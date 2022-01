Radiohead: mit nekik a sláger, ha van önkifejezés?!

A lebegés zenéjének volt egy különleges korszaka az 1990-es években. Akkoriban rengeteg, alternatív hangzásokat és ötleteket vegyítő együttes látott napvilágot, köztük is az egyik legnagyobb név a Radiohead. A banda több mint 30 éve aktív, és olyan életpályát tudhat maga mögött, amit kevés előadó. 2021 novemberében kidobtak egy extra hosszú lemezt, amelyen két albumuk, a Kid A és az Amnesiac keveredik rengeteg korábban, még nem hallott felvétellel, egy három részre osztott speciális kiadásban.

A félig újra kiadott, félig eredeti lemezt a kritikusok november hónap legjobb alkotásának választották.

Az albumhoz, amely a KID A MNESIA nevet viseli, speciális promóciós kampány párosult. Ennek keretében készítettek egy „kiállítást” is, amely valójában egy virtuális terepséta. A látogatók Windows, Mac vagy Playstation felületeken keresztül betekintést nyerhetnek a két korábbi lemez és azokon túl az új szuperlemez vizuális és hanganyagának keverékébe.

A csapat zenéjében mindig is fellelhető volt egy erős, pszichedelikus forma, amely sokszor kimondottan az érzékekre akart hatást gyakorolni. A virtuális kiállítás többek között erre az állapotra is rásegít, kitölti azt az űrt, ami sokszor végtelennek tűnt. Az űrt a Radiohead egyedi zenéje és a teljesen máshoz szokott közönség között.

A két korábbi lemezről most nem szólnék, hiszen azok egy külön témát is megérnek magukban. Ellenben az új anyagokat számláló harmadik rész megér egy misét.

A zenekartól megszokott grandiózussággal induló etap szépen illeszkedik a két korábbi rész mellé, nem véletlen, hogy úgy döntöttek, egy hármas lemezen kap helyet. Thom Yorke levegős fejhangjai a zene lebegését erősítve töltik meg a tereket, ehhez egy mesélő dallista asszisztál, ahol egy-egy intermezzorész átvezetést is biztosít a gondolatok és érzések közötti furcsa mixben. Aki szereti az ehhez hasonló, laza delírium és pszichedelikus hangzások ötvözetét, az imádni fogja az új tartalmakat is. Van, ami szándékosan töltelék, nincs több célja az átvezetésen túl, van dal, amely kimondottan a terjengősségre apellál, és vannak megszokott, popos hangzásokra alapuló, érzelmesebb részek is.

Érkezett az albumhoz és a virtuális sétához beharangozó videó a lemezzel együtt, valamint az új dalokhoz jöttek klipek is, névlegesen a Follow me aroundhoz és az If you say the wordhöz. Amennyiben a zenekar megtartja ezt a két dalt húzószámként, és több dalhoz nem hoz ki vizuális anyagot, akkor lehet sejteni, hogy ezeket a gondolatokat tervezik súlypontra helyezni.

Említésre méltó, hogy a zenekar régi slágerét, a Fogot – amely valahogy sosem tört be a mainstreambe igazán, pedig a dal valóban remek – ismét kiadták. Korábban már volt erre példa, akkor azt Fog (Again) néven dobták ki, ez pedig most (milyen meglepő) Fog – Again Again Version címszó alatt fut. A bandától korábban már megszokhattunk hasonlóan egyszerű megfejtéseket. Ők az érzésre mennek, minek túlbonyolítani a hivatali dolgokat? Maga a dal az eredeti elődjéhez képest rövidült és egyszerűsödött. Az első verziót Thom kevéssé csípte, ezért dolgozta fel újra, akkor egy szál zongorán. Most, a harmadik verzió sokkal jobban hajaz a másodikra, mint az eredetire. Erősen slágeres, számomra talán a kedvenc felvétel a lemezről, ha mondhatok ilyet. Úgy érzem, végre megtalálta az igazi formáját.

De nemcsak a Fog lett megrángatva, a Pulk/Pullból is jött egy másik, Pulk/Pull – True Love Waits Version néven. A korábbi megközelítéshez hasonlóan ez sem a leginkább közönségbarát alkotás, de az elvontsága sokkal fogyaszthatóbb azoknak is, akik nem mozognak ilyen zenében, a gondolat letisztult. Ugyanúgy csavartak a The Morning Bellen is, amelyből kijött a The Morning Bell (In the Dark Version). Ebben az esetben pont fordítva történt: itt az eredeti volt a közérthetőbb forma, az új tulajdonképpen egy instrumentális verzió ugyanarra a zenei alapkörre egy kibővített érzéki skálán.

Összességében nézve az újdonság, amit a régi dalok mellé behoztak, kellőképpen jól idomul a korábbi Radioheadhez és a Kid A, valamint Amnesiac albumokhoz.

Sosem fogalmaztam még meg így, de talán magát a zenekart úgy lehetne leírni (főleg ezeket a lemezeket tekintve), mint az első banda, amely fuzionálta az ASMR-hangzásokat a zenével. De mivel az ASMR sokkal későbbi, inkább azt mondanám, hogy az ilyen videókhoz vezető útnak lehetett egy mérföldköve, amikor a Radiohead zenéjéből kiveszik a zenét. A zenekar céljai között mindig is kiemelt szerepet kapott a zsigeri érzékekre való hatás, amit az effektekkel próbáltak elérni, általában több sikerrel.

A banda mindig a leginkább bensőséges érzelmekből táplálkozott. Nekik nem a slágergyártás, hanem az önkifejezés volt a fontos. Szerencsére ez több ponton is találkozott a rádiók és kiadók elvárásával, így rengeteg emberhez eljuthattak. Áttekintve a KID A MNESIA szuperalbumot, azt kell mondanom, érthető a kritikusok egyöntetű véleménye. Már csupán az a kérdés, hogy a közönség is így éli majd meg? Reméljük, hogy igen!