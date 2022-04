A WAVY Budapest kollektíva néhány hónapja kezdte karrierjét abban a formában, amiben most láthatjuk őket. A Hajógyár Zene x Látvány elnevezésű programsorozatának legutóbbi eseményén ők rappelték a talpalávalót Kerényi Virág divatbemutatójához, amely a rendezvény látványrészét biztosította.

Az est műsorvezetője Szigeti Zsófi (Solére) volt, az ő meghívására jöttek el a csapat tagjai, többször is kiemelték az este folyamán, hogy jóbarátok, gyakran járják együtt az éjszakát. Bár a csapat már túl van három Toldiban rendezett telt házas bulin, az A38 hajó színpadán először léptek fel abban a felállásban, amelyben a jövőjük egy részét is tervezik.

A csapatban, amely elsősorban az alternatív hiphop műfajban alkot, vannak előadók (Co Lee, Aminon, Kebab), producerek és DJ-k (Blaize, Ezial, Buku), de mivel a zene mellett a megjelenésre és az arculatra is nagy hangsúlyt fektetnek, van külön vizuális megjelenésért felelős (Quan) és a sajtómegjelenéseket koordináló, emellett fotósként, videósként közreműködő tag is (Yungmatka). Az arculatot támogató promóciók és események hivatalos fotódokumentációjára külön kétszemélyes csapat állt fel Szabó János és Kalicz Máté személyében.

A kollektíva elsődleges célja, hogy tagjainak biztosítani tudja a szabad alkotás lehetőségét, legyen az zene vagy akár tartalomgyártás, illetve hogy ennek következményeként értéket tudjanak teremteni szabályok és megkötések nélkül. Azok számára, akiknek nem ismerős az underground zenei közeg, friss és meglepő élmény lehet az a fajta lazaság, amivel a fiúk a zenéléshez állnak. Ez azonban nem keverendő össze a hanyagsággal vagy az amatőrséggel, ahogy Bornemissza Márk, alias „Not Sure”, a két alapító tag egyike fogalmaz:

Ez a fajta szabadság nem azt jelenti, hogy nincs visszajelzés, vagy hogy nem tanulunk a hibáinkból. Ha kell, változtatni fogunk a dolgainkon, annak érdekében, hogy a WAVY idővel egy sokkal profibb kreatív produkció, illetve zenei lifestyle brand lehessen.

„Többek között azért is volt ez az esemény szuper debütálási lehetőség, mert ez volt az első alkalom, hogy egy adott performanszon belül csapatként is kipróbálhattuk magunkat. Illetve maga a Hajógyár is egy organikus és szabad platform, ami teret enged a WAVY-hez hasonló kezdeményezéseknek. Amellett, hogy élveztük, sokat tanultunk belőle” – fogalmaz Márk.

Lassan, biztosan

A WAVY szlogenje (Lo and Slo) is azt az utat jelöli ki számukra, hogy lassan, a saját tempójukban tudjanak fejlődni, egyre inkább felfelé ívelő munkát végezni. Ennek a fejlődésnek idővel valószínűleg az is a része lesz, hogy a jelenleg főleg angol nyelvű szövegeket előadó csapat később magyar nyelven is megszólalhasson majd, hiszen a Magyarországon belül való érvényesülésnek ez még mindig az egyik kulcsfeltétele.

„Az lenne a lényege az egésznek, hogy kicsit lassítsunk, hagyjunk időt az előadóknak és a hallgatóságnak is, hogy élvezhessük a kreatív elme produktumait, de ne úgy, mint egy doboz energiaitalt, amit aztán eldobunk, és jöhet a következő. Ezért fontos az érték és a mondanivaló, nem pedig csak az »eldobható« közösségimédia-kompatibilis közhelyek használata. A cél másokat inspirálni, gondolatot ébreszteni, és igazán színes, különböző gondolkodású emberek számára értékelhető tartalmakat létrehozni.”

Márk az eddigieket egy menő tanulási folyamatnak nevezi, a Toldiban rendezett alkalmakra pedig nagy házibulikként tekint, hiszen a közönség nagyrészt az előadók baráti köréből és visszatérő ismerős arcokból áll.

