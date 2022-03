Sean Paullal, a Clean Bandittel tér vissza Zamárdiba a Strand Fesztivál

Augusztus 18–21. között tizedszerre nyitja meg kapuit Zamárdiban a Strand Fesztivál, a MOL Nagyon Balaton egyik fő eseménye. A szervezők most újabb világsztárokat és mintegy ötven hazai fellépőt jelentettek be. A két év kihagyást követően ismét Zamárdiban megrendezett fesztiválra bérletet vásárlók most az ukrán menekültek sorsán is segítenek.

A rendezvényre a szervezők a megszokott színvonalú nemzetközi kínálattal készülnek. A korábban bejelentett világsztárokon kívül idén a Nagystrandon lép fel

Sean Paul, a Clean Bandit, Álvaro Soler és a francia house DJ, Kungs is.

Sean Paul legutóbb 2019-ben járt volna Magyarországon, ám akkor betegségre hivatkozva lemondani kényszerült fellépését. A jamaicai rapper rajongói így az idei Strand Fesztiválon pótolhatják az elmaradt koncertélményt. Az idén máris új dallal, az Everything But Youval jelentkező Clean Bandit brit elektropoptrió már többször adott Magyarországon koncertet, Álvaro Solert azonban eddig mindössze egy alkalommal hallhatta élőben a hazai közönség. A még mindig csak 25 éves Kungs pedig a David Guettát követő francia house DJ-k új generációját képviseli majd a fesztiválon.

A Strand vasárnapi headlinerét csak nyáron jelentik be a szervezők, de a következő hetekben még sok meglepetést ígérnek.

A külföldi neveken túl ötvennél is több hazai előadónak is biztos helye van már a rendezvényen. A két évvel ezelőtti mezőny olyan nevekkel bővült, akik már főszerepet kaptak a programban. Ilyen Azahriah, Dzsúdló vagy a Carson Coma. Az augusztus 20-i ünnepi programot április 11-én jelentik be a szervezők, annyit azonban már most is tudni lehet, hogy itt,

a zamárdi Nagystrandon durran majd a Balaton legnagyobb tűzijátéka.

Ahogy azt korábban az Index is megírta, a fesztivált szervező VOLT Produkció minden, márciusban, áprilisban és májusban megvásárolt bérletből ezer forinttal az Ukrajnából menekülőket segíti az Ökumenikus Segélyszervezeten keresztül.

A Strand Fesztivál eddig bejelentett magyar fellépői:

30Y, Analog Balaton, Aurevoir., Azahriah, Bagossy Brothers Company, bëlga, Bohemian Betyars, BSW, Carson Coma, Cloud 9+, Csaknekedkislány, Deep Glaze, Deva, Elefánt, Esti Kornél, Follow The Flow, Fran Palermo, Galaxisok, Ivan and the Parzol, Jumodaddy, Konyha, Kristoaf, Lotfi Begi, Majka & Curtis, Margaret Island, NECC Party, Next Level presents: Dublic, B’Andre, Skrude, New Level Empire, On the Low pres.: Slowgod, 2roo, Ercsé, Khaze, Ekhoe, Kisé, Powerpuff: Gyuris & Szalai, & Grasa, DJ Gozth, Péterfy Bori & Love Band, Platon Karataev, Punnany Massif, Rácz Gergő és Orsovai Reni, Saya Noé, Soulwave, Stadium X, Vad Fruttik, Wellhello.