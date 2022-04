A rock and roll Pán Pétere szerint hiba van a teremtésben

A boldogság mindig jelen idejű, ahogy a rock and roll is. Utóbbi általában három és fél percig tart, ennyi az átlagos slágerek hossza. Bryan Adams annyira boldog, hogy szinte fáj neki, legalábbis erről szól a So Happy It Hurts című új albuma, amelyen számos boldogságot tematizáló, három és fél perces slágert hallhatunk.

Az egész album negyvenperces, és persze ki bírna ki ennyi boldogságot fájdalom nélkül?

Nos, természetesen a 63 éves Bryan Adams, aki a tökéletes átmenettel felnyírt hajától, vagy éppen a három és fél perces slágerei miatt tűnik fiatalnak, legalábbis húsz évet simán letagadhatna.

Fotó: Poós Zoltán

A So Happy It Hurts egy afféle bezzeg-album, Adams vigasztalni akarja azokat, akik nem tudtak kijönni a Covid–19 okozta depresszióból. Azt írta a hivatalos közleményében, hogy a

So Happy It Hurts a szabadságról, az autonómiáról, a spontaneitásról és az út izgalmáról szól.

Minden hangszeren

Az album megfelel a Bryan Adams-albumok szabványainak, kellemes rádió- és családbarát rockdalokat hallunk, amelyek leginkább a nyolcvanas évek szellemét idézik meg. Ami mégis meglepetés lehet: a Covid-járvány miatt az összes hangszeren ő maga játszik. Azt nyilatkozta a Rock Cellar magazinnak, hogy szórakoztató volt megélni az álmát, hogy dobolhat, és aztán lépésről lépésre felépíteni a lemez struktúráját.

Egy rossz dobos a legjobb produkciót is hazavágja, de Adams megoldotta a feladatot, az albumnak kellemes húzása van. A These Are The Moments That Make Up Our Life című dalt eredetileg a 2008-as Marley meg én című filmhez írta, de a felvétel nem készült el időben. Később megtalálta a nyers demót, amit aztán kidolgozott. De az I've Been Looking For You, a Please Stay és az I Could Get Used To This című dalok sem vadonatújak, még a Pretty Woman musical dalszerzési munkálataiból származnak.

Adams a rock and roll Pán Pétere, aki soha nem nőtt fel, még mindig ő a szomszéd srác, aki fehér pólóban és kopott Levi's 501-esben úgy ugrik le apja pick-upjáról, ahogy John Wayne szállt le a lováról. Számára a Pán Péter Sohaországa a rock and roll képzeletbeli birodalma, ahol azért sem érvényes a múló idő, mert ugyebár a mese krokodilja lenyelte az ébresztőórát. Az idő a So Happy It Hurts-re sem vonatkozik, a lemez 2022-ben érvényesebben szólaltatja meg a nyolcvanas évek Pepsi-érzését, mint akkor, amikor megírta a This Time-ot.

Fekete lyuk

Az album semmi mást nem akar, csak azt, hogy érezd jól magad, és ehhez Adamsnek ajánlata is van, ami nem más, mint a rádióbarát, feszes stadionrock, sok érzelemmel, ficsúros mosollyal, miközben azt mondja, hogy annyira boldog, hogy az szinte fáj, és annyira örül, hogy az felháborító.

Ugyanakkor ez a boldogsághajszolás olyan, mint valami kutyaterápia, Adams a rock and roll golden retrievere is egyben, akit mindenki megsimogathat, akinek 130 fölötti a vérnyomása, a dalszövegek pedig annyira pozitívak, mint a hitvallások, amiket a szépségkirálynők tesznek, akik két tengerparti fotózás között elszántan küzdenek a világbékéért.

Az Always Have Always Will-nek van némi The Police-ra jellemző, reggae-s pulzálása, az I've Been Looking for You pedig egy Buddy Holly-s rodeós rock and roll, míg a lemez egyik legjobb dala, a Kick Ass olyan, mint egy Def Leppard-féle hard rock diszkó. A Kick Ass társszerzője John „Mutt” Lange, akinek többek között az 1991-es, Grammy-díjas (Everything I Do) I Do It for You-t, Adams talán legnagyobb slágerét köszönhetjük.

A Kick Ass intrójában a komikus John Cleese prédikál, amiről eszünkbe juthat egy elveszett Monty Python-animáció. Kezdetben Isten megteremtette az eget és a Földet… majd megteremtette az embert… de az ember elfajzott, és a rossz zenék fekete lyukában találta magát.

Bryan Adams erre egy megoldást tudott nyújtani, a rock and rollt.

Oh, ha szereted a seggbe rúgós rockzenét, csináljatok zajt, és tapsoljatok! Ha akarsz egy kis seggbe rúgós rockzenét, ehhez mi vagyunk a legjobb rockzenekar, yeah

– énekli a Kick Assben. Ez bizonyára csak vicc, de mit mondjunk? Ez egy vidám, pozitív lemez.

Bryan Adams: So Happy It Hurts

BMG, 39 perc