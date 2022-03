Koncert-maratont szerveznek Ukrajnáért, a Sziget Fesztivál is csatlakozik

Eddig már több mint 20 európai ország összefogásával Nemzetközi Jótékonysági Koncert-Maratont szerveznek Ukrajna megmentéséért, melyhez Magyarországról a Sziget csapata is csatlakozott. A #StopWar-t március 27-én rendezik, több mint 50 nemzetközi híresség, zenész, előadó részvételével és támogatásával. A Sziget a monstre koncert adását streameli majd a saját felületén.

Az akció szervezőinek célja egyrészt a pénzgyűjtés a háború áldozatául esett ukrán állampolgárok humanitárius szükségleteinek kielégítésére, másrészt a közvélemény figyelmének felkeltése és fenntartása, hogy cselekvésre bátorítsa az embereket és meggyőzze a vezetőket, hogy még jobban segítsék Ukrajnát, hogy ez a szörnyű háború véget érjen – olvasható a közleményben.

Ma az egész civilizált világ Ukrajna mellett áll. Partnereink példátlan szankciókat vezettek be a megszállók ellen, és pénzügyi, katonai és humanitárius segítséget nyújtottak, nyújtanak Ukrajnának. Ez a támogatás hozzájárul a világ jövőjéhez – ha Oroszországot nem állítják meg Ukrajnában, más európai államok is veszélybe kerülhetnek. A világ egységére és szolidaritására most nagyobb szükség van, mint valaha