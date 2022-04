Meghalt Tim Feerick, a Dance Gavin Dance basszusgitárosa

Közösségi oldalán értesítették közönségüket a Dance Gavin Dance tagjai, hogy szerdán elhunyt a zenekar 34 éves basszusgitárosa.

Összetörve tudatjuk, hogy barátunk, basszusgitárosunk, Tim Feerick tegnap este meghalt

– olvasható a közleményben, melyben a zenekar mindenkit arra kér, tartsa tiszteletben társuk családjának magánéletét ebben a nehéz időszakban. Feerick halálának okát nem hozták nyilvánosságra.

A sacramentói székhelyű Dance Gavin Dance rockegyüttes 2005-ben alakult, és a 2006-os Whatever I Say Is Royal Ocean című EP-je után, 2007-ben adta ki debütáló albumát Downtown Battle Mountain címmel. Tim Feerick először 2009-ben csatlakozott a zenekarhoz, és összesen hat albumon játszott a csapattal. A banda alapítása óta több mint egymillió lemezt adott el, dalaikat pedig több mint egymilliárdszor streamelték a Spotifyon – írja a NY Post.

A zenekar legutóbb 3 héttel ezelőtt jelentkezett friss dallal, a Synergy című szám klipjét azóta több mint 1,2 millióan látták a YouTube-on.

