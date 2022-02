Sellőidentitás fülledt éjszakákkal

Cioran szerint vannak éjszakáink, amelyek után nevet kellene változtatni, olyannyira mások lettünk. Olly Alexandernek annyira durván alakultak a szexpozitív éjszakái, hogy sellővé változott, legalábbis ezzel játszik el a Night Call című új, immár harmadik, Years & Years című albuma borítóján.

Alexandernek annyira bejöttek az androgün diszkók, hogy mindenről elfeledkezve kirúgta két zenésztársát, Mikey Goldsworthyt és Emre Türkment, így a Night Call valójában szólólemez. A nyolcvanas évek szintipop-szubkultúrájának igézetében fogant album egy durva éjszaka stációt írja le, elrepít egy öntörvényű világba, de aztán vissza is hoz a földre.

A nagy kérdés persze az, hogy mire megy Olly Alexander két zenésztársa nélkül, akik rendesen kibalanszírozták az énekes popérzékenységét, sokan az egykori zenekarra inkább afféle indie-hatású elektro-pop csapatként tekintettek. Nos, ez már semmiképp nem áll, és nemcsak azért, mert már nincs szó csapatmunkáról és nincs szó arról sem, hogy Alexander innovatívan szeretné megközelíteni az alkotófolyamatokat. Ugyanakkor nem lehet elvitatni azt sem, hogy Olly Alexander úgymond ne oldotta volna meg a feladatot.

Az It’s a Sin című, a nyolcvanas évek melegközösségeit bemutató film főszerepében nagyot alakító, színészként is ismert Alexander a Night Call-lal nemcsak reprodukálta a harminc évvel ezelőtti világot, de immár újraértelmezte a 2020-as évek valóságában, sőt maga is alakítója az LMBTQ-szubkultúrának.

Ott a Crave című meleghimnusza, amely olyan, mintha egy Kylie Minogue-dal lenne, míg a svéd elektronikus duóval, a Galantisszal rögzített Sweet Talker pedig egy disztópikus sci-fi-kalandra emlékeztet az Eurovíziós Dalfesztivál Bolygón, ahol az élet egy végtelenített gálaműsor. A See You Again pedig olyan, mintha az Erasure készítette volna az 1988-as The Innocents című album valamelyik maxijára.

Egyébként a Night Call napra pontosan egy évvel azután jelent meg, hogy az It's a Sin debütált a Channel 4 csatornán. A filmet azért sem hagyhatjuk ki a közvetlen hatások emlegetésekor, mert nyilvánvaló, hogy az albumot a nyolcvanas évek szintipopklubzenék ihlették, és részben magát az It's a Sin című filmet is, amely szociografikus módon mutatta be a partibacchanáliák UV-fényben úszó világát és a korszak HIV-válságát is. Szóval nincs új a nap alatt, Alexander 1990-ben született, akkor, amikor már a szintipopklubok helyett egy ideje rave-partikon pörgött London és Manchester, így aztán lehet, hogy az album a TikTokon eufóriát vált ki, de azoknak, akik egykor kétkazettás magnókkal zsonglőrködtek a BMX bicajukon – nekik csak laza nosztalgiafutam.

De szerencsére a pop mindig a tiniknek készül, akiknek most a Soft Cell, a Bronski Beat és Sylvester albumai csak akkor érdekesek, ha lehet a klipjeikből néhány másodperces gifeket készíteni. Ugyanakkor a Night Call mégsem egy retró szintipopalbum, hanem kortárs tánczene, ami nem más, mint a szexuális fantáziák katalógusa, a Crave-ben például Alexander ezt ismételgeti: az egyetlen dolog, amire vágyom, az a fájdalom tőled.

A lemezzel leginkább az a probléma, hogy egyanyagú, így hiába vannak rajta olyan problémafelvetések, mint a queer szex hatalmi dinamikája, ha a zenei aláfestés inkább csak afféle zsibbasztó elektropop. A színpadi show persze rendben van, ahogy rendben van a szuggesztív előadásmód, a koreográfiák, az érzékenység a french house-ra és a kortárs tánchimnuszokra.

De hiába énekelte a Years & Years még 2016-ban, hogy üss meg, mint egy meteorit, valójában az új lemez sem üt meg, mert nincs benne egyetlen olyan hang sem, amelyet ne hallottunk volna korábban. A szintipopot már számos generáció hasznosította újra, és a kortárs pop elmúlt tíz éve is részint arról szólt, hogyan értelmezze át a nyolcvanas éveket. Többre mentünk volna, ha a zene is legalább olyan merész, mint a szövegek. Szóval ebben a pánszexuális utópiában elkelt volna diszkógömbre emlékeztető meteorit, amely becsapódik a táncparkettbe.

Years & Years: Night Call

Universal, 11 szám, 34 perc