I Want For Christmas Is You

Ebből a klipből megtudhatjuk, hogy milyen könnyű lemondani valakinek a karácsonyi ajándékról, ha fehér nyuszit kap. Ugyanis a nyuszival csak a gond van. Mivel nem kapott hozzá cilindert, fellépni nem járhat vele. Takarmányozni kell, és félő, hogy bármikor emigrál, vagy elugrál. De Mariaht ez annyira nem hatja meg, helyette inkább havat dobál, szánkózik és már más ajándékokat bontogat. Ennyit a felelős állattartásról, és ennyit arról, hogy nem kér semmit karácsonyra.

Egy perc után elszabadul a pokol, vagyis inkább a karácsony szelleme, és Mariah egy kültéri plázás télapó ölébe ül, miközben egy rénszarvasnak felöltöztetett dobermann erősíti a karácsonykor kihasznált kisállatok sorát. A mikulással aztán 10 másodperc alatt összejönnek, így még hiteltelenebb a nagyvonalú lemondás az ajándékokról. Minek neki saját ajándék, de pláne egy nyuszi, ha hozzáférhet mindenki máséhoz még a disztribúciós lánc legelején?

De Mariah nem elégszik meg még ezzel sem, szegény sugar daddyt elhagyja egy kistestű fehér kutyusért, amitől télapó karácsonyfadísszé merevedik, hiszen nem mer télanyó szeme elé kerülni.

Közel kép percnél Mariah már párosával kapja a fehér nyuszikat, erre csak egyetlen magyarázat létezhet: akármikor, amikor egy bűvész eltűntet egy fehér nyuszit, Mariah ajándékából csomagolódik ki. Szegény, ezek szerint elég sok francia kártya is repkedhet a lakásában. Na jó, ezt nem lehet tovább bírni, 02:30-nál már egy fehér galamb is előkerül.

A rénszarvaspónikat már meg sem említem.

Billy Mack (Bill Nighy) - Christmas is all around

Az egyenlőség jegyében kikérjük magunknak, hogy a Mikulás kizárólag férfi lehet! A maszkulinizáló soviniszta elnyomó áhítatlobbi uniformizálja és konformizálja a mikulásság intézményét. Erre mutat fityiszt ez a legendás videó, ahol egyből a 10. másodpercben villant a dobos télanyó. Persze csak és kizárólag saját döntése alapján. Az etikus mikulásfilmek közé tartozó klip egyből 7 télanyót vonultat fel, ezzel egy méretes zenekart varázsol az énekes férfi (Bill Nighy) mögé, aki hangsúlyozottan saját döntéséből férfi, de nem azzal a szándékkal, hogy más, ugyanilyen tehetséges nők (és mindenki, aki menstruálni képes, illetve még inkább akar sőt, kíván) elől elvegye a lehetőséget.

A klip azonban kizsákmányoló módon tárgyiasítja és infantilizálja a nem női főhősét, és közhelyes maszkulin rockzenekari pózokba kényszeríti, miközben a háttérben a zenekar 7 női tagja láthatóan komfortosan érzi magát a mélyen dekoltált mikulás miniszoknyás egybe ruhákban. Billy Mack karaktere nyilvánvalóan a kötelező férfi kvóta jegyében lett beleerőszakolva a produkcióba, ami azért felháborító, mert a 7 tagú zenekarba simán elfért volna legalább 3 és fél férfi. A felet pont kiválóan lehetett volna ábrázolni a billentyűnél, tudniillik alul férfi, felül nő, vagy fordítva, majd ahogy ők szeretnék, majd eldöntik.

00:53-nál két télanyó is ásítozni kezd, ezzel mesterien altatva a nézőt, és megágyazva az 01:00-nél történő nagy beindulásnak. Hull a pelyhes műhó, de mégis izzik a levegő a stúdióban. De nem csak a stúdióban, hanem az öltözőben is, ahol télanyók alsóneműben vonaglanak, miközben maszkulin főhősüket párzást imitáló rángatózásra kényszerítik. Ő láthatóan el is hiszi magáról, hogy rocksztár, ezzel még tovább mélyítve az árkot a rockzene és a józan ész között. Melyik normális ember viselkedne így a tükör előtt? Még otthon, a négy fal között sem.

Állítólag a klip végén a télanyók gogorudak mögött táncolnak, ezt sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudom, ugyanis nem mertem végig nézni. De így látatlanul is elhatárolódom.

Zámbó Jimmy - Szent Karácsony Éjjel

Szerettem volna, ha egy szép magyar dal zárja ezt az összeállítást, és miközben az internetek szénakazlában kutattam, tűként állt az ujjamba Zámbó Jimmy. Nincs karácsony Jimmy nélkül (ahogy Jimmy sincs karácsony nélkül), hiába a Neoton, Halász Judit, a Happy Gang vagy a TNT próbálkozásai. A királyból csak egy van, és egyből is csak király, így Jimmytől választottam egy szép dalt, a Szent Karácsony Éjjelt. Ezzel a dallal búcsúzunk sztárvendégeimmel.

Feketéből fade-elve indulunk, egy három méteres karácsonyfa mögé bújt operatőr húzza az élességet a fehér zongora mögött álló Jimmyre, aki recitativo indítja a dalt, miközben a stúdió hangulatos piros fényben úszik és mindannyiunk lelkét átmelegíti a karácsony konvektora. Jimmy hangján a templomi visszhang egészen isteni magasságokba repíti a királyt, így lesz nem csak a földi, de az égi világ ura is. A szakralitást egy fehérbe öltözött angyali kórus nyomatékosítja a háttérben.

Csituljon el szíved haragja Várjuk a legszebb ünnepet

Ezekkel a sorokkal zárul az intró, és indul el maga a szám. Itt röffen be a koreográfia is. A zene ritmusára a kórusnyi angyal és a király együtt dülöngél jobbra-balra, jobbra-balra. Jimmy mozgása diszkrét, de mégis ünnepélyes, és ahogy a kamera végre megkapja közeliben, úgy a mimikája teljes értékű színészi játékká egészíti ki színpadi jelenlétét. A tetőtől-talpig feketébe öltözött király szépen ellenpontozza a fehér zongorát, fehér gitárt, és a fehér angyali kórust. Nincs világos oldal sötét oldal nélkül, nincs boldogság szomorúság nélkül, még akkor sem, ha ezen a szent napon (és éjjel, ugye) mindenki a legszebb oldalát mutatja másoknak. Ahogy a karácsonyfa görbébb és ritkásabb oldalát is a falnak fordítjuk. Jimmy azonban felénk néz, és feketeségében is jóságos a legszebb ünnepen.

Havas úton cseng a kis szán A kéményekből füst száll Végre te is megpihenhetsz A karácsonyfa ott áll

Akkor pihenjünk meg végre mindannyian, és mutassuk mi is a legszebb oldalunkat.

Nagyon köszönöm, hogy 2021-ben velem és sztárvendégeimmel tartottak. Hatalmas öröm volt bemutatni a magyar YouTube trendingjének krémjét, látni, ahogy hétről hétre felkavarja egy-két izgalmas produkció a hazai könnyűzene néha langyosodó lábvizét. A lábvíz most befagy, mi pedig egy piruettel tovább siklunk, és egy konfettibombát robbantva mindenkinek boldog új évet kívánunk.