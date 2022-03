Ők lesznek az Oscar-gála fellépői

’

A legjobb eredeti dal kategóriánál várható az éjszaka egyik legizgalmasabb és legkiélezettebb küzdelme. A jelölt dalok és a dalszerzők idén:

Be Alive (Richard Király, zene és szöveg: Dixson és Beyoncé Knowles-Carter)

Dos Origuitas (Encanto, zene és szöveg: Lin-Manuel Miranda)

Down to Joy (Belfast, zene és szöveg: Van Morrison)

No Time to Die (007 Nincs idő meghalni, zene és szöveg: Billie Eilish és Finneas O'Connell)

Somehow You Do (Four Good Days, zene és szöveg: Diane Warren)

A No Time to Die című dal már több elismerésben is részesült az idei díjszezonban, beleértve a Golden Globe-ot és a Critics Choice Awardsot, tavaly pedig két kategóriában is elnyerte a Grammy-díjat. Ha a húszéves Billie Eilish nyer, ő lesz a kategória történetének második legfiatalabb győztese, megelőzve a tavalyi győztest (H.E.R. a Fight for You című dallal), aki akkor 23 éves volt. A győzelem Lin-Manuel Mirandát hozzásegítheti a várva várt EGOT-hez (Emmy, Grammy, Oscar, Tony, vagyis a négy legrangosabb szórakoztatóipari díj). Diane Warren 13 jelölés után végre megnyeri a szobrocskát.