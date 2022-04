Backstreet Boys-koncert lesz Budapesten

Folytatódik a Backstreet Boys DNA elnevezésű világ körüli turnéja, a csapat brit és európai koncerteket jelentett be őszre, köztük egy magyarországit is: november 2-án a Papp László Budapest Sportarénában lépnek fel.

A DNA World Tour ezen a hétvégén Las Vegasban indul újra, majd május elejétől szeptember közepéig amerikai fellépésekkel folytatódik, és október elején kezdi meg európai szakaszát. A banda egyébként utoljára 2019-ben koncertezett Európában, több mint 350 ezer jegyet eladva. Abban az évben igazi szenzációként június 25-én érkeztek a magyar fővárosba.

Az ukrajnai otthonuk elhagyására kényszerült emberek segítése és a példa nélküli szolidaritás támogatása érdekében a Backstreet Boys a 2022-es DNA-turné jegyeladásaiból származó bevétel egy részét az UNHCR, az ENSZ Menekültügyi Főbiztosának Hivatala számára ajánlja fel. Ez a hozzájárulás segíti a menekülteket és a lakóhelyüket elhagyni kényszerülő embereket Ukrajnában és a szomszédos országokban.

A turné bejelentése mellett a banda egy új dokusorozatot is elindított, Making of the DNA Tour címmel, amelyben a rajongók bepillantást nyerhetnek a világ körüli turné kulisszatitkaiba. Az első rész már elérhető itt, a további részek pedig a csapat YouTube-csatornáján lesznek láthatók.

A Backstreet Boys már 29 éve szállítja a slágereket, amivel a popzene egyik leghíresebb előadója lett. Számtalan #1-sikerével, rekordokat döntő turnéival, rengeteg díjával és 130 millió példányt meghaladó lemezeladásával a BSB minden idők legsikeresebb fiúbandájának számít.

2019 elején adták ki DNA címmel tizedik stúdióalbumukat, amely első helyen debütált a slágerlistákon. A lemezről kimásolt Don’t Go Breaking My Heart kislemezt Grammy-díjra is jelölték, és tíz év után ez volt az első Billboard Hot 100 slágerlistás sikere a csapatnak. Megjelenése után a dal azonnal az első helyre ugrott az iTunes listáin, és több mint 22 országban szerepelt a slágerlistákon.

A The DNA World Tour, amelyet idén folytatnak, még 2019 májusában indult, tizennyolc év után a csapat legnagyobb turnéjaként – a koncertek végig telt házzal zajlottak Észak- és Dél-Amerikában, Európában és Ázsiában is. A júniusi budapesti koncertre is napok alatt elfogyott az összes belépő. A novemberi buliról itt talál részleteket.