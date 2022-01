Idén októberben Las Vegasban rendezik meg a When We Were Young, azaz Amikor fiatalok voltunk fesztivált olyan zenekarokkal, mint például a My Chemical Romance és a Paramore.

A When We Were Young fesztivált a Live Nation zenei promóciós cég 2022. október 22-én rendezi meg. A helyszín Las Vegas, azon belül is a Festival Grounds, vagyis az esemény szabadtéri. A rendezők a fesztivált így jellemezték:

ez egy visszatérés az emozene aranykorába.

A fellépők között olyan nevek szerepelnek, mint a Budapesten idén nyáron koncertező My Chemical Romance, a Hayley Williams által vezetett Paramore és a zenei porondra visszatérő Avril Lavigne.

Szintén helyet kapott még a Volt Fesztiválra is hivatalos Bring Me The Horizon és a kétezres évek olyan pop-punk zenekarai, mint a Jimmy Eat World, a The Story So Far és a Neck Deep.

A fesztiválon mintegy hetven zenekar koncertjén bulizhatnak majd a rajongók. Ez az utolsó, 2019-es Vans Warped Tour óta a legnagyobb pop-punk, emo-, metalcore-fesztivál, amelyet az Egyesült Államokban megrendeznek.

A jegyek 2022. január 21-től már kaphatók.

(Borítókép: A My Chemical Romance 2011. október 28-án. Fotó: C Flanigan / FilmMagic)