Tovább dübörög a népi popzene

Negyedik nagylemezével indítja az évet a 2007 óta csavaros népi popzenében utazó Góbé. A csapat február 11-én az Akvárium Klubban mutatja be az Élem dalait, ahol a lemezen szereplő vendégek is velük játszanak a lemezbemutatón.

Az Élem az első nagylemez, amelyet a Góbé a megújult felállásban jelentet meg. A 15 éve aktív csapat ugyanis 2020-ban új énekessel és nagybőgőssel kezdett alkotni, Várai Áron és Hegyi Zoltán személyében. Az új tagok pedig új lendületet is hoztak a bandába, ennek eredményeként születtek meg az elmúlt másfél évben megjelent dalok, és ezek összessége a most kiadott album is.

Az első pillanattól kezdve magával ragadott a srácok lendülete, gondolkodása és profizmusa. Ez az album számomra egy robusztus mérföldkő. Agyasabb zene, és valóban sokszínű, a zenekar repertoárjában újnak számító stílusok keverednek a lemezen. Az új, izgalmas hangszereknek, valamint Hegyi Zoli fantasztikus bass szólamainak köszönhetően az ember eldobja az agyát! Az alkotás rengeteg ötlettel és stand up jellegű légkörben telt a zenekartól megszokott módon

– meséli a lemezkészítésről Várai Áron.

Az Élem dalaiba a zenekar a tőlük megszokott és szeretett módon emel be kortárs könnyűzenei elemeket a népzenébe, megtartva a tradicionális formát.

A lemezen több vendég is szerepel, ezúttal azonban a közreműködők terén is kikacsintottak a folk világából, így többek között Busa Pista (Irie Maffia, Zuboly) és Dongó (Szokolay Balázs) is közreműködik a zenekarral, amelynek tagjai Rigó Márton, Várai Áron, Vizeli Máté, Egervári Mátyás, Czupi Áron és Hegyi Zoltán.

Mellettük az este vendégei lesznek még a Góbé FolkSide tagjai is, azaz Vizeli Bálint (hegedűs) és Timár András (nagybőgős), akik a zenekar népi felállásának állandó tagjai.





Az Élem lemezbemutatója február 11-én, az Akvárium Klubban lesz, ahol különleges fény és vizuál teszi majd teljessé az élményt. A Góbé előtt a Zajnal játszik majd. Az Élem elérhető az összes streamingfelületen és CD-n is megjelenik a Fonó Records gondozásában.