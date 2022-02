Justin Bieber is jön a Sziget Fesztiválra – újabb szupersztárokat jelentettek be a szervezők

Újabb szupersztárok mondtak igent a 2022-es Sziget meghívására, köztük a világ egyik legismertebb énekese, Justin Bieber, a nemzetközi EDM-szcéna élbolyába tartozó Calvin Harris, a negyedik stúdióalbumával turnézó Tame Impala, a tavaly megjelent új lemezével érkező Sam Fender, és a szintén friss zenéket hozó Anne-Marie.

Augusztus 10–15. között tehát végre visszatér a Sziget, ahova korábban már olyan nevek is bejelentkeztek, mint az Arctic Monkeys, Dua Lipa és a Kings Of Leon, valamit a Bastille, Stromae vagy Lewis Capaldi.

A szervezők hatalmas bulifolyamot ígérnek. A korábban bejelentett negyven fellépő mellé most újabb mintegy harminc nevet dobtak be a köztudatba. Érkezik tehát a tavalyi MTV VMA-díjra legtöbb kategóriában jelölt, végül az Év Előadója és a Legjobb Popvideó díjjal jutalmazott, Grammy-tulajdonos világsztár, Justin Bieber, valamint a világ legjobb lemezlovasai közt számontartott Calvin Harris.

Több előadó is legfrissebb lemezanyagával jön: a Tame Impala például a The Slow Rush c. albumot mutatja majd be. Sam Fender napjaink egyik legjobban menetelő ifjú tehetsége, akit 2020-ban a Brit Awardson a legjobb új előadók közé jelölték, majd idén megkapta a Best British Alternative/Rock Act díját, de jelölt volt British Artist of the Year és – a Szigetre is érkező lemezével – a British Album of the Year díjra is. Szintén új lemezzel, a 2021-ben megjelent Therapy című hanganyaggal érkezik Anne-Marie is. A Nagyszínpadra várjuk továbbá az idei Brit Awardson a „Születő Csillag” díjat elnyert Holly Humberstone-t, és hatalmas bulira készül a Szabadság Szigetének Nagyszínpadán a német ütősökből és fúvósokból álló techno marching band, a MEUTE. És jön még megannyi fellépő a különböző helyszínekre – olvasható a közleményben.

Íme a most bejelentett nevek teljes listája:

Justin Bieber, Calvin Harris, Tame Impala, Sam Fender, Anne-Marie, Steve Aoki, Nina Kraviz, Milky Chance, Bad Gyal, Holly Humberstone, Channel Tres, Kensington, Ofenbach, Mezerg, MEUTE, Noga Erez, Seth Troxler, Kölsch, Folamour, Role Model, Cate Le Bon, Tourist, Myd, Remi Wolf, Alfie Templeman, Kid Francescoli, Denis Sulta & Mella Dee, Dirtyphonics.