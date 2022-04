Tengerre néző börtön, és minden, ami kell

„Üresnek látszik a vászon, pedig rajta van minden, ami kell” – énekli Kiss Llászló a Kép című dalban, amely az április 20-án megjelent Vagy sehol című lemezén hallható. Kiss Llászló vásznán főleg az elmúlás színeit látjuk, a tenger kékjét, de látunk egy arcot is, amelyben tükröződik a magyar rock and roll elmúlt negyven éve.

Kiss Llászló a magyar underground két meghatározó zenearában, az URH-ban és az Európa Kiadóban is játszott, 1994-ben elhagyta az országot, és Ausztráliában telepedett le.

Néhány éve visszatért, és nemcsak azért, hogy vendégeskedjen az Európa Kiadó koncertjein, hanem azért is, hogy szólólemezét befejezze, és megmutassa, milyen lehetett volna az ő világa, amelyben nemcsak a Szem és száj és az Elmentek a fiúk című Európa Kiadnak írt dalok szólalnak meg.

Kiss Llászló az Index vendége volt, az arútluK podcastban idézte meg a régi és eljövendő időket. Ha nem hallotta volna, ide kattintva megteheti.

De Kiss Llászló a háttérben maradt, hagyta, hogy Menyhárt Jenő apokaliptikus autós moziját vetítsék a képzeletbeli bérházak falaira. Kiss Llászló közösségi finanszírozással készült lemeze beidézi az Európa Kiadó M, avagy egy város című zaklatott new wave dalát, aminek szövegét szintén Kiss írta – de a Vagy sehol számai sokkal személyesebbek, meghittebbek, önfeltárulkozóbbak, mint az Európa Kiadó underground funkja, esztrád hatású krízis-rockja.

Elmúlás, magány, gyász, pompa

Ez a személyesség, ez a vallomásos hangütés teszi különösen szerethetővé az albumot, ami megszóltja a Vig Mihály-féle Balatont és a Dévényi Ádám szobazenés intim világát is, szóval, benne van a magyar underground hagyományban, illetve ott érezzük Lou Reed enervált proto-punkját és Leonard Cohen ünnepélyes gyászát is.

Az elmúlás, a magány és a gyászt pompája éppúgy ott van a dalokban, ahogy a dühös, öko-aktivista megszólalás is, ugyanakkor ezek a fájdalmasan szép számok elsősorban a lírai, sokszor vállaltan érzelmes, magas minőségű dalszövegekre épülnek.

Mert ez a börtön attól nehéz, hogy a cellád a tengerre néz. Ez a tengerre (óceánra) néző börtön éppúgy lehet az ausztrál otthon páradús, napfényes magánya, ahogy a börtön lehet az a test is, amely megáll majd egyszer, mint kertben a hinta.

A lemezen hallható Lesz ez még így se című tangó is része a magyar hagyománynak, ott van Cseh Tamás Tangója, a Kontroll Csoport Ma háború van holnap béke című dala, de eszünkbe juthat a Tanítványok című Bereményi filmben elhangzó Sosem felejtem én című tangó is, aminek a szövegét szintén Bereményi jegyzi.

Az album gerincét Kiss Llászló a karrierjében különös kanyarokat író Barabás Bélával készítette el, akit még Ausztráliában ismert meg, amikor Barabás akkori zenekarával, a Freshfabrikkal Sydneyben játszott. A pályája a Southern Special nevű hardrock zenekarban kezdődött, de szintén ő jegyzi Szabó István filmjének, Az ajtónak is a zenéjét.

Kiss dalvázlatait Barabás építette tovább, és ehhez javasolt zenésztársakat is, így került a formációba Kerek Norbert zongorista, a Beri Ary és a Pillangókban is megfordult Libertényi Péter dobos és a Kistehénből is ismert Vajdovich Árpád basszusgitáros.

A lemez alapvetően melankolikus hangfekvése a tenger hullámzását idéző nyugodt ritmikája ellenére sem unalmas, és nemcsak azért, mert az albumot régi vágású, punkos dalok (Sleepwalkers, I'm Out) pörgetik fel, hanem mert az album a jellegzetes hangképe mellett is változatos hangszerelésű. Ha a Cohent idéző Hajó a nyolcvanas évek elején születik, már évtizedek óta része lenne a privát ünnepeinknek, szertartásainknak.

Azt kérdezem, hol a szívem? A Napon túl, a Holdon innen – énekli Kiss Llászló, és persze itt van, ezekben az öregséget, elmúlást tematizáló dalokban.

Az legyen szép

A lemez egyik erénye a vállalt érzelmessége, közvetlensége, így azt ember azt érzi, hogy a műsor nem az Ikarusz Művelődési Ház közönségének szól, hanem személyesen nekünk.

Csak egy dal szól a Mindenségben, az is elhal, csendben, szépen. Én sem vagyok, hogy hallgathassam, aki meghalt, az már hallhatatlan. – szól a Hajó című szerzemény legszebb versszaka. Az 1982-ben rögzített, A Birodalom visszavág című Európa Kiadó számot hallgatva birodalmi lépegetők, és hiperűrre kapcsolt köztársasági űrhajók jelentek meg lelki szemeink előtt, majd negyven év múlva, 2022 tavaszán már klasszicizálódott a szimbolika, egy másik hajó szeli át az eget, a halott lelkét vivő hajó Charon hajója.

Csak az az utolsó, az legyen szép – hallhatjuk a Lesz ez még így se című dalban. Nos, ha tényleg ez az utolsó (reméljük, nem), akkor azt mondhatjuk, hogy igen, szép lett.

Kiss Llászló: Vagy sehol

szerzői kiadás, 10 szám, 40 perc