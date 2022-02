Minden, amit az 56. Super Bowl Halftime Show-járól tudni érdemes

A Super Bowl, vagyis a tengerentúli profi amerikaifutball-liga (NFL) döntője az egész Egyesült Államok leginkább várt eseménye, amely rendre több mint 100 millió embert ültet a televíziók elé az országban, és persze a világ gyakorlatilag minden táján lehet már élőben követni. Nem meglepő, hogy a félidei show is az egyik legnagyobb zenei eseménynek számít. Nem lesz ez másképp magyar idő szerint hétfőre virradóra a kaliforniai SoFi Stadiumban sem, ahol a Los Angeles Rams és a Cincinnati Bengals játszik egymással az 56. Super Bowlon.

Na de kik az idei döntő fellépői?

A nehézsúlyú hiphopelőadók sorának élén Dr. Dre áll, aki sakkmesterként szervezi össze csapatát az F. Gary Gray által rendezett, „The Call” című előzetesben. Az N.W.A. korábbi tagjához Eminem, Snoop Dogg, Mary J. Blige és Kendrick Lamar csatlakozik, hogy most vasárnap felejthetetlen élményt okozzanak annak a több millió embernek, aki élőben nézi végig a döntőt.

A mérkőzés nagyszünetében adott műsor viszont nem az egyetlen zenei produkció a Super Bowlon. A countryzene egyik szupersztárja, a Grammy-díjra jelölt Mickey Guyton is a futballpályára viszi tehetségét, ő énekeli a himnuszt.



A felvezető műsor részeként az R&B énekes, Jhené Aiko is felállhat a Super Bowl színpadára, hogy előadja az „America The Beautiful” című dalt. Az 56. Super Bowlon való szereplés különös jelentőséggel bír Aiko számára, hiszen édesapja Cincinnatiből, édesanyja pedig Los Angelesből származik.

A Mary Mary duó a Los Angeles-i fiatal filharmonikusok zenekarának kíséretében adja majd elő a „Lift Every Voice and Sing”-et.

Végül, de nem utolsósorban Zedd lesz a DJ a mérkőzés előtti bemelegítés során.

„Jay-Z az egyik fő oka annak, hogy most itt ülünk”

Az alábbi mondat Dr. Dre száját hagyta el egy októberi interjú során. Ahhoz, hogy megértsük, mi köze van Jay-Z-nek a történethez, 2016-ig kell visszamennünk. Ez volt az a szezon, amikor Colin Kaepernick, a San Francisco 49ers korábbi irányítója letérdelt csapata mérkőzésén az Egyesült Államok himnusza közben, ezzel kifejezve tiltakozását a rendőrségi brutalitás és a faji megkülönböztetés ellen. Sokan kiálltak Kaepernick mellett az esetet követően – köztük olyan szupersztárok, mint Adele, Rihanna vagy Cardi B –, akik állítólag nem fogadták el a Halftime Show-ra való felkérést sem.

A nagynevű előadók és az elégedetlen rajongók visszaszerzése érdekében Roger Goodell egyesítette erőit Colin Kaepernick legfőbb tanácsadójával és szószólójával, az amerikai rapperrel, Jay-Z-vel, aki szintén a Super Bowl félidei show-ját bojkottálók között volt. Egyezségüknek köszönhetően jelentős hatalom került a hiphopmogul cégének, a Roc Nationnek a kezébe, amely ezután megválaszthatta az NFL jeles eseményeinek zenei résztvevőit.

Vitathatatlan tény, hogy Dr. Dre tökéletesen beleillik a képbe, hiszen amellett, hogy a Los Angeles-i Comptonból származik, Quincy Jones és Kanye West mellett a fekete zene egyik legbefolyásosabb alakja.

Más kérdés, hogy megoldást jelent-e ez a liga nemi és faji problémáira, főleg annak fényében, hogy Dr. Dre ellen több vád is felmerült a múltban nők elleni erőszakos cselekedetek miatt.

Minden idők legjobb Halftime Show-i

Az idei fellépők eddig összesen 43 Grammy-díjat tudhatnak magukénak, amivel valószínűleg a legtöbb zenei fesztivált leköröznék, emellett pedig már most a Super Bowlok története egyik legígéretesebb lineupjaként tartják őket számon. Az NBC összeállítása alapján nézzük meg minden idők 5 legjobb félidei produkcióját.

5. Katy Perry (2015)

A lista ötödik helyén az oroszlánon bevonuló Katy Perry szerepel, aki a „Firework” című számát énekelve szelte át az eget előadása során. Az énekesnő munkáját Lenny Kravitz és Missy Elliott segítette a színpadon, utóbbi három saját számát is előadta.

4. Janet Jackson, Jessica Simpson és Justin Timberlake (2004)

Bizonyára ez a produkció sokak emlékezetében azóta is megmaradt, de nem feltétlenül azért, amiért megérdemelte volna, hiszen nagyszerű show-t láthattunk. A fellépés zárásaként 144,4 millió amerikai néző ráadásképp Janet Jackson jobb mellét is megtekinthette.

3. Beyoncé és a Destiny’s Child (2013)

Beyoncé a történelem egyik legfantasztikusabb félidei teljesítményét hozta össze, amellyel jogosan érdemelte ki a dobogó legalsó fokát Kelly Rowlanddel és Michelle Williamsszel karöltve. A Destiny’s Child legnagyobb slágereit adták elő, mint amilyen például az „Independent Woman” vagy a „Single Ladies”, de a „Crazy in Love” is felcsendült New Orleansban.

2. Michael Jackson (1993)

A lista második helyezettje a Dallas Cowboys–Buffalo Bills-mérkőzés szünetében fellépő Michael Jackson lett. Noha nem ment bele hatalmas zenei katalógusának legmélyébe, mégis előadta a „We are the World”-öt és a „Heal the World”-öt egy gyerekkórussal, miközben a színpad közepén egy hatalmas földgömb fújódott fel. Természetesen a „Billie Jean” és a moonwalk sem maradt el.

1. Prince (2007)

Minden idők legjobb Super Bowl Halftime Show-ját pedig Prince hozta össze. Bob Dylan „All Along the Watchtower”, a Queen „We Will Rock You” és a Foo Fighters „Best of You” című számait saját dalaival vegyítette. Előadását egy epikus gitárszólóval és a „Purple Rain” legtökéletesebb feldolgozásával zárta a csepergő esőben.