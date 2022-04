Megújul a Sziget Fesztivál egyik legizgalmasabb bulihelyszíne

A korábbinál nagyobb és sokkal látványosabb köntösben tér vissza a Sziget Fesztivál egyik legizgalmasabb programépítménye, az underground elektronikus zene epicentruma, a Samsung Colosseum – olvasható a szervezők közleményében.

Az Európában már komoly hírnevet szerzett egyedi helyszínen fellépő művészek sorában ott lesz Ben Klock, Joris Voorn, Sasha, Matador és a már korábban bejelentett Nina Kraviz, Kölsch és – sok további DJ mellett – Seth Troxler.

A lenyűgöző méretek mellett izgalmas dizájnelemek teszik teljessé a Colosseum látványát, az élményt pedig tovább fokozza majd a helyszín minden igényt kielégítő hang- és fénytechnikája.

A közel 3000 főt befogadó központi tánctéren belülre épített DJ-pult egy gigantikus gladiátort idéz, benne pedig egymást váltják majd a Sziget ideje alatt az alternatív elektronikus műfajok legjobbjai.

Íme a teljes névsor:

Ben Klock,

Boston 168 live,

Denis Sulta & Mella Dee,

Eelke Kleijn,

Etapp Kyle & Daria Kolosova,

fka.m4a,

Francois X, Gerd Janson,

Glowal,

Héctor Oaks & SPFDJ pres SPFOAKS,

Honey Dijon,

IMOGEN,

John Talabot,

Joone,

Joris Voorn,

Kölsch,

La Fleur,

Matador,

Nicolas Lutz,

Nina Kraviz,

Or:la,

Patrice Bäumel,

Paula Temple,

Perc,

Roi Perez,

Sasha,

Seth Troxler,

Shanti Celeste,

SLV,

SNTS,

Viper Diva,

Willikens & Ivkovic és

Zioner.

A Hajógyári-szigeten tartott rendezvény két év kényszerszünet után, augusztus 10-én nyitja meg a kapuit, hogy a közös bulizásra és élményekre éhes közönség újra átélhesse a Sziget-érzést. A szervezők egyik nagy dobása, hogy Justin Biebert is sikerült megszerezniük, de rajta kívül több nagy név is érkezik. Calvin Harris, az Arctic Monkeys, Dua Lipa, a Kings Of Leon, a Bastille, Stromae és Lewis Capaldi is fellép a Szigeten.