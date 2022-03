Dallal búcsúznak Babicsek Bernáttól a Paddy and the Rats tagjai

After the Rain címmel jelent meg a Paddy and the Rats zenekar legújabb szerzeménye, amit az együttes tagjai a két hónappal ezelőtt elhunyt zenésztársuknak, Babicsek Bernátnak dedikáltak.

A dal a zenekar április 29-én érkező From Wasteland to Wonderland című lemezén szerepel majd, amelynek munkálatait már korábban befejezték, így ezen a korongon Babicsek Bernát harmonikajátékát is hallhatja a közönség. Az After the Rain most egy friss szöveges videót kapott, a hivatalos videoklip jövő héten debütál a YouTube-on.

A zenekar frontembere, Oravecz Kristóf a langolo.hu-nak elmondta: szerették volna, ha az első dal, amit közzétesznek a lemezről, kifejezi az érzéseit zenésztársuk elvesztésével kapcsolatban, ezért döntöttek úgy, hogy az After the Raint publikálják.

Ez egy szomorú dal, de mégis van egy pozitív vibrálása is. Végig érződik a szomorúság és a kétségbeesés a dalban, de amikor bejön a duda és a harmonika a dropban, annak valami nagyon erőteljes hatása van. Ott valahogy azt érezed, hogy erősnek kell lenni és menni tovább mindenképp. Ez az, amit most nekünk is tenni kell!

– mondta a portálnak az énekes, hozzátéve: a fájdalom, ami most bennük van, talán enyhül majd idővel, de semmi nem lesz már olyan, mint amilyen Bernie elvesztése előtt volt.

Babicsek Bernát halálhíréről január 1-jén éjjel, a közösségi oldalán tájékoztatta a nyilvánosságot a zenekar. A 41 éves zenész, színész egy tragikus konyhai baleset következtében hunyt el, miután solymári lakásában tűz keletkezett.

A harmonikaművész Bernie Bellamy néven közel 10 évig volt az ír punk rock vonalat képviselő Paddy and the Rats zenekar oszlopos tagja, akikkel nemcsak Magyarországon, hanem külföldön is rengeteget koncertezett. 2006-ban egy saját lemeze is megjelent Tangó-harmonika címmel. Zenei munkássága mellett színházi darabokban és televíziós sorozatokban is gyakran láthatta a közönség, szerepelt a Szeress most, a Barátok közt, illetve a Jóban Rosszban című széria epizódjaiban. A fiatalon elhunyt művészt január 15-én a solymári temetőben helyezték örök nyugalomra.

Zenésztársuk emlékére a Paddy and the Rats tagjai március 6-án a budapesti Akvárium Klubban tartanak koncertet, ahol olyan vendégművészekkel lépnek fel, akikkel Babicsek Bernát is egy színpadon állt annak idején. Ott lesz többek közt Pokorny Lia, Müller Attila, Tarján Zsófi, Varga Zoltán és a Fatal Error zenekar tagjai, valamint a Paddy and the Rats korábbi harmonikása, Sonny Sullivan. Mint az az esemény leírásából is kiderül, a zenészek próbálják feldolgozni a történteket és a jövőben is folytatják zenei pályafutásukat.

Természetesen sok munka lesz még feldolgozni ezt a helyzetet, de mennünk kell tovább, mert ahogy a rengeteg tőletek kapott üzenetből kiderült, sokatoknak tudtunk erőt, örömöt, reményt adni az elmúlt 13 évben, és azt látjuk, hogy van értelme folytatni azt, amit eddig csináltunk

– olvasható a zenészek közleményében, amelyben külön megköszönték a közönségnek azt a mérhetetlen sok szeretetet, támogatást és biztatást, amit ebben a nehéz időszakban kaptak.