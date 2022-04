Három napig a jazz-zenéé a főszerep

A hazai kezdeményezésű Jazznap.hu, az UNESCO nemzetközi jazznap megünneplésére rendezett koncertfolyam a koronavírus-járvány miatt tavaly a virtuális térbe kényszerült, ahogyan egy évvel előtte is csak online volt lehetőség az ünneplésre.

Herbie Hancock az UNESCO, az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetének jószolgálati nagyköveteként 2011-ben indította útjára az International Jazz Day nevű kezdeményezést. Azóta világszerte április 30-án ünneplik a műfajt, tavaly már 155 ország csatlakozott hivatalosan saját rendezvényeivel, a mindig máshol rendezett központi gálán pedig Hancock és világhírű zenésztársai szerepelnek élő közvetítésben.

Sokkterápia

A Budapest Jazz Club (BJC) online kerekasztal-beszélgetést rendez a műfaj jelenéről és jövőjéről A jazz mint sokkterápia címen. A kerekasztal-beszélgetés a műfaj egészére, a magyar és a nemzetközi színtér trendjeire, újdonságaira, a koronavírus-járvány és a háború sokkjának következményire, az (ön)promóció lehetőségeire és egyéb aktuális kérdésekre fókuszál.

A sokoldalú és kiváló énekesnő, Pocsai Kriszta, az Amerikában is komoly karriert indított Szabó Dániel zongorista, és – élő kapcsolásban – a Koppenhágában élő Bolla Gábor szaxofonos válaszolnak Zipernovszky Kornél jazzkritikus-újságíró és Pallai Péter, a BJC-ben működő Harmónia Jazzműhely alapítójának kérdéseire.

A program élő közvetítésben is elérhető a bjc.hu és a magyarjazz.hu weboldalán, valamint a Nemzetközi Jazz Nap Facebook-oldalán.

Koncertek és helyszínek

Opus Jazz Club: muri no muri

A muri japánul észszerűtlent, lehetetlenséget jelent. A triót egy hirtelen született ötlet és egy véletlen koncert hozta össze, azóta elválaszthatatlanok. Zenéjük energikus és improvizatív, mérhetetlen egymásra figyelésből születő repetitív groove-okra és szokatlan témákra épülő free punk. Az együttes tagjai a hazai underground és free jazz színtér kreatív örvénylésének állandó résztvevői: Szabó Sipos Ágostont a Freakin' Discóból, Czitrom Ádámot pedig sok egyéb mellett Porteleki Áronnal közös duójából, a Mordái zenekarból és a Jazzékielből, valamint színházi és táncprodukciókból ismerhetjük, míg Ajtai Péter az Opus színpadán is gyakorta megfordul a Mingus! Mingus! Mingus! és a Qiyan vezetőjeként, vagy épp a Nigun és a Baló István Projekt tagjaként.

Nagykanizsa, Medgyaszay Ház: Kanizsa Big Band

A Kanizsa Big Band 2005 januárjában alakult a nagykanizsai Farkas Ferenc Művészeti Iskola tanárainak kezdeményezésére. Céljaik közt szerepelt, hogy megismertessék és megszerettessék növendékeikkel a Big Band muzsikát, továbbá a Nagykanizsán már több évtizedes múltra tekintő jazzéletet frissítsék. A zenekar soraiban az iskola tanárai mellett jelenlegi és egykori zeneiskolai tanulók szerepelnek. A zenekar szakmai fejlődését jelentősen segítette és jelenleg is segíti Elek István szaxofonos, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Jazz Tanszékének tanára és Berdisz Tamás dobos, számtalan együttes tagja, az Etűd Zeneművészeti Szakközépiskola tanára.

Jedermann: Nigun

A Nigun – európai jazz-zenekarként egyedülállóan – a közép-kelet-európai zsidó zenét tartja eredőjének. Zenéjükben a spirituális erőt hordozó hagyomány és a modern jazz olvad egységgé. A Nigun mindig is átlépte a műfaji határokat, leginkább talán a Klez-jazz jelző írja le, milyen irányban gondolkodnak, ám zenéjüket legalább ennyire jellemzi a kreativitás és a színpadon spontán születő pillanatok varázsa.

iF Jazz Cafe: Czakó Virág Group

A fiatal és még fiatalabb korosztály alkotta formáció hatalmas energiával szólaltatja meg a műfaj legismertebb örökzöld dallamait, standardjait. A koncertet különösen ajánljuk azoknak, akik esetleg még csak most ismerkednek a jazz sokszínű műfajával.

Budapest Jazz Club: Oláh Krisztián Quartet feat. Trypl Horns, Schreck Ferenc és Szabó Dániel Ferenc

Oláh Krisztián a klasszikus zenei elemeknek és kompozíciós technikáknak, valamint a kortárs jazz improvizatív sodrásának és absztrakt ritmikájának szerves kapcsolódásából és szintéziséből építi sajátos, dinamikus zenéjét. Krisztián kimagasló zeneisége már nagyon fiatalon megmutatkozott, mindössze húszéves volt, amikor a Montreux-i Jazz Fesztiválon harmadik helyezést ért el. Ennek hozományaként Al Jarreau-vel, Kurt Rosenwinkellel és Joe Sandersszel zenélhetett. A következő években Junior Prima, Creative Art, Orszácky- és Gramofon-díj nyertese lett, 2018-ban ő volt az első magyar jazz zongorista, aki a Thelonious Monk Institute által rendezett nemzetközi zongoraverseny washingtoni döntőjébe jutott. Oláh Krisztián legfontosabb zenei projektje a Quartetje, amellyel a 2020-as első, csak saját kompozíciókat tartalmazó albumát, az At The Back Of My Mindot idén követi a második szerzői nagylemez. Oláh zenéről és zeneszerzésről való gondolkodásmódját alapjaiban változtatta meg, amikor 2020-ban elkezdett a Zeneakadémián zeneszerzést tanulni. Új, Crescendo című lemezének anyaga fejlődési fázisának egy fontos lenyomata. Április 30-án a Budapest Jazz Clubban erre az alkalomra írt és hangszerelt szerzemények szólalnak meg különleges vendégek közreműködésével. Nagy-Britannia legfrissebb, modern, latin-jazz zenekarának, a TRYPL-nek a fúvósai érkeznek Ryan Quigley (trombita) és Paul Booth (szaxofon) személyében, hozzájuk csatlakozik Schreck Ferenc harsonán. A koncert második felében Serei Dániel mellett Szabó Dániel Ferenc (Mörk, Gyémánt Bálint Trio) fog dobolni.