Hiába a nemzetközi tiltakozás, oroszok és ukránok is indulhatnak a májusi Eurovíziós Dalfesztiválon.

Az Eurovíziós Dalfesztivál szervezőinek nem áll szándékukban eltiltani Oroszországot a versenyzéstől, annak ellenére, hogy az oroszok megtámadták Ukrajnát. Hiába támadja Oroszország folyamatosan a szomszédját, a szervezők szerint az évente megrendezett verseny „nem politikai kulturális esemény” – számolt be róla a The Independent.

Az Eurovíziós Dalfesztivál »nem politikai kulturális esemény«, amely egyesíti a nemzeteket, és a zenén keresztül ünnepli a sokszínűséget

– áll a verseny közleményében.

Az UA:PBC (Ukrán Nemzeti Közszolgálati Műsorszolgáltató Társaság) február 24-én felszólította az EBU-t (Európai Műsorsugárzók Uniója), hogy zárja ki Oroszországot a közelgő versenyen való részvételből.

Az UA:PBC szerint az orosz műsorszolgáltatók „a Kreml szócsövei, a politikai propaganda fő eszközei", amelyek „részt vesznek az Ukrajna elleni félretájékoztatásban”, és ez ellentmond az EBU értékeinek.

A múlt héten az Ukrajnát képviselő Alina Pash visszalépett a versenyzéstől, mivel 2015-ben az Oroszország által megszállt Krímben tett látogatása miatt vizsgálatot folytattak ellene. Helyét a Kalush Orchestra nevű rapegyüttes vette át. A csapat a Stefania című dallal versenyez.

Oroszország még nem jelentette be 2022-es eurovíziós részvételét, de az ország szereplését már világszerte elítélték. Az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság is bejelentette, hogy szankciókat vezet be Oroszország ellen.

A 2022-es Eurovíziós Dalfesztivált május 10. és 14. között rendezik Torinóban, miután tavaly egy olasz rockegyüttes, a Måneskin győzött.