Ez egy kis falu

Itthon szerintem a mainstream és az underground hiphop között nincsenek meg a klasszikus határvonalak, mivel az underground mint szegmens olyan csenevész, hogy nem is igazán létezik. Legfeljebb stílusirányzatok vannak. Ami jelenleg ténylegesen számít, az a megtekintések száma és az »elérés«

– fogalmazza meg a műfaji problémákat Márk.

„Ez egy kis falu, ahol mindenki ismer nagyjából mindenkit, és a szomszéd fűje mindig zöldebb. Éppen ezért az egész rap szcéna már évtizedek óta képtelen a folyamatos megújulásra, fejlődésre, hiszen mindenki a másikat nézi, ahelyett, hogy bátran, saját ötletekkel operálva és a körülöttünk lévő világot beengedve megpróbálna ténylegesen kilépni a hangzás vagy akár vizualitás terén ebből a kollektív hazai komfortzónából. Természetesen a kivétel ezúttal is erősíti a szabályt” – állítja Márk, és példának Beton.Hofit (Schwarcz Ádám) hozza fel, aki szerinte hamar üde színfoltja lett a rap szcénának mind szöveg, mind mondanivaló, stílus, mind pedig vizualitás (Miki357) tekintetében.

Ádám karrierje az utóbbi egy évben teljesen a feje tetejére állt, budapesti koncertjeire percek alatt fogynak el a jegyek. A túl nagy tempónak azonban a mai viszonyok és marketingdömping mellett megannyi hátulütője is lehet, mivel benne van a pakliban, hogy hamar kiégnek az előadói arculatok.

A jelenlegi »hype« és marketinggépezet miatt a népszerűvé válás folyamata manapság igen rövid idő alatt lezajlik. Egy szűk réteg hirtelen nagy profitra tesz szert, majd szisztematikusan jöhet a következő. Ezt nevezik sorozatgyártásnak.

Márk szerint mindennek megvan a szavatossági ideje, és ha ezt az időintervallumot szeretnénk teljesen kitölteni, vagy akár meghosszabbítani, akkor folyamatos megújulásra van szükség, amelyet jól átgondolt döntésekkel és megfontoltan felépített, tudatos arculati projektekkel lehet támogatni.

A csapat hosszú távra tervez, és bizakodva tekint a jövőbe: „Mi nem egy-két évig szeretnénk a köztudatban lenni, ennél hosszabb távra tervezünk. A lényeg a mindenki számára élvezhető tanulási folyamat, és hogy a felfelé ívelő pálya optimális szöget zárjon be. Szerintem ezt hívják fenntartható növekedésnek. Erre szeretnénk majd büszkén visszatekinteni a célvonal mögül.”

Jön a fesztiválszezon

A WAVY Budapest már biztosan ott lesz a június 29. és július 2. közötti Kolorádó fesztiválon (KERET színpad), illetve a Gólem fesztivállal is folynak már a megbeszélések. De tartogat más izgalmas programot is a kollektíva és persze a közönségük számára is az idei nyár:

„Úgy néz ki, idén már egy saját kétnapos, minifeszt jellegű eseményt is meg tudunk majd valósítani július 8–9. között, a Balaton mellett. Nem akarjuk elkiabálni, de ha összejön, akkor ez szabadtéri esemény lesz, ugyanolyan szellemiségben, mint ami ezt az egész kezdeményezést jellemzi. De előtte mindenkinek javaslom, hogy jöjjön el egy toldis eseményre, hogy megtapasztalja, milyen egy igazi WAVY-buli! Illetve most forgattunk le a napokban egy új klipet a Slow Villaget alkotó nagytesóknak, ami április 20-án debütál majd az éterben. Ez az első WAVY-produkció, amit nem magunknak forgattunk, és ütős kis anyag lett! ”

A WAVY csapata mindezek mellett egész nyáron várja a bulizni vágyókat a budapesti éjszakában, többek között az A38 Tetőteraszon, az Akvárium Kiss Hallban vagy a Pontoon Hajó fedélzetén.